GP van Barcelona 2026: tijden en wat je moet weten

Na een verrassend vermakelijke GP van Monaco is het dit weekend alweer tijd voor een F1-race: de GP van Barcelona-Catalonië 2026. Daarmee is het al tien jaar geleden dat Verstappen hier zijn eerste race won. Jeetje, wat vliegt de tijd. Maar goed: eens zien wat je dit raceweekend allemaal kan verwachten.

Geen GP van Spanje?

Wat valt meteen op: de naam van de race. Officieel heet de race zelfs de Formula 1 MSC Cruises Gran Permio de Barcelona-Catalunya 2026, maar laten we hem maar gewoon de GP van Barcelona noemen. Dat komt doordat Barcelona niet de enige Spaanse gastheer meer is. Sinds dit jaar krijgt Madrid een race op het nog af te ronden stratencircuit genaamd Madring. Die race neemt de naam GP van Spanje over. Na dit jaar zal de GP van Barcelona per jaar rouleren met de Belgische GP op Spa-Francorchamps. Zodoende komt de F1 hier in 2027 weer terug, daarna weer in 2029 en dan weer in 2031.

Agenda GP van Barcelona 2026

Voor we verder gaan, eerst even met het tijdschema van de GP van Barcelona 2026. Je hoeft geen rekening te houden met sprintonderdelen, dus kunt op vrijdag en zaterdag prima wat anders gaan doen:

12 juni

13:30 - 14:30 | Vrije Training 1

17:00 - 18:00 | Vrije Training 2

13 juni

12:30 - 13:30 | Vrije Training 3

16:00 - 17:00 | Kwalificatie

14 juni

15:00 - 17:00 | Race

GP van Barcelona

Circuit de Barcelona-Catalunya, een baan die al sinds 1991 op de Formule 1-kalender staat. Ondanks kritiek op beperkte inhaalmogelijkheden, heeft het circuit gedenkwaardige races geleverd, zoals de eerder genoemde verrassende overwinning van Max Verstappen in 2016, zijn debuutrace bij Red Bull. Maar wie herinnert zich nog de editie van twintig jaar eerder: de kletsnatte race van 1996 waarin Michael Schumacher de lakens uitdeelde?

Het circuit: Catalunya-Barcelona

Het Circuit de Barcelona-Catalunya, gelegen in Montmeló nabij Barcelona, werd geopend in 1991 als onderdeel van de Olympische Spelen in de wereldstad van het jaar erna. Het baantje maakt sindsdien deel uit van de F1-kalender. Het circuit wordt gekenmerkt door zijn gevarieerde layout met een mix van snelle bochten, lange rechte stukken en technische secties.

De befaamde bocht 3, een lange rechter doordraaier, is een genot om naar te kijken. Zeker wanneer Verstappen of Alonso buitenom een inhaalactie inzet. Het circuit heeft een lengte van 4,657 kilometer en 16 bochten. In 2023 werd het oude chicane-gedeelte in sector drie (gelukkig) verwijderd. De oude lange doordraaier kwam terug. Voor dit jaar werken we voor het eerst met Straight Mode-zones. Die zijn er meer dan de oude DRS-zones. Ook het stuk tussen bocht 3 en 4 en tussen 5 en 7 mogen actieve vleugels inklappen.

GP Spanje 2025

Even een korte terugblik op de race vorig jaar!

Kwalificatie

McLaren is ook in Barcelona heer en meester. Niet gek dus dat Team Papaya een 1-2-resultaat noteert in de kwalificatie. Piastri pakt pole met een 1:11,546, gevolgd door Norris op 0,2 seconden erachter. Max Verstappen en George Russell rijden allebei precies dezelfde tijd. Omdat Verstappen zijn tijd als eerste op de klokken zet, mag hij als derde starten.

Snelste ronde:

De snelste ronde komt op naam van Oscar Piastri met een tijd van 1:15,743. Het is tevens de snelste raceronde ooit verreden op dit circuit.

Podium:

Oscar Piastri herpakt zich na twee verloren races en wint in Spanje. Norris volgt op twee seconden afstand. Charles Leclerc finisht op grote afstand, maar wel als derde. Max Verstappen laat zich dan weer van zijn slechtste kant zien. Na een akkefietje met Russell vraagt het team of hij de Mercedes-coureur voorbij wil laten gaan. Dat wil Verstappen wel, maar niet zonder op Russell in te rijden.

De wedstrijdleiding geeft Verstappen een 10-secondenstraf. Daarmee valt hij van P5 terug naar P10. Hierna wordt Verstappen niet graag herinnerd aan deze race en de gevolgen voor zijn titelkansen.

GP Barcelona 2026: laatste nieuws

Stand vóór de GP van Barcelona 2026

Kimi Antonelli - 156 punten Lewis Hamilton - 90 punten George Russell - 88 punten Charles Leclerc - 75 punten Oscar Piastri - 60punten Lando Norris- 58 punten Max Verstappen - 43 punten Isack Hadjar - 29 punten Liam Lawson - 26 punten Pierre Gasly - 26 punten Oliver Bearman - 18 punten Franco Colapinto - 15 punten Arvid Lindblad - 13 punten Carlos Sainz - 6 punten Alexander Albon - 5 punt Esteban Ocon - 3 punten Gabriel Bortoleto - 2 punten Fernando Alonso - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten

Constructeursstand vóór de GP van Barcelona 2026

Mercedes - 244 punten Ferrari - 165 punten McLaren - 118 punten Red Bull Racing - 72 punten Alpine - 41 punten Racing Bulls - 39 punten Haas - 21 punten Williams - 11 punten Audi - 2 punten Aston Martin - 1 punt Cadillac - 0 punten

Weersvoorspelling GP van Barcelona 2026

Het zijn echte zomervakantietemperaturen in Barcelona deze dagen. De temperaturen lopen makkelijk richting of boven de 30 graden Celsius en er is het hele weekend 0 procent kans op regen. Wie de race dus bezoekt kan maar beter genoeg zonnebrand meenemen!

Vrijdag : Temperaturen tussen de 14 graden ‘s ochtends en maximaal 28 graden Celsius. Er staat een matig windje met af en toe een verraderlijke windstoot die coureurs in de problemen kunnen brengen.

Zaterdag : Op dag twee is het al wat warmer: minimaal 18 graden en maximaal 32 graden. Wederom is de wind zwak.

Zondag : De racedag biedt nog warmer weer. Het is tenminste 21 graden Celsius op het Circuit de Catalunya en maximaal zelfs 34 graden. De windstoten worden wel nog wat heviger. De baantemperatuur kan oplopen tot 56,2 °C, waardoor de hitte een belangrijke factor is waar de teams rekening mee moeten houden.

Bron: F1.com

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Barcelona 2026?

Met vijf overwinningen op rij kunnen de bookies niet anders dan Andrea Kimi Antonelli aanwijzen als de gedoodverfde winnaar. Als je op de jonge Merc-coureur inzet krijg je 1,91 keer je inzet in bij een overwinning. Ga je voor zijn teamgenoot, dan krijg je 3,75 keer je inzet terug. De volgende in de rij? De nummer 7 in het wereldkampioenschap: Max Verstappen! Zijn odds zijn 8,00, gevolgd door Norris (x 10,00) en Piastri (x 13,00). Pas dan volgen de Ferrari’s (Hamilton x 17,00 en Leclerc x 19,00) en Verstappens teamgenoot Hadjar (x 51,00).

Waar kan ik de GP van Barcelona 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttien pagina’s vol scheten van Verstappen en co te moeten scrollen.