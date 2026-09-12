Deze M5 V10 Touring van Marktplaats heeft iets wat bijna niemand heeft

Een praktische stationwagon, vijf zitplaatsen, een grote kofferbak en een V10 afgeleid van de Formule 1. Dat kan natuurlijk maar één familieauto zijn: de M5 V10 Touring. Want ja... waarom zou je een normale gezinsauto kopen als je ook een M5 Touring kunt kopen met een uitlaatgeluid waar je iedere keer weer kippenvel van krijgt?

De ultieme boodschappenauto

De E61 M5 blijft een van die auto's waarbij je je afvraagt welke BMW-held het ooit in z'n hoofd haalde om een blok dat afgeleid was van een F1-motor te gebruiken. Eerst in de Sedan versie in 2004, en vervolgens voor de klagende vaders met een gezin de Touring versie vanaf 2006. De motor die werd gebruikt was voor nu iedereen bekende S85B50 5.0-liter V10 met 507 pk en 520 Nm aan koppel.

Deze cijfers in combinatie met de zeventraps SMG automaat liet je de 100 km/u in 4,8 seconden bereiken en gaf je een begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Dit exemplaar op Marktplaats heeft inmiddels 209.300 kilometer achter de kiezen. Dat klinkt misschien als veel, maar de verkoper heeft duidelijk niet gewacht tot er iets keihard kapot zou gaan. De onderhoudshistorie is netjes aanwezig en volgens de advertentie is de auto vanaf 2009 in Nederland gedocumenteerd onderhouden.

Ook het onderdeel waar E-generatie M5-liefhebbers best een beetje nerveus van kunnen worden is aangepakt. De drijfstanglagers zijn namelijk bij 150.201 kilometer preventief vervangen. Daarnaast zijn onder meer de dynamo, gasklepregelaars, accu, ABS-pomp en alle tien de injectoren vervangen.

Naast een snelle familieauto koop je blijkbaar ook een flinke stapel bewijs dat iemand er serieus geld aan heeft uitgegeven.















Maar acht van gebouwd

En dan het interessante deel van deze M5. De auto is namelijk uitgevoerd in Silverstone II metallic, gecombineerd met een volledig Merino/Silverstone II -lederen interieur en alcantara dakbekleding. Volgens de verkoper zijn er wereldwijd slechts acht linksgestuurde exemplaren gebouwd met precies deze combinatie.

Van de in totaal 803 linksgestuurde M5 Tourings is dat dus echt een heel klein groepje.

Naast het kleurtje en het interieur krijg je uiteraard ook nog wat luxe. Je krijg bijvoorbeeld: soft-close portieren, een head-up display, Individual-audio, elektrisch verstelbare stoelen met geheugen, stoelverwarming voor én achter en een afneembare originele trekhaak. Misschien is die trekhaak nog wel het mooiste van de hele auto.

Ook kan je bij deze M5 nog genieten van de ondertussen verdwenen split-tailgate, waarbij je alleen de achterruit kunt openen zonder de complete achterklep te hoeven openen. Want stel je voor. In ieder geval handig voor als je even snel iets uit de kofferbak moet pakken, of iets erin moet gooien natuurlijk.











Niet duur voor een snelle gezinswagen

De verkoper zou graag 54.610 euro voor de gezinswagen willen hebben.

Voor een BMW uit 2007 is dat natuurlijk geen wisselgeld, maar het is absoluut ook niet de jackpot. En kijk even wat je ervoor terug krijgt. Een atmosferische V10, 507 pk, vijf deuren, vijf zitplaatsen, een grote kofferbak, een trekhaak en een kleurcombinatie waarvan er volgens de advertentie maar acht linksgestuurde exemplaren bestaan.

Origineel ben je in ieder geval zeker. En daarnaast rijd je een M5 uit een tijdperk waarin het allemaal nog lekker gek mocht en een M5 niet meteen 2.500 kilo woog.

Interesse? Linkje vind je hier!