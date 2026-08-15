Vergeet alle andere supercars, deze wil je hebben

Gordon Murray is wel heel erg aan het teren op de successen uit het verleden, maar ons hoor je niet klagen. GMA hanteert namelijk een verfrissende filosofie, met een focus op laag gewicht en beleving. Dat is meer dan welkom in deze tijden, waarin zwaar gewicht wordt gecompenseerd met absurd veel vermogen.

De nieuwste creatie van Gordon Murray is geïnspireerd op – je raadt het nooit – de McLaren F1. Waar de T.50 iets losser was gebaseerd op de F1, is dit een directe vertaling van de F1 naar 2026. Vrijwel alle designelementen zijn terug te herleiden naar de iconische supercar uit de jaren ’90.

Moderne McLaren F1

Overigens is de GMA S1 niet helemaal nieuw. Vorig jaar presenteerde het merk namelijk al de S1 LM. De auto die je nu ziet is de non-LM-versie. Deze auto is dus wat minder extreem. De S1 LM kun je zien als een moderne McLaren F1 GTR, terwijl deze S1 een moderne McLaren F1 is.

Pièce de résistance van de Gordon Murray S1 is de fenomenale atmosferische Cosworth V12. Toch gooit Gordon Murray niet overal exact dezelfde motor in. De V12 in de T.50 was 4,0 liter groot, deze is 4,2 liter en produceert 690 pk. Uiteraard heeft deze motor nog steeds hetzelfde hoogtoerige karakter: pas bij 12.100 toeren zit je in de toerenbegrenzer. We kunnen er lang of kort over lullen, maar dit is gewoon een van de gaafste motoren van de afgelopen 20 jaar.











Écht lichtgewicht

Sommige auto’s moeten het hebben van hun motor, maar bij de GMA S1 klopt gewoon het hele pakket. Deze auto is namelijk ook nog eens heel licht. Veel fabrikanten strooien met de term lichtgewicht en bouwen vervolgens een auto die 1.600 kg weegt, maar de Gordon Murray S1 is écht licht. Het exacte gewicht weten we nog niet, maar deze auto is lichter dan de T.50. En die woog maar 997 kg…

In het interieur zien we, jawel, een centrale zitpositie voor de bestuurder met twee passagiersstoelen erachter. Waar kennen we dat ook alweer van…? Deze S1 is overigens iets minder hardcore dan de T.50 en de S1 LM. De cabine is daarom luxer aangekleed, met meer geluidsisolatie en een beter audiosysteem. En oh ja, hadden we al gezegd dat deze auto een handgeschakelde zesbak heeft?









De perfecte supercar

Je kunt zeggen dat Gordon Murray de McLaren F1 wel heel erg aan het uitmelken is, maar intussen heeft hij gewoon de perfecte moderne supercar gebouwd. Het fraaie design (zonder lelijke ventilator), de hoogtoerige motor, het lage gewicht: alles klopt gewoon aan deze auto. Gordon Murray kan nu vredig sterven. Of hij gaat nog even door, dat vinden we ook niet erg.

Het enige nadeel is dat Gordon Murray maar 64 exemplaren bouwt van deze auto. Het prijskaartje wordt niet bekendgemaakt, maar dan weet je al genoeg.

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