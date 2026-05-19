GP van Canada 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Na een tweede lange periode zonder Formule 1 gaan Verstappen en co dit weekend weer races in de controversiële single seaters. De belangrijkste zaken die jij moet weten voor de GP van Canada 2026 begint, deel ik hier met je!

Agenda GP Canada 2026

Voordat wij alle in en outs met je doornemen, eerst het tijdschema. Net als het raceweekend in Miami krijgen we in Montreal te maken met een sprintweekend!

Vrijdag 22 mei

18:30 - 19:30 | Vrije training

22:30 - 23:14 | Sprintkwalificatie

Zaterdag 23 mei

18:30 - 19:30 | Sprintrace

22:00 - 23:00 | Kwalificatie

Zondag 24 mei

22:00 | Race

GP van Canada

Voor velen is Canada een hoogtepunt op de kalender. Het is niet het mooiste circuit (komen we zo op terug) of de meest geweldige ambiance, maar vanwege de veranderlijke weersomstandigheden, inhaalmogelijkheden en een baan die constant evolueert, is het er nooit saai.

De eerste Canadese GP werd in 1961 gehouden en werd door Peter Ryan in zijn Lotus-Climax gewonnen. Die race telde toen nog niet mee voor het wereldkampioenschap. Dat is pas vanaf 1967 het geval. Toen won Jack Brabham in de Brabham. Yup, een echte vent wint een race in zijn eigen auto. Net als de vorige edities werd die race gehouden op Mosport Park. Vervolgens is de GP van Canda gehouden op Mont-Tremblant, wederom Mosport Park en het Circuit Ile Notre-Dame. Dat is overigens gewoon de vorige naam van het circuit in Montreal dat wij nu kennen als Circuit Gilles Villeneuve.

Het circuit: Circuit Gilles Villeneuve

Zoals we al zeiden is het een stratencircuit, maar dan compleet anders dan bijvoorbeeld Monaco. Het is dan ook een semi-permanent stratencircuit. Sommige delen van de baan zijn puur en alleen voor het GP-circuit, andere delen zijn ook gewoon openbare weg.

Het is een combinatie van langzame bochten en een paar hele snelle stukken. Daardoor is het lastig voor de teams om een goede afstelling te vinden. Het circuit is enorm zwaar voor de remmen (Jos Verstappen kan daarover meepraten in 2001). Voor de banden is het een redelijk zware baan. Omdat het geen permanent circuit is, moet de baan snel ‘gemaakt’ worden met rubber.

Hoe meer rubber op de baan, hoe sneller. Het wel nog weleens regenen in Montreal rond deze tijd van het jaar, dus dan beginnen de coureurs weer helemaal opnieuw als het rubber is weggespoeld.

Verder is het circuit 4,361 km lang (dus 70 rondjes) en zijn er 14 bochten en rijden we met de klok mee. We kunnen Circuit Gilles niet behandelen zonder de Wall of Champions te benoemen. Bij het opkomen van het rechte stuk wil je zoveel mogelijk snelheid meenemen, maar kom je (heel) erg dichtbij een betonnen muur. Menig ego is daar gesneuveld. Het ronderecord staat op naam van Valtteri Bottas die hier in 2019 een 1:13,078 noteerde.

GP Canada 2025

Om een idee te krijgen van de tijden en de verhoudingen, kijken we eventjes naar de prestaties van vorig jaar.

Kwalificatie

In een spannende kwalificatiesessie waarin Verstappen, McLaren, Mercedes en Ferrari weinig voor elkaar onderdoen trekt George Russell aan het langste eind. Hij pakt pole, vlak voor Verstappen en Piastri. Kampioenschapskandidaat Lando Norris heeft een off-day en eindigt zevende, zelfs achter de Aston Martin van Fernando Alonso.

Snelste ronde

George Russell, 1:14,119, ronde 63

Podium

George Russel houdt het hoofd, onder zware druk van Max Verstappen, koel en rijdt zijn Mercedes naar de overwinning. Op maar één seconde afstand van Verstappen completeert Kimi Antonelli het podium.

Het grote verhaal van de GP van Canada 2025 heeft echter te maken met rijders achter de top drie. Norris en Piastri hebben het aan de stok. Het komt zelfs zo ver dat de McLaren-coureurs elkaar raken waardoor Norris uitvalt. De Britse rijder biedt direct zijn excuses aan voor de fout. Nu weten we dat deze misstap geen invloed heeft op zijn latere kampioenschap.

