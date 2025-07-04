Gotthardtunnel komende maanden dertig keer afgesloten

Wil je de komende maanden naar Italië? Let dan op, want de Gotthardtunnel gaat de komende maanden dertig keer dicht. Plan je reis naar het zuiden dus zorgvuldig. En rij eens een andere route, over mooie bergpassen bijvoorbeeld!

Er is natuurlijk maar één echt goede bestemming voor je zomervakantie! Ondergetekende is licht bevooroordeeld, dat moet gezegd, maar als je houdt van lekker eten, mooie stranden, veel cultuur én lekker weer (het is hier al weken 30 graden) dan moet je naar Italië! Oh en vergeet de fatsoenlijke koffie niet. Op zich al reden genoeg.

Maar ja.... Dan moet je wel heel Europa door om er te komen natuurlijk. Velen kiezen de route via de A2, dwars door Zwitserland en door de Gotthardtunnel. Daar is het in de zomer wel erg vaak bal. Uren wachttijd zijn geen uitzondering. En dan gaat ie de komende maanden ook nog eens dertig dicht. Tijdens deze afsluitingen ondergaat de 46 jaar oude tunnelbuis een grondige schoonmaak en onderhoudsbeurt. De afsluitingen zijn in de nacht, maar dat betekent overdag meer drukte, want de buis is in de nacht namelijk dicht. Al die vrachtauto's die nu kiezen om in de nacht door de tunnel te rijden moeten er nu met daglicht door. Extra aanschuiven dus!

Datum Duur Tijdstip 8 t/m 12 juni 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 15 t/m 19 juni 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 22 t/m 26 juni 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 7 t/m 11 september 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 14 t/m 18 september 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 21 t/m 25 september 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 28 sept t/m 2 okt 4 nachten 20:00 - 05:00 uur 5 t/m 7 oktober 2 nachten 20:00 - 05:00 uur

Wil je extra drukte vermijden, af gewoon eens een andere route rijden? Hier een aantal ideeën om de Gotthardtunnel te vermijden en toch lekker in Italië uit te komen.

Wij zijn van mening dat voor de autoliefhebber de vakantie natuurlijk al begint vanaf het moment dat we onze motor starten. Dus mag die weg naar Italië zelf ook best wat genieten zijn. En als je anders toch drie uur moet wachten in de hitte voor een tunnel kun je net zo goed over een mooie bergpas rijden.

San Gottardo

Dit is een inkoppertje. Ik ga even voor de Italiaanse spelling, want dan kom je alvast in de sfeer. Je hoeft niet uren te wachten om 17 kilometer door het donker te kruipen als je er ook overheen kunt natuurlijk.

Het is een prachtige route en bovenop de berg is het ook nog eens gewoon mooi. Daarnaast krijg je twee bergpassen voor de prijs van één want je moet ook de Duivelsbrug over. Als alles doorrijdt kost het je een dik uur om eroverheen te gaan. Grote nadeel, je bent niet de enige die het bedenkt als het druk is bij de tunnel. Dus ook hier is het dan kruipen en aansluiten.

San Bernardino

Een alternatief in Zwitserland zelf is de San Bernardinotunnel. Deze is 6,6 kilometer lang en je moet wel een stukje om, zo'n 1,5 uur extra. Het is de eerste officiële omleidingsroute die op de borden wordt aangegeven als de wachttijden bij de Gotthardtunnel oplopen.

Dat is ook meteen het grootste nadeel, want omdat de borden boven de weg je al om sturen loopt de drukte hier ook meestal al snel op. Ook is niet de hele route dubbelbaans wat ook voor vertragingen kan zorgen.

Fernpass / Brennerpass

De andere bekende optie om de Gotthardtunnel te vermijden is omrijden via Oostenrijk. Ook dit is een drukke en populaire route en als je eenmaal in Italië bent is de Autostrada del Brennero ook behoorlijk druk en file gevoelig. Daarnaast is het in Italië vanaf de grens tot Modena verboden om in te halen als je met een caravan rijdt.

