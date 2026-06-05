Goedkoopste R8 V10 van Marktplaats is mooier dan nieuwe Nuvolari

Audi kijkt tegenwoordig vooral vooruit. Heel ver vooruit zelfs. Met de nieuwe Nuvolari heeft het merk een hypercar in de pijplijn met meer dan 1.000 pk, een hybride aandrijflijn en waarschijnlijk genoeg rekenkracht om de gemiddelde Casio rekenmachine boos te maken. Hartstikke leuk en indrukwekkend natuurlijk. Maar ondertussen staat er op Marktplaats een Audi die je eraan herinnert waarom zoveel liefhebbers heimwee hebben naar de good old days. Een Audi R8 V10 uit 2009. Geen hybride gezeik, geen elektromotoren en geen viercijferig vermogen. Een auto die wel klinkt als een Lamborghini, maar er niet op lijkt.

Toen Audi nog dikke motoren gebruikte

De Audi R8 heeft natuurlijk aardig wat Lambo-DNA in zich. Zeker deze V10-versie. Onder de glazen kap ligt dezelfde 5,2-liter V10 die ook dienstdeed in de Lamborghini Gallardo. Dat betekent 525 steigerende pony's, een soundtrack die rechtstreeks uit de hemel voor petrolheads lijkt te komen en een toerental waarbij moderne turbomotoren nog nooit van hebben gehoord.

Het mooie aan deze generatie R8 is dat hij nog uit een tijd komt waarin Audi simpelweg een supercar wilde bouwen. Geen statement over duurzaamheid, geen technologische showcase voor toekomstige EV's en geen marketinggezwets over softwareplatformen. Gewoon een mooie auto met een grote motor. Wat een tijd.











Ja, hij heeft die versnellingsbak

Voordat de toetsenbordhelden rechtop gaan zitten: ja, dit exemplaar heeft die beruchte R-Tronic-transmissie. Dat was Audi's geautomatiseerde handbak die soms nogal wat rare schakelmomenten kon hebben. Toch heeft die transmissie inmiddels bijna iets charmants gekregen. De schokken horen erbij. Net zoals het zware stuurgevoel, de relatief compacte afmetingen en het feit dat je nog daadwerkelijk voelt wat de auto aan het doen is. Noem het spartaans, noem het karakter.

Deze specifieke R8 lijkt bovendien keurig verzorgd. Volgens de advertentie werd hij in 2021 vanuit Duitsland geïmporteerd, waar hij jarenlang als beleggingsobject in een showroom stond. Inmiddels heeft hij 84.700 kilometer gereden en beschikt hij over een volledig afgestempeld onderhoudsboekje. De laatste beurt werd zelfs begin dit jaar nog uitgevoerd bij een Audi-dealer. Verder zien we een hoop carbon, een H&R-verlagingsset en gesmede 20-inch schoenen.







Steeds interessanter

Begrijp me niet verkeerd. De Nuvolari wordt ongetwijfeld een technisch meesterwerk. Meer vermogen, meer grip, meer technologie en waarschijnlijk betere prestaties op ieder denkbaar meetinstrument. Maar dat is niet altijd waar liefhebbers naar op zoek zijn. Want hoe indrukwekkend een 1.001 pk sterke hybride hypercar ook wordt, hij zal nooit dezelfde eenvoud hebben als een atmosferische V10 die niets anders doet dan lucht, benzine en emotie omzetten in snelheid. Sterker nog: juist omdat Audi tegenwoordig zulke auto's niet meer bouwt, wordt een R8 als deze steeds interessanter.

De verkoper wilt graag 62.000 euro voor de R8 hebben, en je kan hem hier bekijken.