GP Canada 2026

Terug naar vandaag de dag. Wat weten we nu al van de GP van Canada 2026? We nemen het laatste F1-nieuws met je door, werpen een blik op de ranglijsten en gaan kijken of we een regenrace (zoals in 2011 bijvoorbeeld) kunnen verwachten.

Upgrades voor leider en achterblijver

Voor de GP van Miami brachten de meeste teams grote verbeteringen aan de auto mee naar het circuit. Mercedes stelde het vernieuwingspakket met één race uit. De concurrentie kwam een stuk dichterbij, maar niet genoeg om van Kimi Antonelli te winnen. Voor dit weekend wordt W17 aangevuld met upgrades. Het is voor de neutrale kijker te hopen dat de Merc hier niet nog sneller van wordt.

Ook achteraan het veld komt er een zwaar aangepaste auto. Aston Martin is voorlopig de schlemiel van de F1-grid, maar daar moet in Canada verandering in komen. Het team zou een belangrijke doorbraak hebben gevonden. De Honda-motor zou grote stappen hebben gemaakt. Dit is voorlopig het grootste pijnpunt van de AMR26 geweest. We zouden het Alonso, en ach, ook Stroll van harte gunnen.

Wat is de stand bij aanvang van de GP Canada 2026?

Coureursstand

Positie Coureur Team Punten 1 100 Antonelli





Mercedes





2 Russell Mercedes 80 3 Leclerc Ferrari 59 4 Norris McLaren 51 5 Hamilton Ferrari 51 6 Piastri McLaren 43 7 Verstappen Red Bull Racing 26 8 Bearman Haas F1 Team 17 9 Gasly Alpine 16 10 Lawson Racing Bulls 10 11 Colapinto Alpine 7 12 Lindblad Racing Bulls 4 13 Hadjar Red Bull Racing 4 14 Sainz Williams 4 15 Bortoleto Audi 2 16 Ocon Haas F1 Team 1 17 Albon Williams 1 18 Hulkenberg Audi 0 19 Bottas Cadillac 0 20 Perez Cadillac 0 21 Alonso Aston Martin 0 22 Stroll Aston Martin 0

Constructeursstand

Positie Team Punten 1 180 Mercedes



2 Ferrari 110 3 McLaren 94 4 Red Bull Racing 30 5 Haas F1 Team 23 6 Alpine 18 7 Racing Bulls 14 8 Audi 5 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Weersvoorspelling GP Canada 2026

Als we de huidige voorspellingen mogen geloven, bouwt het weer zich lekker op voor de F1-race. Op vrijdag en zaterdag blijft het waarschijnlijk droog. De zondag begint ‘s ochtends met wat regen, wat in de loop van de dag verandert in bewolking. Of er regen uit die wolken komt, is nog de vraag. Alleen al die voorspelling zal voor nerveuze strategen aan de pitmuur zorgen.

Vrijdag : Bewolkt, met perioden van zon bij zo’n 17 graden Celsius

Kans op regen: 20 procent

Zaterdag : Zonnig! En ook nog eens een prima temperatuurtje met 18 graden Celsius

Kans op regen: 10 procent

Zondag : Wisselvallig met hier en daar een bui. Het kwik stijgt wel weer naar 19 graden Celsius.

Kans op regen: 60 procent

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Canada 2026?

Kimi Antonelli is de leider in het kampioenschap en zit heerlijk in zijn vel. Met de vernieuwde Mercedes is het dan ook logisch dat hij de laagste odds krijgt (2,75) gevolgd door teammaat Russel (3,25). Vervolgens krijg je het minste terug als je gokt op een overwinning van Norris (5,00). Hierna komt Verstappen met 9 keer je inzet. Als je goed voorspelt dat teamgenoot Hadjar wint krijg je maar liefst 301 keer je inzet!

Waar kan ik de GP van Canada 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Echte fans kijken F1 TV. In veel opzichten doet men dat vanwege het commentaar (liever hysterische Britten dan deze Melroy en deze Nelson). Maar eigenlijk is het grootste voordeel de programmering eromheen. De voor- en nabeschouwing zijn heerlijk uitgebreid en nerderig.

Viaplay

Het was eventjes wennen voor het publiek, maar inmiddels zijn Nelson en Melroy zijn tegenwoordig een vertrouwde stemmen voor de F1. @nicolas vindt het toffe peren en dat klopt ook wel. Bij een abonnementje op Viaplay krijg je F1TV er gratis bij. Plus allerlei films, series en andere sporten. Plus darts.

VPN

Met een VPN kun je in een ander land inloggen, toevallig waar de Formule 1-race online wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan RTL Luxembourg of ORF1.

Streams

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

