GP van Italië 2026: tijden en alles wat je moet weten
De rust is teruggekeerd aan het strand van Zandvoort. Inmiddels zijn Max Verstappen en zijn vrienden alweer verhuisd naar Monza voor de GP van Italië 2026: de race waar iedereen in de Formule 1 tegenop kijkt.
Tijden GP van Italië 2026
Voor we verder ingaan waarom dit F1-weekend een groot drama belooft te worden, kijken we even naar het tijdschema.
Vrijdag 4 september
- Vrije Training 1: 12:30 - 13:30
- Vrije Training 2: 16:00 - 17:00
Zaterdag 5 september
- Vrije Training: 12:30 - 13:30
- Kwalificatie: 16:00 - 17:00
Zondag 6 september
- Race: 15:00
GP van Italië
De Italiaanse Grand Prix heeft ieder jaar, ook in de corona-jaren, op de F1-kalender gestaan. Het autosportbloed stroomt immers door de Italiaanse aderen. Niet in de laatste plaats dankzij Enzo Ferrari en zijn Scuderia. In principe is de Monza de thuishaven voor de Italiaanse Grand Prix. Alleen in 1980 werd de race in Imola verreden vanwege een verbouwing in Monza.
Het circuit kent vele klassieke races die bij iedere F1-liefhebber in het geheugen moeten zitten. De dramatische seizoensfinale van 1961, maar ook de finish van de Italiaanse GP in 1971. Vijf coureurs kwamen toen na 55 ronden binnen één seconde van de winnaar over streep. Peter Gethin won, met 0,01 seconde voorsprong op Ronnie Peterson, gevolgd door Francios Cevert (+0,09), Mike Hailwood (+0,18) en Howden Ganley (+0,61).
Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de succesvolste F1-coureurs van de GP van Italië. Zij wonnen beide vijf keer de Italiaanse grote prijs. Max Verstappen kwam drie keer, in 2022, 2023 en 2025, als eerste over de streep. Bij de constructeurs is, hoe kan het ook anders, Ferrari de allerbeste. De rode brigade won 20 keer in eigen land. McLaren volgt als tweede met 11 overwinningen.
Het circuit: Autodromo Nazionale di Monza
Het circuit van Monza ligt in een bosrijk park, vlak buiten de stad die dan weer een kilometer of 20 van Milaan verwijderd is. Ondanks wat grote en minder grote aanpassingen is de hoofdterm op Monza altijd hetzelfde gebleven: rechtelijnsnelheid. Het baantje is in feite een vier lange rechte stukken, onderbroken met drie chicanes en drie knikken naar rechts.
Precies daar zit dit jaar het grote probleem. Zoals simulatie-ingenieur Marek Lubieniecki al liet zien, hebben de F1-auto’s van 2026 harde remzones nodig om de batterij op te laden. Die zijn er in Monza te weinig. Daardoor moeten de coureurs op rechte stukken van het gas af en terugschakelen om de accu op te laden. Meer hierover weten? Lees het artikel hieronder!
GP Italië 2025
Uiteraard blikken we eventjes terug op de prestaties van de vorige Italiaanse GP. Altijd handig voor de context.
Kwalificatie GP Italië 2025
Max Verstappen noteert bij ieder kwalificatiegedeelte de snelste tijd en mag daarom op zondag vanaf de voorste startplaats beginnen. In Q3 perst hij er een 1:18,792 uit.
Snelste ronde GP Italië 2025
Tijdens de race is Lando Norris de snelste over één rondje. In ronde 53 komt hij met een gemiddelde snelheid van 257,781 km/u over de streep na een tijd van 1:20,901.
Podium GP Italië 2025
Max Verstappen heeft het bij de start even lastig, maar weet toch de overige 19 coureurs achter zich te houden en de GP van Italië op zijn naam te zetten. Achter hem maakt McLaren er een potje van. Norris ligt tweede, maar na een slechte stop komt hij achter Piastri terecht. Het team eist dat Piastri de plek teruggeeft aan Norris, want dat zijn de regels binnen het team. Piastri gehoorzaamt en gunt zijn teamgenoot de tweede plaats en drie extra punten.
GP van Italië 2026: het laatste nieuws
De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen.
Standen voor de GP van Italië 2026
Positie
Coureur
Team
Punten
1
Antonelli
Mercedes
242
2
Russell
Mercedes
183
3
Hamilton
Ferrari
183
4
Norris
McLaren
159
5
Leclerc
Ferrari
155
6
Verstappen
Red Bull Racing
112
7
Piastri
McLaren
104
8
Hadjar
Red Bull Racing
68
9
Lawson
Racing Bulls/Red Bull
49
10
Gasly
Alpine
44
11
Lindblad
Racing Bulls
23
12
Colapinto
Alpine
19
13
Bearman
Haas F1 Team
18
14
Bortoleto
Audi
10
15
Hulkenberg
Audi
6
16
Sainz
Williams
6
17
Albon
Williams
5
18
Ocon
Haas F1 Team
3
19
Alonso
Aston Martin
1
20
Tsunoda
Racing Bulls
0
21
Stroll
Aston Martin
0
22
Bottas
Cadillac
0
23
Pérez
Cadillac
0
Positie
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Racing Bulls
66
6
Alpine
63
7
Haas F1 Team
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
11
Cadillac
0
Wat is de weersvoorspelling voor de GP Italië 2026?
Helaas, een regenrace zoals die in 2008 gaat we dit weekend niet krijgen. Toch gaat het weer wel een rol van betekenis spelen weten we nu al. Het is namelijk godvergeten heet in Noord-Italië. Daarom heeft de FIA het hitteplan afgeroepen. Dit doet de organisatie bij temperaturen boven de 31 graden Celsius tijdens een (sprint)race. Daardoor mogen de coureurs met een koelsysteem op het lichaam rijden of 500 gram extra ballast meenemen ter compensatie voor de rijders die wel een koeljasje aantrekken.
Vrijdag: 21-34 graden Celsius met een licht windje. Er is geen wolkje aan de lucht waardoor de zon, het asfalt lekker kan opwarmen tot wel 57 graden Celsius.
Zaterdag: 22-34 graden Celsius met nog steeds weinig wind. Wederom kan de baan opwarmen richting de 60 graden Celsius.
Zondag: 24-34 graden Celsius. De wind blijft zwak. Er is overdag geen kans op regen en dus wordt het een zeer hete GP voor de rijders en het publiek naast de baan.
Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Italië 2026?
Voor de verandering is Kimi Antonelli eens NIET de gedoodverfde winnaar. Mercedes heeft namelijk in aanloop naar het raceweekend al bekendgemaakt dat Antonelli achteraan de grid gaat starten vanwege aanpassingen aan zijn krachtbron.
Wie heeft er dan wel de beste kans van slagen op Monza volgens de bookies? Lando Norris. De regerend kampioen heeft een quotering van 2,75. Hierna volgt Russell (3,25). Leclerc en Hamilton (6,50). Max Verstappen krijgt een odd van 13 en zijn teamgenoot Lawson zelfs 201,0.
Hoe kan ik de GP van Italië 2026 volgen?
Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken.
Helemaal gratis F1 volgen!
De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!
F1TV
Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.
Viaplay
Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.
VPN
Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.
Streams
Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.
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