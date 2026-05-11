Dit is een handig trucje voor een goedkopere autoverzekering

Autorijden is duur. Brandstof, onderhoud, belastingen. En dan hebben we het nog niet eens over de verzekering gehad. Maar er is dus een trucje, waarmee je als man relatief eenvoudig kunt besparen. Kleine kanttekening: je hebt er wel een vriendin of vrouw voor nodig. Ja, echt.



Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat mannen in Nederland structureel meer betalen voor hun autoverzekering dan vrouwen. Dat concludeert website Autoverzekering op basis van afgesloten autoverzekeringen in de eerste vier maanden van dit jaar.

Mannen betalen gewoon meer

Gemiddeld tikken mannen zo’n € 84 per maand af voor hun autoverzekering, terwijl vrouwen rond de € 76 zitten. Dat verschil van € 7,70 per maand lijkt misschien klein, maar op jaarbasis is dat ruim € 92. Daar kun je toch weer van tanken. Veel of weinig, hangt beetje af hoe groot de tankinhoud van je auto is.Het maakt daarbij niet eens uit welke dekking je kiest. Of je nu voor WA, WA+ of allrisk gaat. Mannen zijn altijd duurder uit. Vooral bij WA+ loopt het verschil aardig op.

Hoe kan dat dan?

Het ligt niet per se aan één ding, maar aan een optelsom van factoren. Om te beginnen rijden mannen gemiddeld in duurdere auto’s. Denk aan een hogere cataloguswaarde, nieuwere modellen en vaak ook wat groter en zwaarder spul.

Dat tikt nou eenmaal aan. Want hoe duurder de auto, hoe hoger de potentiële schade. En dus een hogere premie.

Daarnaast maken mannen simpelweg meer kilometers. Gemiddeld zo’n 600 kilometer per jaar extra. Dat lijkt niet wereldschokkend, maar voor verzekeraars betekent dat meer risico.

Wat het extra pijnlijk maakt, is dat mannen gemiddeld zelfs méér schadevrije jaren hebben dan vrouwen. Je zou dus denken dat er meer korting wordt gerekend. Maar helaas, die extra schadevrije jaren worden volledig tenietgedaan door het hogere risico dat verzekeraars zien in rijgedrag, auto’s en kilometrage. Ja, hallo.

Het “trucje”

En hier komt dus het interessante deel. Want als vrouwen gemiddeld goedkoper uit zijn, dan is de oplossing eigenlijk vrij simpel: zet de autoverzekering op naam van je vriendin of vrouw.

Klinkt als een lifehack en in sommige gevallen kan dat daadwerkelijk schelen in de premie. Zeker als zij minder kilometers rijdt en een “veiliger” profiel heeft volgens de verzekeraar.

Maar let wel, het moet natuurlijk wel kloppen. De hoofdgebruiker van de auto moet ook daadwerkelijk degene zijn op wiens naam de verzekering staat. Ga je daar creatief mee om, dan kan dat bij schade voor gedoe zorgen.

Bovendien verschilt het enorm per auto, locatie, leeftijd etc of dit echt zo werkt. De variabelen zijn groot. In de praktijk kan het verschil toch oplopen tot tientallen euro’s per maand, afhankelijk van de situatie. Mocht het wel werken is dat toch mooi meegenomen.