GP Emilia-Romagna 2024: tijden en wat je moet weten

Lees hier dat je kan en moet weten over de GP van Emilio-Romagna 2024!

Na Miami is het tijd voor de eerste race op Europese bodem, eindelijk! Nu is het altijd zo geweest dat het F1-circus eerst een paar exotische oorden bezoekt, vervolgens naar Europa gaat en aan het einde van het seizoen weer de hort op gaat. Dit is dan het eerste Europese land! Joechei!

Het circuit is natuurlijk legendarisch, berucht en gevreesd. Het is de baan waar Roland Ratzenberger en Ayrton Senna in één weekend om het leven kwamen. Alleen daardoor heeft de GP een bijzonder emotionele lading.

Hoe laat begint de GP van Emilia-Romagna?

Pak je agenda erbij en noteer alle data en tijden. Of maak het jezelf makkelijk en bezoek deze pagina nog een paar keer:

Vrijdag 17 Mei

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 18 mei

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificiatie

Zondag 19 mei

15:00 – 17:00 | Race

GP Emilia-Romagna

Het is eigenlijk een heel erg jonge Grand Prix, die van Emilia-Romagna. De eerste editie dateert namelijk van 2020. De GP werd in het leven geroepen in het door corona geplaagde seizoen. Dankzij snel schakelen van de organisatie kon men racen op Imola. Dat circuit had al een F1-licentie en voldeed aan alle eisen. Er waren nog wel wat meer races dat seizoen dat voor een keertje bezocht worden.

Vanwege het uitblijven van de Chinese GP, keerde de GP van Emilia-Romagna nog een keertje terug. In 2022 was het de eerste race dat seizoen met een sprintrace. Vorig jaar stond de race wél op de kalender, maar werd deze niet gehouden wegens de enorme vloed door storm Minerva, niet te vervangen met het uilskuiken van Baudet. Voorheen heette de GP van Emilia-Romagna de GP van San Marino. Niet omdat het in San Marino ligt, maar omdat de GP van Italië traditioneel op Monza verreden wordt.

Het circuit: Imola

Nou ja, Imola. Het is eigenlijk Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Een hoedtik naar vader en zoon Ferrari. De baan ligt in noord-Italië, vlakbij Bologna. Bijzonder is dat de coureurs tegen de rijrichting in rijden. Het is een hele snelle baan, met een paar geweldige bochten. Inhalen is lastig, maar niet onmogelijk. Er is slechts 1 DRS-zone.

GP Emilia-Romagna 2022

Vorig jaar was er geen race op deze baan, maar twee jaar geleden nog wel. Voor de broodnodige context pakken we even de uitslagen en cijfertjes erbij Van de laatste keer dat we hier gingen racen.

Kwalificatie GP Emilia-Romagna 2022

Dat was een slam dunk voor Max Verstappen, die met 1:27.999 bijna 8 tienden sneller was dan Charles Leclerc in zijn Ferrari (1:28.778). Lando Norris was met 1:29.131 een volle seconde langzamer. Wat een overmacht!

In 2022 was er nog een sprintrace volgens het oude format. Dus de einduitslag van de sprintrace was de startpositie voor de race. Verstappen won, voor Leclerc en Pérez.

Snelste ronde

Max Verstappen reed in ronde 55 de snelste raceronde van 1:18.446.

Podium

Max Verstappen won de race met overmacht: dik 16 seconden voor zijn teamgenoot en 34 seconden voor Norris die derde werd.

GP Emilia Romagna 2024

Wat is de stand bij aanvang van de GP Emilia-Romagna 2024?

Max Verstappen leidt uiteraard, maar het verschil is niet eens zo gek groot. De voorsprong is 33 punten op Pérez en 38 punten op Charles Leclerc. Belangrijker is de opkomst van Lando Norris, die op 83 punten staat. Lewis Hamilton staat 9e met 27 punten. Bij de teams is er eigenlijk nergens strijd, wellicht achterin tussen Stake en Williams die op gelijke voet staan.

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Emilia-Romagna 2024?

Zo zacht mogelijk. De harde band (wit) is C3, de medium ban (geel) is de C4 en de zachte band (rood) is C5. Dat is dus een stap zachter dan vorige keer in Miami.

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Emilia-Romagna 2024?

Meerdere, uiteraard! Het is een relatief kort circuit en de pitlane is niet enorm lang. Daarbij vergt de baan best veel van de banden. Dus een tweestops strategie kan hier goed uitpakken, mits juist uitgevoerd. Inhalen is niet heel erg makkelijk, zij het niet onmogelijk.

Weersvoorspelling van de GP van Emilia-Romagna 2024?

