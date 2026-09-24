Voor dit bedrag wordt een Range Rover Velar op Marktplaats zeer aantrekkelijk

Dankzij de junioren in de Range Rover-reeks, de Evoque en de Velar, is het ineens bereikbaarder dan ooit om Range Rover voorop je auto te hebben staan. Met de Velar heb je dan ook nog eens een strak gelijnde SUV te pakken die je misschien nog wel liever wil dan de Range Rover of Sport. Bereikbaarder dan ooit betekent overigens niet 'spotgoedkoop'. Tenzij je tweedehands gaat shoppen. We vinden de goedkoopste Velar met V6 van Marktplaats en het maakt het bijna zonde om te gaan googelen naar de betrouwbaarheidsissues van die auto. Of valt het juist hartstikke mee?

Land Rover lukt het al decennialang om als merk te overleven van enkel terreinauto's en SUV's. Dan moet je soms pionieren, maar soms ook een beetje meekijken naar trends neergezet door andere merken. Enter de Evoque, een kleine Range Rover die wellicht wat minder de gebaande paden verlaat, maar wel goedkoper in de aanschaf is. Tussen die Evoque en de Sport zit nog best een gat en dat werd opgevuld in 2017 met de Velar.

Range Rover Velar

Een Range Rover Velar stond voor minder geld op je oprit dan een Sport, maar een goedkope auto was het met een vanafprijs van 80.000 euro niet echt. Dan kreeg je de viercilinder Ingenium-motor, terwijl je natuurlijk eigenlijk een lekkere V6 wil in een auto van dit kaliber. Dan was je wel meer dan 100.000 euro kwijt. Nou is de Velar best een fraaie auto, maar voor dat geld is het een moeilijkere keuze. Helemaal omdat de betrouwbaarheid van Land Rover niet altijd vlekkeloos is.

Velar op Marktplaats

Voor de tweedehands koper is het wel goed nieuws. De inmiddels negen jaar oude Range Rover Velar schrijft af als een baksteen, dus als je wél durft heb je voor weinig geld een toffe auto. De allergoedkoopste Velar van Marktplaats is een viercilinder Ingenium-diesel, dat weten we echt niet of we dat zouden aanraden. Voor Land Rover-standaarden schijnt de 3.0 Ingenium zes-in-lijn die de Ford Lion 'SDV6' opvolgt best een prima blok te zijn. We gaan nooit met volle overtuiging zeggen dat een JLR-product hondsbetrouwbaar is, maar het is echt wel te overzien. Dan krijg je best wel waar voor je geld.

De Velar voelt namelijk ten eerste niet alsof 'ie al zo oud is. Het design houdt het aardig vol, mede dankzij het feit dat de auto nog nieuw verkocht wordt met slechts milde wijzigingen. De motor is behalve de extra robuustheid ook geen slechte keuze op papier. De 3.0 liter zes-in-lijn op diesel levert 300 pk en 650 Nm. Niet zuinig (wat dus tegen kan vallen met deze huidige dieselprijzen), maar goed, dan moet je sowieso niet naar Range Rovers zoeken.

Goed, de goedkoopste Range Rover Velar met zescilinder op Marktplaats. Een blauwgrijs exemplaar, Byron Blue heet de kleur. Wel heerlijk afgezet tegen tweekleurig zwart-en-karamelkleurig leder. De cabine van de Velar voelt ook niet compleet oubollig aan. Ja, een moderne Range Rover is ietsje meer van deze tijd, maar dit is niet verschrikkelijk. Digitale tellers, twee touchscreens en een verder snaarstrakke cabine met best wat opties horen er allemaal bij.

Kopen

De geldkwestie dan. De goedkoopste zescilinder Range Rover Velar van Marktplaats is voor jou voor... 16.999 euro. Dat is maar een beetje meer dan een tiende van de nieuwprijs van 142.000 euro voor een R-Dynamic HSE in 2017. Oké, dan heb je wel een auto met net geen 300.000 kilometer op de klok, maar goed, daar is het de goedkoopste voor. Zo'n Velar is dus echt niet meer zo duur. Een dikke Range Rover, een fraai uitgevoerd exemplaar en een motor die niet zo'n tikkende tijdbom is als andere JLR-motoren: dit wil je toch? Niet? Ook goed. Marktplaats is in ieder geval je vriend.