Maar goed als je vanaf Ulm naar beneden rijdt dan kom je bij Füssen Oostenrijk binnenrijden. Eerst lekker de Fernpass en dan via de snelweg met de vlam in de pijp de Brenner over.

Voordelen: je gast over de Autobahn naar de grens, het vignet voor Oostenrijk kun je digitaal aanschaffen, ook voor één dag, je betaalt niet voor je aanhanger (mag er wel 100 mee) en je blijft binnen de EU. Nadeel: het is omrijden t.o.v. Zwitserland, je betaalt los voor de Brennerpas, heel veel mensen doen het dus het is druk, geen uitdagende bergpassen om te rijden.

Simplonpas

Deze is minder bekend en daarom wellicht wel één van de betere routes om de Gotthardtunnel te vermijden. Daarnaast kun je claimen dat je ook nog eens aan het milieu denkt. Die laatste leg ik uit.

Qua kilometers is deze best interessant, want dat scheelt weinig. In plaats van dat je bij Basel in Zwitserland linksaf naar Zürich rijdt, sla je rechtsaf naar Bern. Vervolgens volg je de borden borden Thun - Spiez - Kandersteg.

Dan komt het milieuvriendelijke gedeelte. Je rijdt je auto, al dan niet met sleurhut, de autotrein op. Dagelijks rijdt die trein duizenden auto's door de Lötschbergtunnel. Als het druk is rijdt de trein iedere tien minuten en is er bijna geen wachttijd. Kost een paar tientjes, dat wel.

Aan de andere kant rij je naar Brig en dan lekker de Simplonpas over. Mooie route en een bergpas die goed te rijden is, ook met je woonwagen. Geen zin in de pas? Ook hier rijdt een trein onder de berg door die je meteen naar Italië brengt, maar die rijdt een stuk minder vaak en moet je vooraf reserveren.

Interessante en minder bekende route dus om de Gotthardtunnel te vermijden. En hoewel de reistijd volgens je navigatie langer is, rij je maar 35 kilometer meer ten opzichte van de gangbare route door de Gotthard. Als je verwacht daar uren stil te staan is dat het overwegen waard.

Sint Bernhardpas

Niet te verwarren met de San Bernardino. Ook deze pas bereik je via de westelijke route via Bern. Je komt wel op een hele andere plek Italië binnen, namelijk in de Aosta vallei, maar ook daar is de koffie erg goed.

Deze route is alleen begaanbaar van begin juni tot eind oktober. In de winter is de weg gesloten, het hoogste punt ligt op 2.400 meter hoogte. Vind je dat te hoog, dan kun je op 1.900 meter ook de Grote Sint Bernhardtunnel nemen natuurlijk.

Alternatieven Gotthard via Frankrijk

Je komt ook in de Aosta vallei uit als je een alternatieve route via Frankrijk neemt om de Gotthardtunnel te vermijden. Je kunt hier kiezen uit de Mont-Blanc tunnel en de Fréjus tunnel, die gericht is als je naar Turijn wil. Hier geen alternatieve bergpassen helaas, die zijn niet voor autoverkeer begaanbaar. De ingangen van de tunnels liggen wel op hoogte, dus de weg er naartoe geeft toch wat rijplezier. De tunnels zijn duur qua tol, al helpt het als je meteen een retourtje koopt.

Grootste nadelen hiervan zijn dat je via Frankrijk moet, al dan niet via de tolweg, en dat deze routes ook kneiterdruk zijn in het hoogseizoen.

Via welke route je ook naar Italië reist, bedenk dat de weekeindes het allerdrukst zijn en dat 's nachts rijden niet altijd een optie is. Passen en tunnels (zeker de Gotthard) zijn regelmatig gesloten tijdens de nacht. Check dat dus even goed voor vertrek.

Dit zijn een aantal alternatieve routes voor de liefhebber. Hebben jullie nog mooie rijdersroutes naar La Bella Italia in de aanbieding, laat het dan weten in de comments!