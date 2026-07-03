GP van Groot-Brittannië 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Na de hete race van vorige week in Oostenrijk gaan we meteen door naar het Verenigd Koninkrijk. Met de verbeterde RB22 van Max Verstappen, de nog altijd vlugge Ferrari’s en McLarens op de loer zijn er veel kapers op de kust om wat aan de dominantie van Mercedes te doen. Genoeg om naar uit te kijken dus!

Agenda GP van Groot-Brittannië 2026

Without further ado, eerst de agenda voor het komende weekeinde. Let op: we krijgen weer te maken met een sprintweekend!

Vrijdag 3 juli

13:30 - 14:30 | Vrije training

17:00 - 18:14 | Sprintkwalificatie

Zaterdag 4 juli

13:00 - 14:00 | Sprintrace

17:00 - 18:00 | Kwalificatie

Zondag 5 juli

16:00 | Race

GP van Groot-Brittannië

Het is misschien wel de meest legendarische race op de kalender. Het oude vliegveld is uitgegroeid tot de thuishaven van racend UK. Voor de F1 is het zelfs de bakermat: hier werd in 1950 de allereerste officiële Formule 1-race ooit gereden. De race werd gewonnen door Nino Farina die later dat jaar ook de eerste F1-kampioen zou worden.

Het circuit: Silverstone

Silverstone is breed, lang en er zitten enorm veel snelle bochten in. De S-bochten Maggotts, Becketts en Chapel zijn hier het beste voorbeeld van. Wat volgens mij een underrated combinatie, is is Brooklands-Luffield. Een snelle knik naar links wordt gevolgd door een lange, trage rechterdoordraaier waar je meerdere lijnen kunt rijden en goed kunt inhalen, of een inhaalactie kunt opzetten op het National Pits Straight richting Copse-corner. Omdat Silverstone vrij lang is (5,891 km), rijden de coureurs ‘slechts’ 52 ronden.

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik van straight-modes. Dit zijn de stukken waarop de vleugels mogen inklappen. Dan zijn er ook nog stukken waar je de Overtake-modus mag activeren voor meer vermogen. Voor Silverstone heeft de FIA vier straight modes aangewezen. Alle lange rechte stukken (behalve die richting Maggotts) zijn zulke stukken. De elektrische boost krijg je op start/finish. De batterij is dan (als het goed) weer een beetje opgeladen in de laatste chicane.

GP Engeland 2025

Even een kleine terugblik voordat we vooruitblikken:

Kwalificatie GP Engeland 2025

Ondanks de lengte van bijna 6 kilometer was de kwalificatie vorig jaar onwijs spannend. De top vier zat binnen 0,12 seconden van elkaar. Max Verstappen trok aan het langste eind. Hij startte helemaal vooraan met naast hem Piastri en Norris en Russell erachter.

Snelste ronde GP Engeland 2025

Oscar Piastri zette de snelste raceronde op zijn naam door in ronde 51 een 1.29,337 te klokken.

Uitslag GP Engeland 2025

Door wisselende weersomstandigheden was de Britse GP van 2025 een spektakel! Norris profiteerde optimaal van de omstandigheden en bezorgde McLaren de eerste thuisoverwinning sinds 2008, gevolgd door zijn teammaat. Nico Hülkenberg stuntte door als derde te finishen, waarmee hij eindelijk zijn allereerste podiumplaats in de Formule 1 wist te behalen. Verstappen kwam als vijfde over de streep.

GP van Groot-Brittannië 2026

De eerste meters moeten nog gereden worden, maar we weten al een hele hoop:

Stand vóór de GP van Groot-Brittannië 2026

Russell heeft met zijn overwinning Hamilton weer ingehaald. Het solide weekend van McLaren en wederom slechte GP van Leclerc zorgt ervoor dat de Ferrari-coureur van P4 naar P6 gaat. Verstappen staat nog altijd op P7, maar wel met een kleine achterstand op de McLarens en Leclerc.

Kimi Antonelli - 171 punten George Russell - 131 punten Lewis Hamilton - 125 punten Oscar Piastri - 80 punten Lando Norris- 79 punten Charles Leclerc - 79 punten Max Verstappen - 73 punten Isack Hadjar - 42 punten Pierre Gasly - 41 punten Liam Lawson - 30 punten Oliver Bearman - 18 punten Franco Colapinto - 16 punten Arvid Lindblad - 14 punten Carlos Sainz - 6 punten Alexander Albon - 5 punten Esteban Ocon - 3 punten Gabriel Bortoleto - 2 punten Fernando Alonso - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten

Constructeursstand vóór de Groot-Brittannië 2026

Mercedes - 302 punten Ferrari - 204 punten McLaren - 159 punten Red Bull Racing - 115 punten Alpine - 57 punten Racing Bulls - 44 punten Haas - 21 punten Williams - 11 punten Audi - 2 punten Aston Martin - 1 punt Cadillac - 0 punten

Wat is de weersvoorspelling voor de GP van Groot-Brittannië 2026?

Waar de editie van vorig jaar nog werd gedomineerd door typisch, onvoorspelbaar Brits kwakkelweer met regen en wind, belooft het raceweekend op Silverstone dit keer een zomers spektakel te worden.

Vrijdag 3 juli: het is verbazingwekkend genoeg zonnig in Engeland. Met een graadje of 25 en geen wolkje aan de lucht is het tijdens de training en sprintkwali genieten geblazen voor de fans die aanwezig zijn.

Zaterdag 4 juli: Het stabiele weerbeeld zet zich zaterdag tijdens de Sprintrace en de hoofdkwalificatie moeiteloos voort bij een iets warmere 26 graden Celsius. Wederom is het niet bewolkt

Zondag 5 juli: Helaas voor de liefhebbers van regenraces: ook op zondag slaat het weer niet om. Met een voorspelde 27 graden Celsius en volop zomerzon lijken de teams de regenbanden dit weekend diep in de pitbox te kunnen laten liggen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Groot-Brittannië 2026?

Het mag geen verrassing zijn: Mercedes is de grote favoriet. Wie van de twee coureurs je ook kiest, de odds zijn 2,75 voor Antonelli en Russell. De eerstvolgende concurrent is … Max Verstappen! Als je op hem inzet en hij wint dan krijg je 5 keer je inzet terug. Bij Hamilton zijn de odds 6,5 en bij Leclerc 10. Zin in een gokje? Verstappens teammaat Hadjar heeft odds van 67!

Waar kan ik de GP van Groot-Brittannië 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttien pagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen.

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