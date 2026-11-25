Porsche heeft gisteren de elektrische 718 Boxster geteased en alvast wat details gedeeld. De nieuwe roadster krijgt onder meer een accu op de plek van de middenmotor en moet in het eerste kwartaal van 2027 worden onthuld. De elektrische aandrijflijn wordt dus steeds concreter. Maar hoe zit het met zijn voorganger? Op Marktplaats zochten we de goedkoopste Porsche 718 Boxster.

Het gaat om een witte Boxster uit 2016, met slechts 32.500 kilometer achter de rug. Het is de instap 2.0-liter viercilinder, goed voor 300 pk en gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Dat laatste is misschien wel leuker dan de PDK. De boxermotor is nu niet bepaald een zingende zescilinder, dus een beetje spelen met het koppel van de geblazen viercilinder in combinatie met een handbak maakt het juist een geinige propositie.

Dit witte exemplaar wordt te koop aangeboden door een particulier. In tegenstelling tot een autobedrijf is er geen sprake van garantie. Maar er staat dan wel een lager prijskaartje tegenover. Het is niet voor niets de goedkoopste Porsche 718 van Marktplaats.

Nog even genieten van benzine

De 718-generatie is een evolutie van de Boxster die Porsche in 2016 van de typeaanduiding 718 voorzag. De auto werd gelanceerd met een viercilinder boxermotor. Later kwam er toch een 4.0 GTS zescilinder boxer. Als GT4, GTS of als hardcore GT4 RS . Laatstgenoemde kun je eigenlijk helemaal niet vergelijken met deze 718 Boxster, het zijn twee totaal verschillende auto’s ook al delen ze dezelfde basis.

De elektrische opvolger belooft een heel andere invulling van het concept. Porsche zegt de accu direct achter de voorstoelen te plaatsen, op de plek waar bij de benzineversie de motor ligt. Zo moet de gewichtsverdeling vergelijkbaar blijven. De EV krijgt achterwielaandrijving en volgens Porsche wordt het de krachtigste 718 ooit. Het merk heeft nog geen vermogen bekendgemaakt, maar dat zal dus meer dan 500 pk betekenen.