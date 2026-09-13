GP Spanje 2026: wordt deze dan wél interessant?

Start

De start van de GP van Spanje 2026 verloopt stroef. Kimi Antonelli heeft een bliksemstart, maar Lando Norris weet zijn lijn te verdedigen. Om een clash te voorkomen moet Antonelli afsnijden. Dat gebeurt daarna nog een keer. Max Verstappen beleeft een vergelijkbaar scenario waarin hij van de baan af moet om Lewis Hamilton niet eraf te tikken. Daar klaagt Hamilton direct over waardoor Lambiase Verstappen adviseert om de plek terug te geven. Dat gaat met heerlijk Verstappen-esque tegenzin.

Lewis Hamilton heeft daarna problemen met zijn remmen, waardoor hij zijn race moet staken en de eerste uitvaller is. Die gaat pijn doen voor zijn aspiraties om mee te doen voor de titel.

Pitstops

Norris lijkt op een fantastische race af te stevenen, maar net als de pitwindow opent ontstaat er een Virtual Safety Car. Dat zorgt er al voor dat Antonelli, Verstappen en meer gelijk hun 'gratis' pitstop innen. Norris doet dat niet, dus komt pas binnen wanneer de VSC alweer weg is. Ook wordt er geklooid met de stop, waardoor dit Norris de race zou kunnen kosten.

Het is Charles Leclerc die virtueel op plek één staat, maar die moet nog de pits in na ronde 48. Antonelli en Verstappen schieten er dus langs wanneer de Monegask eindelijk de pits op zoekt. Daardoor wordt het dus nu een gevecht tussen Antonelli en Verstappen, maar ook Norris komt in de buurt. Daar wordt het wel mooi racen van: kijken wie de leiding kan pakken. Terwijl Norris en Verstappen dicht bij elkaar blijven, schiet Antonelli er vandoor aan de leiding.

Uitslag

Helaas maken we het daarmee spannender dan het is. Er wordt niet meer ingehaald in de top drie en ook de rest van de top 10 blijft redelijk zoals het al een tiental rondes is. Daarmee pakt Kimi Antonelli wederom volle punten tijdens het Spaanse GP-weekend met Verstappen op een knappe plek twee en Norris op een tegenvallende derde plek. Een domper voor de wereldkampioen die de race begon op pole. De volledige top 10:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Liam Lawson (Red Bull, vervangt Hadjar) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi)

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