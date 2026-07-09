Background
Spot uploaden
Mijn auto opgeven
Tip de redactie
Het is weer zover!

Goodwood Festival of Speed 2026: alles wat je moet weten!

Praat mee!
Redacteur Autoblog
Goodwood Festival of Speed 2026: alles wat je moet weten!

We zijn er op de Autoblog-redactie over eens: als er één auto-evenement is dat we nog eens willen bezoeken, dan is het wel het Goodwood Festival of Speed. Je vindt hier alles wat je hoopt: onthullingen van nieuwe auto’s, prominente namen uit de autowereld en klassiekers die flink aan het werk worden gezet.

Dit weekend staat het festival weer voor de deur. Op deze pagina hoop ik dermate te informeren over de editie van 2026 zodat je er helemaal klaar voor bent. 

De primeurs

De Autoblog-mailbox stroomde de afgelopen dagen over van de aankondigingen voor Goodwood FoS. Dit zijn een aantal van de bekendmakingen die je kunt verwachten of die we al hebben gezien, maar hun publieke debuut hebben op het festival: 

BYD Shark Europa
  • BYD Shark Europa
  • Red Bull RB17
  • Daytona Shooting Brake Hommage
  • Hennessey Venom F5-M

Publiek debuut

Tijdschema

Voor de liefhebbers die net als ik niet aanwezig zijn, maar wel het evenement willen volgen, heb ik hieronder een tijdschema gemaakt. Ben je wel in Engeland en wil je ook wat Fan Zone-activiteiten beleven? Bekijk hier de volledige timetable van de organisatie. Het belangrijkste dat je moet weten: op zondag om 16:55 uur is de finale van de competitieve heuvelklim en komen we erachter welke auto de snelste van deze editie is.

Donderdag 9 juli 

11:00 - Opening evenement

11:00 - Manufacturer Experiential Run 1

11:45 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

12:35 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

13:25 - Manufacturer Experiential Run 2

14:10 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

15:00 - Batch 6: Supercar Run

15:50 - Manufacturer Experiential Run 3 

16:05: Singer Central Feature Moment

16:35 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

17:25 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

18:15 - Batch 2: Americana

19:10 - Batch 6: Supercar Run

20:00 - Manufacturer Experiential Run 4

Ferrari F1-auto's Goodwood FoS

Vrijdag 10 juli 

10:30 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

11:20 - Batch 2: Americana

12:10 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

13:00 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

13:45 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

14:35 - Batch 6: Supercar Run

15:25 - Batch 2: Americana

16:05 - The Shoot-Out: Practice

16:45 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

17:40 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

18:25 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

19:10 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

19:55 - Batch 6: Supercar Run

Red Bull F1 auto Goodwood FoS

Zaterdag 11 juli 

10:30 - Batch 2: Americana

11:20 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

12:10 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

13:00 - Batch 6: Supercar Run

13:50 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

14:40 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

15:25 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

16:10 - Batch 2: Americana

16:50 - The Shoot-Out: Qualifying

17:40 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

18:25 - Batch 6: Supercar Run

19:05 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

19:50 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

Goodwood FoS Mini camo

Zondag 12 juli 

10:30 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

11:20 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

12:05 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

12:55 - Batch 2: Americana

13:45 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

14:35 - Batch 6: Supercar Run

15:25 - Batch 3: Forza Ferrari, Winning Formula and F1 Teams

16:10 - Batch 5: First Glance, Road Bikes & New Classics

16:55 - The Shoot-Out: Final

17:50 - Batch 6: Supercar Run

18:30 - Batch 4: Drift, Enduring Icons, Bahnstormers, Ducati, John McGuinness, Barry Sheene

19:15 - Batch 1: The Rivals - Epic Racing Duels

20:00 - Batch 2: Americana

Waar kan ik Goodwood Festival of Speed kijken? 

Heel simpel: op YouTube. De festivalorganisatie heeft steevast een livestream lopen met commentaar en zo nu en dan zelfs een speciale gast in het commentatorshokje. Heerlijk om op de achtergrond aan te hebben staan terwijl je van je vrije weekend geniet. Hieronder vind je de livestream: 

Volg ons ook op Google Nieuws
Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover