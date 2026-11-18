Sommige auto's zijn zelfs als occasion nog peperduur. Dat bewijst deze Lamborghini Urus. De Italiaanse SUV staat te koop voor een bedrag waar je normaal gesproken een aardige verzameling auto's mee kunt aanschaffen. Sterker nog: voor hetzelfde geld kun je ook twee Audi RS Q8'en op de oprit zetten. Maar ja, dan staat er natuurlijk geen Lamborghini op de motorkap. Keuzes...

Prijs van de goedkoopste Urus

De Urus is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Vooral in de iets rijkere gebieden van het land lijkt het soms wel alsof de Urus de Golf anno nu is. De Urus zag de showroom voor het eerst in 2017 en wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gemaakt. De Lambo in kwestie komt uit 2018. Hij gaat dus al even mee maar die memo heeft de vraagprijs duidelijk niet in de inbox gekregen. Het ding staat namelijk te koop voor 199.995 euro. Daar krijg je wel een Italiaan met 650 pk en een 4.0-liter V8 voor terug. Dat dan weer wel.

Met die cijfers doet deze zwarte stier 0 naar 100 in 3,6 seconden en stopt die pas met accelereren bij 305 km/u. Een behoorlijk vlotte tank is dus een understatement.

Maar hier komt de vergelijking, want de Urus staat op hetzelfde platform als de Audi RS Q8 en heeft ook dezelfde motor als de Urus. Maar als we op Marktplaats gaan snuffelen vind je voor minder dan een ton al een RS Q8. Voor net geen twee ton kun je dus twee gebruikte RS Q8'en aanschaffen. Of je kiest voor één Lamborghini, want het stierenlogo op de neus is natuurlijk ook wat waard. Een kwestie van prioriteiten zullen we maar zeggen.

Daarnaast is de Urus wel gewoon een toffe SUV die echt wel zijn mannetje staat als het gaat om luxe. Denk aan keramische remmen, een panoramadak, een Bang & Olufsen-audiosysteem, 23-inch lichtmetalen velgen en een head-up display. Ook de voorstoelen beschikken over ventilatie en een massagefunctie. Achterin kunnen passagiers eveneens elektrisch verstellen en genieten van stoelverwarming.

Een pittige rekening voor de stier

De kilometerstand van de Lamborghini staat momenteel op 93.972 kilometer. Dat is best aardig voor een auto van bijna tien jaar oud. Daarnaast heeft deze PC Hoofttractor netjes al zijn beurtjes bij de dealer gehad en zijn de onderhoudsboekjes aanwezig. Uiteraard zitten er ook twee sleutels bij.

Houd naast de flinke aanschafprijs wel rekening met de vaste lasten. De wegenbelasting bedraagt volgens de advertentie namelijk 468 tot 512 euro per kwartaal. Dat betekent dat je jaarlijks al rond de 2.000 euro kwijt bent, nog voordat je die V8 überhaupt hebt gestart.

En dan hebben we de benzinekosten, verzekering en het onderhoud nog niet eens meegerekend. Maar goed, wie bijna twee ton aan een tweedehands Lamborghini uitgeeft, zal waarschijnlijk niet wakker liggen van een paar tientjes extra aan de pomp. Toch?

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