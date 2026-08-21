GP Nederland 2026: tijden en wat je moet weten

Lezers der Autoblog.nl, het is zover: het F1-weekend in Zandvoort gaat vandaag eindelijk beginnen! Voor een laatste keer maken we Formule 1-actie mee op eigen bodem. Om je nog één keer helemaal goed voor te bereiden op dit racefeest neem ik je mee door alles wat je moet weten over de GP van Nederland 2026.

Tijden GP van Nederland 2026

Om direct maar met de deur in huis te vallen: wanneer moet je zorgen dat je ECHT op de tribune zit of voor de tv? Hier komen de tijden voor drie dagen F1-spektakel in Zandvoort van vrijdag 21 tot zondag 23 augustus! En houd er rekening mee: de laatste GP van Nederland is een sprintweekend.

Vrijdag 21 augustus

Vrije Training: 12:30 - 13:30

Sprintkwalificatie: 16:30 - 17:14

Zaterdag 22 augustus

Sprintrace: 12:00 - 13:00

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 23 augustus

Start GP van Nederland: 15:00

GP Nederland

In 1952 al werd de eerste officiële F1-race op het circuit van Zandvoort verreden. De latere kampioen van dat jaar, Alberto Ascari, won de race met zijn Ferrari. Hierna kwam het F1-circus vanaf 1958 (op 1972 na) jaarlijks terug naar de Hollandse kustplaats tot en met 1985.

De Verstappen-hype, het lobbywerk van wat Nederlandse individuen en onnoemelijk veel werk van de circuitorganisatie heeft het mogelijk gemaak om sinds 2021 de Nederlandse Grand Prix op de kalender te hebben. En hoe: op z’n Hollands maken we er een volksfeest van en geven we het goede voorbeeld aan de andere organiserende landen. Na drie overwinningen op rij moest Verstappen in 2024 Lando Norris en in 2025 Oscar Piastri voor zich dulden.

Het circuit: Circuit Zandvoort

De GP van Nederland is ( vooralsnog ) altijd gereden op Zandvoort. In die jaren is de baan erg veranderd. Gebleven zijn de beroemde bochten als de Tarzan, Gerlach en Hugenholtz en die via de Slotemaker de duinen in gaat naar het Scheivlak.

Het huidige circuit is flink aangepast aan de Formule 1. Zo liep de originele baan rechtdoor na het Scheivlak en kwam via Tunnel Oost en Bos In bij Bos Uit (de huidige Arie Luyendykbocht) uit. Nu draaien we na een korte stuk na het Scheivlak scherp rechtsaf in de Mastersbocht voor de technische tweede sector. Eveneens karakteristieken zijn de kombochten, de Hugenholtz en de eerder genoemde Arie Luyendykbocht. Die laatste is expres zo gemaakt dat je eerder vol gas het rechte stuk op kan.

Circuit Zandvoort is redelijk kort: 4,231 km. Daarom rijden de coureurs 72 rondjes. Ze komen dus lekker vaak voorbij als je zondag. De sprintrace op zaterdag bestaat trouwens uit 24 ronden (of één uur rijtijd). Er zijn twee Straight Mode-zones waar de vleugels inklappen: op start/finish en tussen bocht 10 en 11, de Bocht zonder Naam en de Hans Ernst-chicane. Het einde van die twee zones zijn tevens de meest logische plekken voor een inhaalactie. Richting de Tarzanbocht zal de meest favoriete plek zijn. Halverwege de laatste bocht kun je, als je binnen een seconde van je voorganger zit, al wat extra elektrisch vermogen via de Overtake-modus.

© Bron: Mercedes

GP Nederland 2025

Uiteraard blikken we eventjes terug op de prestaties van de vorige Nederlandse GP. Altijd handig voor de context.

Kwalificatie GP Nederland 2025

Het is oranje boven in Zandvoort, maar niet voor een Nederlander. McLaren deelt de lakens uit met een 1-2. Oscar Piastri verslaat zijn teamgenoot Norris nipt (met 0,012 seconden verschil) en begint vooraan. Verstappen sluit aan als derde voor een zeer verrassende naam op P4: Isack Hadjar.

Snelste ronde GP Nederland 2025

Oscar Piastri is absoluut de snelste man van het weekend. Hij rijdt de snelste raceronde in ronde 60 van de 72 met een 1:12,271.

Podium GP Nederland 2025

Oscar Piastri rijdt een snaarstrakke wedstrijd en wint. Max Verstappen lijkt genoegen te moeten nemen met P3, totdat de McLaren van Norris voor hem uitvalt met een technisch probleem. Daarmee schuift rookie Hadjar op naar plaats drie en zijn eerste podium in de Formule 1.

Dutch GP 2026: het laatste nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen. Het populairste nieuwsfeit - de contractverlenging van Max Verstappen - heb je al voorbij zien komen, vermoed ik.

Standen voor de GP van Nederland 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 219 2 Hamilton Ferrari 169 3 Russell Mercedes 160 4 Leclerc Ferrari 138 5 Norris McLaren 128 6 Verstappen Red Bull Racing 109 7 Piastri McLaren 92 8 Hadjar Red Bull Racing 68 9 Lawson Racing Bulls 43 10 Gasly Alpine 42 11 Lindblad Racing Bulls 23 12 Colapinto Alpine 19 13 Bearman Haas F1 Team 18 14 Bortoleto Audi 10 15 Sainz Williams 6 16 Albon Williams 5 17 Ocon Haas F1 Team 3 18 Hulkenberg Audi 2 19 Alonso Aston Martin 1 20 Stroll Aston Martin 0 21 Bottas Cadillac 0 22 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 Racing Bulls 66 6 Alpine 61 7 Haas F1 Team 21 8 Audi 12 9 Williams 11 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0