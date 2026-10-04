GP van Bahrein in Maleisië is de meest chaotische race van dit jaar!

Negen jaar na de laatste GP van Maleisië racet de F1 weer in Sepang. En man, wat hebben we dit circuit gemist. De race van vandaag was dan ook een visitekaartje van de baan om terug te keren op de kalender.

Vooraf werd er veel regen voorspeld voor het raceweekend. Het bleef lang weg tijdens de F1-sessies, maar op zondag is het zover. Er valt zoveel dat de race wordt uitgesteld. Wanneer de stewards het aandurven en de opwarmronde begint, start chaos deel 1. Er vallen auto’s stil door softwareproblematiek, er vallen gigantische gaten en er schieten auto’s van de baan. Toch nog maar wat langer wachten, is de conclusie.

De grote gok

Anderhalf uur na de originele starttijd oogt de baan erg droog en kunnen we écht gaan beginnen. Het is lastig in te schatten of het al tijd is voor slicks of niet. Ongeveer de helft van de coureurs neemt de gok. Polesitter Verstappen kiest voor inters. Dat blijkt de juiste keuze. Eenmaal op de baan zien we pas hoeveel vocht er in het grove asfalt blijft liggen.

Na nog een wankele opwarmronde gaan we van start. De Mercedessen schieten uit de startblokken terwijl Max Verstappen ondanks zijn gegroefde intermediates traag van zijn plek komt. Lewis Hamilton begint nog dramatischer aan de race: hij valt terug van P2 naar P17. Ferrari houdt de voormalig wereldkampioen buiten en rijdt zo’n acht seconden per ronde trager dan auto’s vooraan.

Nat naar droog

Ondanks dat er geen regen meer valt, wil het circuit maar niet opdrogen. De hoge luchtvochtigheid zorgt hiervoor. Daardoor blijft het tricky, ook op inters. Na een rondje of negen begint droogweerband de snellere optie te worden. Precies op dat moment schiet Bottas in de grindbak en zorgt voor een safety car. Hierdoor wisselen alle coureurs die nog op de regenbanden rijden naar de slicks.

2023-Verstappen is terug

Hierna begint eigenlijk een nieuwe, droge race. Antonelli mag de herstart dirigeren, maar het is Max Verstappen die het beste oplet. Hij reageert perfect en plaatst zijn Red Bull aan de buitenkant van bocht 1 naar Antonelli. Die buitenkant wordt de binnenkant in bocht 2 waardoor Verstappen het initiatief overneemt. Puike actie.

Vervolgens laat Verstappen zien dat de RB22 ook over een langere afstand enorm snel is in Sepang. Hij rijdt ogenschijnlijk met gemak weg bij de Mercedessen en de rest van het veld. Het is echt weer of je kijkt naar een race uit Verstappens dominante seizoen van 2023. En ja: het is geen wiel-aan-wiel-gevecht of strategisch kunststukje waardoor er lange tijd niet om de winst wordt gestreden, maar het is ook wel weer eens goed om Verstappen helemaal in zijn element te zien.

Mini-sprint naar de finish

De voorsprong wordt richting het einde van de race geneutraliseerd door een safety car. Net op het moment dat we de race willen hervatten, valt George Russell uit met motorproblemen. Een flinke klap voor zijn titelaspiraties. De laatste vier ronden worden onder groene vlag verreden. Verstappen heeft weer een geweldige herstart en houdt de leiding. Zijn eerste overwinning in 2026 komt niet meer in gevaar. Nummertje 72 voor Verstappen is binnen!

De handen mogen ook op elkaar voor Lewis Hamilton. Na zijn drama van slicks op de natte baan waarbij hij terugviel naar de zeventiende plaats, geeft de Ferrari-rijder niet op. Hij rijdt langer door op zijn zachte banden en snijdt door het veld. Bij de laatste safety car ligt hij vierde. Hij weet ook nog Hadjar te verschalken voor P3, tot groot genoegen van de fans in Maleisië.

F1 in Maleisië 2026: de top 10

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