Rond deze periode van het jaar kan het nog best onstuimig zijn in Imola en dat is dit jaar niet anders.

Vrijdag: Mooie dag met veel zon, 24 graden en een redelijke wind uit het zuid-westen.

Zaterdag: Op zaterdag wordt het nog mooier weer met een maximum van 26 graden.

Zondag: Kouder, bewolkt, hier en daar een buitje en een zachte wind die qua richting draait.

Kansen Max Verstappen GP Emilia-Romagna 2024

Voor de race verwachten we een klein beetje veranderende weersomstandigheden, dus reken maar dat Verstappen goed uit de verf komt. Het is ook een echt rijderscircuit, geen geforceerd stratencircuit. Dus ja, de coureur die het beste in vorm is én de snelste auto heeft, zo weleens kunnen winnen!

Verrassing GP Emilia-Romagna 2024

Een beetje regen zorgt ervoor dat de echte racers opstaan. Dat zijn toevallig voornamelijk de oude rotten als Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Nico Hülkenberg.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Emilia-Romagna 2024

Ja, dat Verstappen de grootste kanshebber is (2/7). Bijzonder is echter dat Lando Norris op nummer 2 staat (8/1). Europapa van Joost Klein mag wel meedoen met de GP van Emilia-Romagna, maar staat wat lager in de lijst. Mercedes heeft gevoelsmatig nog nooit zo laag gestaan bij de wedkantoren (80/1 voor beide coureurs).

Waar kan ik de GP van Emilia-Romagna 2024 volgen?

Op meerdere manieren en bijna allemaal kosten ze geld.

F1TV

Geniet ervan zolang het kan! F1TV is namelijk de beste manier voor de Formule 1-liefhebber om de race te volgen. Een jaar-abonnement is niet meer mogelijk. Je moet nu 11,99 euro per maand gaan betalen. Oef. Dan maakt het niet uit of er dan 1 of 3 races zijn.

Viaplay

Je kunt eigenlijk beter gewoon kiezen voor Viaplay. Dat is ook duur: 17,99 euro per maand. Maar daar zit F1TV bij in begrepen! Daarnaast heb je films, series, sporten en darts.

VPN

Met een goede VPN kun je inloggen via Luxemburg of Oostenrijk om zo via RTL Luxembourg of de ORF te gaan kijken. Zo werkt het: log in met de VPN en ga naar de sites van de zenders en ga de race kijken. Het leven kan zo simpel zijn.

Streams

Met de torenhoge prijzen kan het zijn dat je het de moeite niet waard vind. Waarom 18 euro betalen, terwijl dezelfde coureur met grote overmacht gaat winnen? We hebben hier een zwikje uitermate brakke streams voor je.

Grand Prix Radio

Het mooiste aan de Formule 1 in ons land is het temperament van Olav Mol. Zijn aanstekelijke bevlogenheid en wonderlijke vocabulaire zijn roemrucht. De uitermate sympathieke man kun je horen via Grand Prix Radio (zijn eigen zender). Jack Plooij is er ook bij.

Voorspelling GP Emilia-Romagna 2024

De drie heren doen hun plasje over de race

Jaap

Verstappen Pérez Norris

Nadat een bak water vorig jaar voorkwam dat de Grand Prix op Imola doorging, is het dit jaar weer feest in San M…euhm Italië. Het circus strijkt ‘30 jaar na dato’ neer op de Piazza Ayrton Senna da Silva nummer 1, het officiële adres van het circuit.



De tifosi zullen hopen op heldendaden van Leclerc en Sainz. Maar, het zal de moderne Senna zijn die zegeviert. De prestaties van McLaren in Miami ten spijt, gaat Verstappen gewoon weer winnen. In Miami werkten de banden niet op de Red Bull en in de race was er schade aan de vloer.



Daardoor lijkt het alsof het kampioensteam kwetsbaar is. Dat is het ook als Newey en Honda straks weg zijn. Maar dit jaar en vermoedelijk ook volgend jaar, gaan we Max nog zien domineren. Perez wordt tweede, Norris derde. Jaapiyo, verwart Henk Vermeer altijd met Johannes Vermeer

Michael

Sainz Verstappen Leclerc

Alles is anders dit jaar, zelfs Norris kan winnen. In Imola gaat het allemaal op zijn plek vallen voor Ferrari denk ik. Er moet even gesleuteld worden aan de aantrekkelijkheid van de F1 namelijk. Daar zullen waarschijnlijk wel een paar goddelijke interventies voor nodig zijn. Maar het wordt gewoon een Ferrari podium met Max in het midden. Denk ik. Misschien. Michael, verwart Hilbrand Nawijn met Frans Weisglas.

Wouter

Verstappen Norris Pérez