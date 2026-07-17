GP van België 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Met alle transferperikelen en andere geruchten zou je bijna vergeten dat de Formule 1 om racen gaat. Gelukkig krijgen we daar dit weekend weer een reminder van tijdens de GP van België 2026.

Het zal een bijzondere editie zijn voor de raceorganisatie. Dit is namelijk voorlopig het laatste jaar dat deze race vast op de GP-kalender staat. Vanaf volgend jaar staat de GP van België om het jaar op de planning, afwisselend met de GP van Barcelona. Het begin van het einde?

Tijden GP België 2026

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, eerst even de agenda. De GP van België 2026 heeft een gewoon schema, zonder sprintonderdelen dus.

Vrijdag 17 juli

13:30 - 14:30 | Vrije Training 1

17:00 - 18:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 18 juli

12:30 - 13:30 | Vrije Training 3

16:00 - 17:00 | Kwalificatie

Zondag 19 juli

15:00 | Race

GP van België

Met wat uitstapjes naar Nivelles en Zolder is Spa-Francorchamps een minder vast nummer op de F1-kalender dan je misschien denkt. Het is volgens Max Verstappen wel het beste circuit waar de Formule 1 racet. De absolute koning van Spa is Michael Schumacher. Hij won de Belgische GP maar liefst zes keer. Max Verstappen won hier drie keer; in 2021, ‘22 en ‘23.

Het circuit: Spa-Francorchamps

Het idee van deze baan is natuurlijk al geweldig. De Ardennen, een oude openbare weg en veel hoogteverschillen. Met precies 7 kilometer en vier metertjes is Spa veruit het langste circuit op de kalender. Het grootste gedeelte van de baan is vol gas, wat een probleem is voor de huidige F1-auto’s.

Door de lange stukken rechtdoor heeft de F1-leiding maar liefst vijf stukken aangewezen als Straight Modes waar de actieve vleugels naar beneden mogen. Geen wonder dat de coureurs bang zijn voor nog sneller leeglopende accu’s dan op Silverstone waar het al penibel was. Als ze maar vanuit Eau Rouge, Raidillon op komen…

GP België 2025

Zoals altijd blikken we ook eventjes terug naar de meest recente GP van België. Toen kregen we een échte raceweekend op Spa met de bijbehorende wisselende weersomstandigheden.

Kwalificatie

Vorig jaar was de GP van België wel een sprintweekend. Oscar Piastri pakt er de sprintpole terwijl Lando Norris voor de hoofdrace de snelste tijd noteerde. Max Verstappen won daar tussenin nog de sprintrace na een titanenstrijd tegen Oscar Piastri.

Snelste ronde

F1-rookie Andrea Kimi Antonelli poept er in ronde 32 een 1.44,861 uit voor de snelste ronde van de race. Zijn gemiddelde snelheid: 244,455 km/u.

Race

Tijdens de hoofdrace haalt Oscar Piastri zijn gram. Hij zet zijn teamgenoot op 3,4 seconden afstand. Belangrijker voor de McLarens: Leclerc wordt derde voor Max Verstappen die daarmee weer drie puntjes misloopt.

GP België 2026

Verwachtingen van Verstappen

Max Verstappen zal met gemengde gevoelens in zijn auto stappen. Het is lekker om weer te mogen rijden op zijn favoriete F1-circuit en om even weg te zijn van de vele vragen over zijn toekomstplannen. Van de andere kant zal het rijden in deze auto een stuk van de magie van de baan weghalen.

Qua prestaties deed de RB22 het twee weken geleden nog niet zo onverdienstelijk op Silverstone. Tijdens de sprintkwali werd Verstappen derde en vlak voor zijn crash in de hoofdrace lag Verstappen op podiumkoers. Net als Silverstone draait het op Spa om snelheid in een rechte lijn en in hogesnelheidsbochten. Een vleugje Verstappen-Spa-magie erbij en wie weet wat er allemaal mogelijk is.

Wat is de weersvoorspelling voor de GP België 2026?

Net als op de Nürburgring gaan wisselende weersomstandigheden hand in hand met Spa-Francorchamps. En laten nou net de voorspellingen een twijfelachtig beeld geven.

Vrijdag heeft het grootste potentieel op regen volgens het weerstation van de F1. Mocht het gaan regenen, dan komt er ook onweer bij kijken ne kan de regen een half uur tot een uur aanhouden. De dag erna daalt de kans op regen van 40 naar 20 procent. Wel wordt het al een stukje kouder. Dat komt doordat het behoorlijk bewolkt gaat worden. Je weet het: bewolking boven Spa kan plots veranderen in regen. Op de racedag wordt het nog wat kouder. Er blijft een mix van zon en bewolking (en dus mogelijk regen) maar de kans op neerslag is wel nog wat lager.

Vrijdag: 14-25 graden, 40 procent kans op regen

Zaterdag: 10-21 graden, 20 procent kans op regen

Zondag: 8-19 graden, 10 procent kans op regen.

Stand voor de GP van België 2026

Charles Leclerc is door zijn overwinning naar plek 4 geklommen. De leidende positie van Antonelli komt steeds meer onder vuur te liggen. Het seizoen is nog niet op de helft dus het kan nog alle kanten op!

Kimi Antonelli - 179 punten George Russell - 154 punten Lewis Hamilton - 147 punten Charles Leclerc - 108 punten Lando Norris - 97 punten Oscar Piastri - 82 punten Max Verstappen - 76 punten Isack Hadjar - 52 punten Pierre Gasly - 42 punten Liam Lawson - 39 punten Arvid Lindblad - 20 punten Oliver Bearman - 18 punten Franco Colapinto - 18 punten Gabriel Bortoleto - 6 punten Carlos Sainz - 6 punten Alexander Albon - 5 punten Esteban Ocon - 3 punten Fernando Alonso - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten

Constructeursstand vóór de Groot-Brittannië 2026

Mercedes - 333 punten Ferrari - 255 punten McLaren - 179 punten Red Bull Racing - 128 punten Alpine - 60 punten Racing Bulls - 59 punten Haas - 21 punten Williams - 11 punten Audi - 6 punten Aston Martin - 1 punt Cadillac - 0 punten

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van België 2026?

Antonelli: x 2,50

Russell: x 4,25

Hamilton: x 4,50

Leclerc: x 6,00

Verstappen: x 10,00

Waar kan ik de GP van België 2026 bekijken?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttien pagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen. Op de racedag delen we de belangrijkste ontwikkelingen, gevolgd door een korte samenvatting vlak nadat de finishvlag valt.