Leukere Renault 5 heeft een goedkopere instapprijs!

Als je aan Alpine denkt, denk je waarschijnlijk niet meteen aan leaseregelingen en bijtelling. Toch lijkt ook het Franse sportmerk te beseffen dat je in Nederland een stuk meer auto’s verkoopt als de fiscus een beetje aan jouw kant staat. Daarom krijgt de elektrische A290 er nu een nieuwe uitvoering bij die vooral zakelijke rijders moet verleiden.

Alpine ontdekt lease-Nederland

De nieuwe Alpine A290 GT Executive is zoals je natuurlijk verwacht gebaseerd op de normale GT, maar moet dus vooral aantrekkelijker zijn voor mensen die hun auto niet zelf afrekenen, maar via de baas rijden. De catalogusprijs bedraagt 36.600 euro, terwijl de fiscale waarde uitkomt op 35.350 euro. Voorheen was de goedkoopste A290 de GT met een vanafprijs van 39.200 euro (37.950 euro fiscaal) Volgens Alpine resulteert dat in een bijtelling vanaf 196 euro per maand. Lang niet gek.















Meer luxe, meer overtuigingskracht

Alpine probeert zakelijke rijders vooral te overtuigen met meer uitrusting binnen een interessant prijskaartje. Zo krijgt de Executive onder meer vier kleuren, een verwarmbaar stuur, 19-inch diamantgeslepen Snowflake-velgen, Brembo-remmen, extra veiligheidssystemen via Pack Safety, een draadloze lader en Devialet Hi-Fi. Verder noemt Alpine verwarmbare voorstoelen,en een infotainmentsysteem met Google-integratie. Een beetje flauw wel, want die vind je standaard op elke uitvoering.

Wat wel een opvallende toevoeging is, is de bidirectionele lader. Daarmee ondersteunt de A290 Vehicle-to-Grid, dat betekent inderdaad stroom opslaan wanneer die goedkoop is en terugleveren wanneer de prijs stijgt. In theorie kun je dus geld verdienen met je hot hatch.

Verwacht verder geen extra vermogen of scherpere prestaties, want technisch verandert er helemaal niets. Onder de carrosserie ligt nog altijd een elektromotor met 180 pk (130 kW), en kruipt de A290 van 0 naar 100 km/u in 7,4 seconden. De topsnelheid bedraagt 160 km/u. Een beetje escargot-cijfers als je het mij vraagt.

Verder levert de 52 kWh-batterij een WLTP-actieradius tot 379 kilometer. Laden kan met 11 kW AC of 100 kW DC, dus ook buiten de stad blijft hij bruikbaar.

Dikste Renault 5 of goedkoopste Alpine A290?

Dus ja, ook Alpine moet tegenwoordig een beetje aan fiscaliteit doen. Het is voor ze te hopen dat deze keuze goed uitpakt. In de eerste helft van 2026 verkocht Alpine 124 stuks. Vergelijk je dat bijvoorbeeld met de Cupra Raval (424 registraties) die er nog maar net is, dan vallen die verkopen wat tegen. Wellicht dat een deel van de potentiële klanten ook voor de goedkopere Renault 5 gaan. De dikste uitvoering ervan heb je voor 36.290 euro, wat dus nog maar 310 euro minder is dan de A290. En dan heeft de Alpine 180 in plaats van 150 pk. En dan komt de Renault nauwelijks verder op een volle accu (410 km vs 379 km). Welke zou je rijden als je MOEST kiezen? Laat het hieronder weten.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws