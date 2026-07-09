Goodwood Festival of Speed 2026: alles wat je moet weten!
We zijn er op de Autoblog-redactie over eens: als er één auto-evenement is dat we nog eens willen bezoeken, dan is het wel het Goodwood Festival of Speed. Je vindt hier alles wat je hoopt: onthullingen van nieuwe auto’s, prominente namen uit de autowereld en klassiekers die flink aan het werk worden gezet.
Dit weekend staat het festival weer voor de deur. Op deze pagina hoop ik dermate te informeren over de editie van 2026 zodat je er helemaal klaar voor bent.
De primeurs
De Autoblog-mailbox stroomde de afgelopen dagen over van de aankondigingen voor Goodwood FoS. Dit zijn een aantal van de bekendmakingen die je kunt verwachten of die we al hebben gezien, maar hun publieke debuut hebben op het festival:
- Alpine A110 Future
- Daytona Shooting Brake Hommage
- McLaren M6GT
- Red Bull RB17
- Denza Z
- Mercedes-AMG CLA
- Zenvo Aurora
- McLaren 788HS
- Rolls-Royce Phantom Regatta
- Onbekende Cupra-onthulling
- Twee MG-conceptauto’s
Publiek debuut
- BYD Shark (voor Europa)
- Hennessey Venom F5-M
- McMurtry Spéirling productieauto
- Bentley Supersports Mulliner
Tijdschema
Voor de liefhebbers die net als ik niet aanwezig zijn, maar wel het evenement willen volgen, heb ik hieronder een tijdschema gemaakt. Ben je wel in Engeland en wil je ook wat Fan Zone-activiteiten beleven? Bekijk hier de volledige timetable van de organisatie. Het belangrijkste dat je moet weten: op zondag om 16:55 uur is de finale van de competitieve heuvelklim en komen we erachter welke auto de snelste van deze editie is.
Donderdag 9 juli
11:00 - Opening evenement
11:00 - Manufacturer Experiential Run 1
11:45 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
12:35 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
13:25 - Manufacturer Experiential Run 2
14:10 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
15:00 - Batch 6: Supercar Run
15:50 - Manufacturer Experiential Run 3
16:05: Singer Central Feature Moment
16:35 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
17:25 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
18:15 - Batch 2: Americana
19:10 - Batch 6: Supercar Run
20:00 - Manufacturer Experiential Run 4
Vrijdag 10 juli
10:30 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
11:20 - Batch 2: Americana
12:10 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
13:00 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
13:45 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
14:35 - Batch 6: Supercar Run
15:25 - Batch 2: Americana
16:05 - The Shoot-Out: Practice
16:45 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
17:40 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
18:25 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
19:10 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
19:55 - Batch 6: Supercar Run
Zaterdag 11 juli
10:30 - Batch 2: Americana
11:20 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
12:10 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
13:00 - Batch 6: Supercar Run
13:50 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
14:40 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
15:25 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
16:10 - Batch 2: Americana
16:50 - The Shoot-Out: Qualifying
17:40 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
18:25 - Batch 6: Supercar Run
19:05 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
19:50 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
Zondag 12 juli
10:30 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
11:20 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
12:05 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
12:55 - Batch 2: Americana
13:45 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
14:35 - Batch 6: Supercar Run
15:25 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams
16:10 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics
16:55 - The Shoot-Out: Final
17:50 - Batch 6: Supercar Run
18:30 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene
19:15 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels
20:00 - Batch 2: Americana
Waar kan ik Goodwood Festival of Speed kijken?
Heel simpel: op YouTube. De festivalorganisatie heeft steevast een livestream lopen met commentaar en zo nu en dan zelfs een speciale gast in het commentatorshokje. Heerlijk om op de achtergrond aan te hebben staan terwijl je van je vrije weekend geniet. Hieronder vind je de livestream:
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