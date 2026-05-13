Android Auto krijgt YouTube en nieuw design

Google heeft weer een nieuwe missie gevonden: ervoor zorgen dat je auto straks ongeveer dezelfde interface heeft als je telefoon, tablet, laptop en waarschijnlijk ooit je koelkast.

Android Auto krijgt complete make-over

Jazeker, Android Auto krijgt een compleet vernieuwd design dat beter moet werken op allerlei verschillende schermformaten.Van ronde Mini-schermen tot gigantische breedbeeldpanelen in een Mercedes: Google probeert alles nu een beetje fatsoenlijk te laten werken. De nieuwe interface gebruikt Google’s Material 3 Expressive-design, dat je waarschijnlijk al kent van moderne Android-smartphones. Gebruikers kunnen straks widgets toevoegen met onder meer weerinformatie, favoriete contacten, foto’s en zelfs shortcuts voor dingen als een garagedeur.

Ja, je auto krijgt dus langzaam dezelfde functies als je telefoon. Inclusief de kans dat je dashboard straks vol staat met foto’s van je hond.

YouTube en Dolby Atmos komen naar de auto

Misschien wel opvallender: YouTube komt officieel naar Android Auto. Tenminste, zolang de auto stilstaat. Dat betekent dus video kijken tijdens het laden van je EV of terwijl je ergens wacht. Zodra je de auto in Drive zet, verdwijnt het beeld natuurlijk weer automatisch. De audio blijft overigens wel doorspelen, handig voor podcasts of video’s waarbij je eigenlijk toch alleen naar iemand luistert die uitlegt waarom een oliebeurt bij een Ferrari 14.000 euro kost.

YouTube verschijnt later dit jaar onder meer op modellen van BMW, Ford, Mercedes-Benz, Kia en Volvo. Ook audio krijgt wat extra aandacht. Android Auto gaat namelijk ondersteuning bieden voor Dolby Atmos bij bepaalde apps en voertuigen. Daarnaast krijgen apps als Spotify en YouTube Music een visuele update zodat ze makkelijker te bedienen zijn onderweg.

Natuurlijk zit er ook AI in

Want in 2026 krijg je blijkbaar geen technologie-update meer zonder dat ergens het woord AI valt. Google integreert namelijk ook volop Gemini in Android Auto en auto’s met Google built-in. Daardoor moet het systeem slimmer kunnen reageren op vragen over je specifieke auto. Je kunt straks bijvoorbeeld vragen wat een bepaald dashboardlampje betekent of zelfs of die nieuwe televisie die je wilt kopen wel in de kofferbak past.

Daarnaast wordt Google Maps op sommige modellen nog slimmer dankzij live lane guidance. Daarbij gebruikt de auto zijn camera’s om exact te zien in welke rijstrook je rijdt en krijg je realtime aanwijzingen tijdens het wisselen van baan of bij afritten.