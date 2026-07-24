GP van Hongarije 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Poeh, wat was de Belgische GP toch pijnlijk om te zien dankzij alle poespas rondom batterij, superclipping, SoC en ga zo maar door. Gaan we daar ook bij de volgende race last van hebben? En wanneer moet je voor de televisie zitten? Je leest het in deze voorbeschouwing op de GP van Hongarije 2026.

Agenda GP Hongarije 2026

Laten we eerst de agenda erbij pakken. Net als op Spa krijgen we GEEN sprintweekend, maar gewoon een vrijdag met twee training, een zaterdag met een training en de kwalificatie en op zondag de race.

Vrijdag 24 juli

13:30 - 14:30 | Vrije Training 1

17:00 - 18:00 | Vrije Training 2

Zaterdag 25 juli

12:30 - 13:30 | Vrije Training 3

16:00 - 17:00 | Kwalificatie

Zondag 26 juli

15:00 | Race

GP Hongarije

De race die we vroeger kenden als 'Magyar Nagydíj' staat nu op de kalender onder de naam Formula 1 AWS Hungarian Grand Prix. Saai. Hoe dan ook, sinds 1986 racet de F1 hier onafgebroken. Ja, ook tussen de coronapandemie en ook achter het IJzeren Gordijn. Van de 40 Hongaarse GP’s wist Lewis Hamilton er maar liefst acht te winnen. Max Verstappen staat op twee overwinningen.

In 2021 vond hier misschien wel de vreemdste F1-herstart ooit plaats. Iedereen op Hamilton na kwam na de opwarmronde naar binnen om de inters in te ruilen voor slicks. Daardoor stond de Mercedes ineens helemaal alleen op de startgrid. Die race werd uiteindelijk gewonnen door Alpine-coureur Esteban Ocon.

Voor Nederlandse fans is de Hongaarse GP een prettige om te bezoeken. Het is een mooie rit (of vlucht) er naar toe, het is er vaak lekker weer tijdens het GP-weekend en - ook niet onbelangrijk - het is een van de goedkopere races om te bezoeken.

Het circuit: Hungaroring

De bijnaam waar dit circuit meer wordt doodgegooid, is de Mickey Mouse-baan. Dat komt door zijn smalle, korte bochtige lay-out. Door het bochtige karakter zouden we hier minder last van de batterijproblemen moeten krijgen dan in Spa.

De baan is 4,381 kilometer kort waardoor de coureurs 70 ronden moeten rijden op zondag. Er zijn 14 bochten bijna allemaal zijn ze langzaam. Er zijn vanaf de start drie rechte stukken achter elkaar en eentje in de laatste sector waar de vleugels kunnen worden ingeklapt. De meeste inhaalacties hier zie je in bocht 1, maar er ontstaan ook vaak leuke gevechten in de combinatie 2-3 en in bocht 12 kun je proberen iemand uit te remmen.

GP Hongarije 2025

Nog even snel een terugblik op vorig jaar. Wie was er toen snel?

Kwalificatie GP Hongarije 2025

Het is McLaren dat op dit punt in het seizoen nog altijd de klok slaat, maar toch wordt de Papaya-brigade verslagen over één rondje op de Hungaroring. Charles Leclerc noteert de snelste tijd in Q3 met een 1:15,372, wat 0,026 seconden sneller is dan Piastri op P2.

Snelste ronde GP Hongarije 2025

De snelste raceronde wordt noch door een McLaren, noch door Leclerc gereden. Het is George Russell die in ronde 45 een 1:19,409 neerzet. Hij haalt daarbij een gemiddelde snelheid van 198,612 km/u.

Hij komt daarmee flink tekort op het absolute ronderecord. Dat staat op naam van Lewis Hamilton: een 1.16,627 die hij in 2020 klokte.

