Goedkoopste Volvo krijgt lagere instapprijs en meerdere upgrades!

Volvo rijden wordt nog betaalbaarder in Nederland.

Dit had de verkooptopper van Volvo in Nederland moeten zijn. Eerlijk is eerlijk: de Volvo EX30 was ook lekker op weg. Tijdens zijn kruistocht werd hij echter belaagd door nieuwe kinderen op het blok: de Skoda Elroq en Kia EV3. Die verkopen nog een tandje beter. Volvo is terug naar de tekentafel gegaan en heeft een besluit genomen: de Volvo EX30 moest nog wat goedkoper.

Begin 2025 kocht je al een nieuwe EX30 voor 34.995 euro. Een schappelijk bedrag voor een elektrische crossover met prima looks en dito rijgedrag. De vraagprijs is in 2026 nog een tandje omlaag bijgesteld naar 32.995 euro. Volvo gaat niet ineens 2.000 euro verlies leiden per verkochte EX30. Het merk heeft een nieuwe instapmotor ontwikkeld.

Waar de EX30 Essential eerder nog één elektromotor had met 272 pk krijgt de nieuwe instapper maar 150 pk aan vermogen mee. Daarmee slinkt de 0-100-tijd van 5,7 naar 8,6 seconden. Oei. Dankzij dezelfde 51-kWh batterij is de actieradius nauwelijks veranderd: van 335 naar 339 kilometer. De zwakste motor in het aanbod kan ook gelinkt worden aan een 69-kWh batterij. In dat geval gaat de WLTP-range naar 476 kilometer.

Cross Country ook goedkoper!

Vervolgens probeert Volvo om ook de ruigere Cross Country-uitvoering van de EX30 aantrekkelijker te maken. Het model was er eerder alleen als Twin Motor. Dat maakte de instapprijs direct een stuk hoger. Na deze verfrissingsronde is er ook een EX30 CC met maar één motor.

Tevens kun je de ‘offroad’-versie bestellen in de instapuitvoering Plus. Daarmee gaat de minimale vraagprijs die ooit 52.995 euro was naar 40.995 euro voor de Volvo EX30 Plus Cross Country Europa. Da’s niet allee een slok op een borrel, da’s zo’n beetje de hele borrel!

Nieuwe details van de EX30

Maar ook dan heeft Volvo er nog geen genoeg van. Het merk is namelijk druk bezig met een software-update. Ergens in de zomer van 2026 moet ie bij de bestaande EX30-klanten belanden via de lucht. Hierna is je infotainment vernieuwd dankzij een UX-update. Het instellingen- en bedieningssysteem ziet er dan anders uit en de menubalk is vanaf dan aanpasbaar. Hierdoor is er ruimte voor veelgebruikte functies of functies die jij het liefst altijd in beeld wilt hebben.

Met deze over-the-air update komt ook de mogelijkheid om stroom uit de EV te tappen voor externe apparaten, het zogenaamde V2L-laden. Qua hardware zat dit altijd al in de EX30, maar nu heeft Volvo de techniek bijna op orde om in de zomer het naar de klanten te brengen. Je moet hiervoor wel een V2L-adapter aanschaffen als accessoire.

Tot slot voegt Volvo nog twee opties voor het interieurontwerp mee. De een heet Harvest en bestaat uit lichtgekleurde geweven bekleding van gerecycled textiel, contrasterende Nordico-bekleding van gerecyclede PET-flessen, donkere vlasdecoraties en een zwarte hemelbekleding. De ander heet Black en dat mag je letterlijk nemen. Er zijn nog wel contrasterende naden, maar voor de rest het donker dankzij Nordico-bekleding en donker linnen.

Prijsoverzicht Volvo EX30 in Nederland

Op deze manier moet de EX30 er weer even tegenaan kunnen en het de concurrentie weer lastig gaan maken. Voor de goede orde hebben we hieronder nog het prijsoverzicht toegevoegd zoals die geldt op deze dag, woensdag 25 februari 2026. En nu maar hopen dat ie niet meer in brand vliegt.