Bij Mercedes-AMG denk je (als het goed is) vrijwel meteen aan een dikke V8. Toch dacht Mercedes een paar jaar geleden dat het een goed idee zou zijn om de motor door midden te hakken en er een viercilinder van te maken. Ondanks dat deze C63 een beetje een teleurstelling was heeft het ook een voordeel. Je kan hem best goedkoop vinden op Marktplaats.

Vier cilinders, maar wel 680 pk

Nu het plan van de viercilinder C63 AMG toch een beetje gefaald is, zijn de ogen van Mercedes toch weer op de V8 gericht. Dat is natuurlijk prachtig nieuws, maar nu staan er wel een aantal van die viercilinders te koop, waaronder deze.

De auto in kwestie is een Mercedes-AMG C63 SE Performance uit 2024 met dus die 2,0-liter viercilinder motor turbo en een beetje elektrohulp. Die geven je een gecombineerd vermogen van maar liefst 680 pk en 1.020 Nm aan koppel. Dat zijn hele grote cijfers voor zo'n klein motortje. Nul naar honderd doe je in 3,4 seconden en de topsnelheid ligt dankzij het AMG Drivers Package op 280 km/u. Voor de cijfers hoef je je dus echt niet te schamen. Alleen voor het geluid.

Wil je liever helemaal niets horen, dat kan ook. Je kan namelijk ook 11 kilometer volledig elektrisch rijden. Genoeg om stilletjes je straat uit te rijden zodat niemand hoort dat je geen V8 hebt. Geintje natuurlijk.

Helemaal vol

De Mercedes is uitgevoerd in het toffe Graphite Gray Magno, een matte grijstint die ik persoonlijk altijd wel gaaf vind staan op AMG-modellen. Maar verder is de auto ook niet bepaald karig. Sterker nog, hij zit vrij ruim in de opties. Zo beschikt de Mercedes onder andere over nappaleder, AMG Performance-stoelen, carbon sierdelen, een panoramadak, Burmester-audio en een HUD. Verder heeft het ding nog achterasbesturing, adaptief onderstel en een 360-gradencamera.

Aan de teller te zien heeft de AMG wel al aardig wat avonturen meegemaakt. Deze staat namelijk al op 76.635 kilometer. Voor een auto uit 2024 is dat een aardige kilometerstand, maar nog steeds niets om je zorgen over te maken.

Een aardige prijs

En dan zijn we bij de prijs aangekomen. Deze auto ging nieuw voor een bedrag rond de 170.000 euro en staat nu te koop voor 77.450 euro. Dat wil dus zeggen dat deze auto in twee jaar tijd ongeveer een ton heeft afgeschreven. Dat maakt deze AMG best een interessante koop.

Of de viercilinder ook echt als een waardige C63 AMG beschouwt blijft een kwestie van smaak. Maar ben jij op zoek naar een snelle, rijk uitgeruste en vrij nieuwe AMG, dan is deze auto wel een interessante optie.

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