Uitslag race GP Hongarije 2025

De race op zondag mondt uit in een 1-tegen-1-strijd tussen Norris en Piastri. In de laatste ronde krijgt Piastri zijn kans op een inhaalactie. In bocht 1 probeert hij Norris uit te remmen, maar hij blokkeert zijn wielen. Het scheelt bijna niks of Piastri kegelt zoals Bottas ooit deed, Norris uit de race. Het gebeurt gelukkig voor McLaren niet en de 1-2 is een feit. Verstappen heeft een baalweekend en finisht als negende. Dat komt hem aan het einde van het seizoen nog duur te staan, weten we nu.

GP Hongarije 2026

Krijgt Mercedes concurrentie?

Dit gaat de grote vraag zijn van dit raceweekend. Waarom mag de neutrale F1-fan hierop hopen? McLaren en Ferrari nemen een upgradepakket mee naar Hongarije. Zoals de eerste aanpassingen aan de F1-auto’s hebben bewezen, werken deze verbeteringen vaak direct. Het is geen zekerheidje, maar we mogen wel hopen.

Rijdt Verstappen weer met de Macarena-vleugel?

Hoe hangt de vlag er dan bij het vierde topteam, Red Bull, bij? Daar zijn ze blij met de prestaties in België, maar blijer zijn ze met de ontwikkelingen in de fabriek. Ze schijnen er de oplossing te hebben om de Macarena-vleugel, de achtervleugel die anders opent en al voor twee crashes van Max Verstappen heeft gezorgd, werkend te krijgen. Teammaat Hadjar kijkt er in ieder geval naar uit.

Overig F1-nieuws

Stand voor de GP van Hongarije 2026

Antonelli - 204 punten Lewis Hamilton - 159 punten George Russell - 154 punten Charles Leclerc - 126 punten Lando Norris - 103 punten Oscar Piastri - 92 punten Max Verstappen - 91 punten Isack Hadjar - 60 punten Pierre Gasly - 42 punten Liam Lawson - 39 punten Arvid Lindblad - 22 punten Oliver Bearman - 18 punten Franco Colapinto - 18 punten Gabriel Bortoleto - 10 punten Carlos Sainz - 6 punten Alexander Albon - 5 punten Esteban Ocon - 3 punten Fernando Alonso - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten

Constructeursstand

Mercedes - 358 punten Ferrari - 285 punten McLaren - 195 punten Red Bull - 151 punten Alpine - 61 punten Racing Bulls - 61 punten Haas - 21 punten Williams - 11 punten Audi - 10 punten Aston Martin - 1 punt Cadillac - 0 punten

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Hongarije 2026?

Het raceweekend in de buurt van het plaatsje Mogyoród, nabij Boedapest, gaat er qua weer wisselvallig uit zien volgens de F1-weersvoorspelling. Hier is de dagelijkse weersverwachting voor het raceweekend op de Hungaroring:

Vrijdag : Overwegend zonnig, droog en warm. Maximaal 30 graden Celsius. Minder dan 10 procent kans op regen

Zaterdag : Zomerse hitte met een toenemende mate van lichte bewolking in de middag. Maximaal 32 graden Celsius. 20-30 procent kans op regen. Lokaal kans op een (onweers)bui richting het einde van de middag tijdens de kwalificatie

Zondag : Warm en zwoel weer met afwisselend zon en stapelwolken. Rond de 30 graden Celsius. Reëel risico op een korte, krachtige zomerse regenbui na de start om 15:00 uur. Grootste regenbuien zouden helaas pas na de race vallen. Tijdens is race is er 35-40 procent kans op regen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Hongarije 2026?

De quoteringen voor dit raceweekend schetsen een opvallend beeld. Het meest in het oog springende verschil is te vinden binnen de stal van Mercedes. Hoewel het Duitse merk over de dominante auto beschikt, schatten de wedkantoren de kans op een Ferrari-overwinning hoger in.

Coureur Quotering (Odds) Andrea Kimi Antonelli x 2,40 Charles Leclerc x 4,75 Lewis Hamilton x 4,75 George Russell x 7,00 Max Verstappen x 8,50 Lando Norris x 13,00 Oscar Piastri x 23,00

Hoe kan ik de GP van Hongarije 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.