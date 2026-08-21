GP Nederland 2026: tijden en wat je moet weten
Lezers der Autoblog.nl, het is zover: het F1-weekend in Zandvoort gaat vandaag eindelijk beginnen! Voor een laatste keer maken we Formule 1-actie mee op eigen bodem. Om je nog één keer helemaal goed voor te bereiden op dit racefeest neem ik je mee door alles wat je moet weten over de GP van Nederland 2026.
Tijden GP van Nederland 2026
Om direct maar met de deur in huis te vallen: wanneer moet je zorgen dat je ECHT op de tribune zit of voor de tv? Hier komen de tijden voor drie dagen F1-spektakel in Zandvoort van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus! En houd er rekening mee: de laatste GP van Nederland is een sprintweekend.
Vrijdag 21 augustus
- Vrije Training: 12:30 - 13:30
- Sprintkwalificatie: 16:30 - 17:14
Zaterdag 22 augustus
- Sprintrace: 12:00 - 13:00
- Kwalificatie: 16:00 - 17:00
Zondag 23 augustus
- Start GP van Nederland: 15:00
GP Nederland
In 1952 al werd de eerste officiële F1-race op het circuit van Zandvoort verreden. De latere kampioen van dat jaar, Alberto Ascari, won de race met zijn Ferrari. Hierna kwam het F1-circus vanaf 1958 (op 1972 na) jaarlijks terug naar de Hollandse kustplaats tot en met 1985.
De Verstappen-hype, het lobbywerk van wat Nederlandse individuen en onnoemelijk veel werk van de circuitorganisatie heeft het mogelijk gemaak om sinds 2021 de Nederlandse Grand Prix op de kalender te hebben. En hoe: op z’n Hollands maken we er een volksfeest van en geven we het goede voorbeeld aan de andere organiserende landen. Na drie overwinningen op rij moest Verstappen in 2024 Lando Norris en in 2025 Oscar Piastri voor zich dulden.
Het circuit: Circuit Zandvoort
De GP van Nederland is (vooralsnog) altijd gereden op Zandvoort. In die jaren is de baan erg veranderd. Gebleven zijn de beroemde bochten als de Tarzan, Gerlach en Hugenholtz en die via de Slotemaker de duinen in gaat naar het Scheivlak.
Het huidige circuit is flink aangepast aan de Formule 1. Zo liep de originele baan rechtdoor na het Scheivlak en kwam via Tunnel Oost en Bos In bij Bos Uit (de huidige Arie Luyendykbocht) uit. Nu draaien we na een korte stuk na het Scheivlak scherp rechtsaf in de Mastersbocht voor de technische tweede sector. Eveneens karakteristieken zijn de kombochten, de Hugenholtz en de eerder genoemde Arie Luyendykbocht. Die laatste is expres zo gemaakt dat je eerder vol gas het rechte stuk op kan.
Circuit Zandvoort is redelijk kort: 4,231 km. Daarom rijden de coureurs 72 rondjes. Ze komen dus lekker vaak voorbij als je zondag. De sprintrace op zaterdag bestaat trouwens uit 24 ronden (of één uur rijtijd). Er zijn twee Straight Mode-zones waar de vleugels inklappen: op start/finish en tussen bocht 10 en 11, de Bocht zonder Naam en de Hans Ernst-chicane. Het einde van die twee zones zijn tevens de meest logische plekken voor een inhaalactie. Richting de Tarzanbocht zal de meest favoriete plek zijn. Halverwege de laatste bocht kun je, als je binnen een seconde van je voorganger zit, al wat extra elektrisch vermogen via de Overtake-modus.
GP Nederland 2025
Uiteraard blikken we eventjes terug op de prestaties van de vorige Nederlandse GP. Altijd handig voor de context.
Kwalificatie GP Nederland 2025
Het is oranje boven in Zandvoort, maar niet voor een Nederlander. McLaren deelt de lakens uit met een 1-2. Oscar Piastri verslaat zijn teamgenoot Norris nipt (met 0,012 seconden verschil) en begint vooraan. Verstappen sluit aan als derde voor een zeer verrassende naam op P4: Isack Hadjar.
Snelste ronde GP Nederland 2025
Oscar Piastri is absoluut de snelste man van het weekend. Hij rijdt de snelste raceronde in ronde 60 van de 72 met een 1:12,271.
Podium GP Nederland 2025
Oscar Piastri rijdt een snaarstrakke wedstrijd en wint. Max Verstappen lijkt genoegen te moeten nemen met P3, totdat de McLaren van Norris voor hem uitvalt met een technisch probleem. Daarmee schuift rookie Hadjar op naar plaats drie en zijn eerste podium in de Formule 1.
Dutch GP 2026: het laatste nieuws
De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen. Het populairste nieuwsfeit - de contractverlenging van Max Verstappen - heb je al voorbij zien komen, vermoed ik.
Standen voor de GP van Nederland 2026
Positie
Coureur
Team
Punten
1
Antonelli
Mercedes
219
2
Hamilton
Ferrari
169
3
Russell
Mercedes
160
4
Leclerc
Ferrari
138
5
Norris
McLaren
128
6
Verstappen
Red Bull Racing
109
7
Piastri
McLaren
92
8
Hadjar
Red Bull Racing
68
9
Lawson
Racing Bulls
43
10
Gasly
Alpine
42
11
Lindblad
Racing Bulls
23
12
Colapinto
Alpine
19
13
Bearman
Haas F1 Team
18
14
Bortoleto
Audi
10
15
Sainz
Williams
6
16
Albon
Williams
5
17
Ocon
Haas F1 Team
3
18
Hulkenberg
Audi
2
19
Alonso
Aston Martin
1
20
Stroll
Aston Martin
0
21
Bottas
Cadillac
0
22
Pérez
Cadillac
0
Positie
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Racing Bulls
66
6
Alpine
61
7
Haas F1 Team
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
11
Cadillac
0
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