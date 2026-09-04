GP van Italië 2026: tijden en alles wat je moet weten

De rust is teruggekeerd aan het strand van Zandvoort. Inmiddels zijn Max Verstappen en zijn vrienden alweer verhuisd naar Monza voor de GP van Italië 2026: de race waar iedereen in de Formule 1 tegenop kijkt.

Tijden GP van Italië 2026

Voor we verder ingaan waarom dit F1-weekend een groot drama belooft te worden, kijken we even naar het tijdschema.

Vrijdag 4 september

Vrije Training 1: 12:30 - 13:30

Vrije Training 2: 16:00 - 17:00

Zaterdag 5 september

Vrije Training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 6 september

Race: 15:00

GP van Italië

De Italiaanse Grand Prix heeft ieder jaar, ook in de corona-jaren, op de F1-kalender gestaan. Het autosportbloed stroomt immers door de Italiaanse aderen. Niet in de laatste plaats dankzij Enzo Ferrari en zijn Scuderia. In principe is de Monza de thuishaven voor de Italiaanse Grand Prix. Alleen in 1980 werd de race in Imola verreden vanwege een verbouwing in Monza.

Het circuit kent vele klassieke races die bij iedere F1-liefhebber in het geheugen moeten zitten. De dramatische seizoensfinale van 1961, maar ook de finish van de Italiaanse GP in 1971. Vijf coureurs kwamen toen na 55 ronden binnen één seconde van de winnaar over streep. Peter Gethin won, met 0,01 seconde voorsprong op Ronnie Peterson, gevolgd door Francios Cevert (+0,09), Mike Hailwood (+0,18) en Howden Ganley (+0,61).

Michael Schumacher en Lewis Hamilton zijn de succesvolste F1-coureurs van de GP van Italië. Zij wonnen beide vijf keer de Italiaanse grote prijs. Max Verstappen kwam drie keer, in 2022, 2023 en 2025, als eerste over de streep. Bij de constructeurs is, hoe kan het ook anders, Ferrari de allerbeste. De rode brigade won 20 keer in eigen land. McLaren volgt als tweede met 11 overwinningen.

Het circuit: Autodromo Nazionale di Monza

Het circuit van Monza ligt in een bosrijk park, vlak buiten de stad die dan weer een kilometer of 20 van Milaan verwijderd is. Ondanks wat grote en minder grote aanpassingen is de hoofdterm op Monza altijd hetzelfde gebleven: rechtelijnsnelheid. Het baantje is in feite een vier lange rechte stukken, onderbroken met drie chicanes en drie knikken naar rechts.

Precies daar zit dit jaar het grote probleem. Zoals simulatie-ingenieur Marek Lubieniecki al liet zien, hebben de F1-auto’s van 2026 harde remzones nodig om de batterij op te laden. Die zijn er in Monza te weinig. Daardoor moeten de coureurs op rechte stukken van het gas af en terugschakelen om de accu op te laden. Meer hierover weten? Lees het artikel hieronder!

GP Italië 2025

Uiteraard blikken we eventjes terug op de prestaties van de vorige Italiaanse GP. Altijd handig voor de context.

Kwalificatie GP Italië 2025

Max Verstappen noteert bij ieder kwalificatiegedeelte de snelste tijd en mag daarom op zondag vanaf de voorste startplaats beginnen. In Q3 perst hij er een 1:18,792 uit.

Snelste ronde GP Italië 2025

Tijdens de race is Lando Norris de snelste over één rondje. In ronde 53 komt hij met een gemiddelde snelheid van 257,781 km/u over de streep na een tijd van 1:20,901.

Podium GP Italië 2025

Max Verstappen heeft het bij de start even lastig, maar weet toch de overige 19 coureurs achter zich te houden en de GP van Italië op zijn naam te zetten. Achter hem maakt McLaren er een potje van. Norris ligt tweede, maar na een slechte stop komt hij achter Piastri terecht. Het team eist dat Piastri de plek teruggeeft aan Norris, want dat zijn de regels binnen het team. Piastri gehoorzaamt en gunt zijn teamgenoot de tweede plaats en drie extra punten.

GP van Italië 2026: het laatste nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen.

Standen voor de GP van Italië 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 242 2 Russell Mercedes 183 3 Hamilton Ferrari 183 4 Norris McLaren 159 5 Leclerc Ferrari 155 6 Verstappen Red Bull Racing 112 7 Piastri McLaren 104 8 Hadjar Red Bull Racing 68 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 49 10 Gasly Alpine 44 11 Lindblad Racing Bulls 23 12 Colapinto Alpine 19 13 Bearman Haas F1 Team 18 14 Bortoleto Audi 10 15 Hulkenberg Audi 6 16 Sainz Williams 6 17 Albon Williams 5 18 Ocon Haas F1 Team 3 19 Alonso Aston Martin 1 20 Tsunoda Racing Bulls 0 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 425 2 Ferrari 338 3 McLaren 263 4 Red Bull Racing 186 5 Racing Bulls 66 6 Alpine 63 7 Haas F1 Team 21 8 Audi 16 9 Williams 11 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Italië 2026?

Helaas, een regenrace zoals die in 2008 gaat we dit weekend niet krijgen. Toch gaat het weer wel een rol van betekenis spelen weten we nu al. Het is namelijk godvergeten heet in Noord-Italië. Daarom heeft de FIA het hitteplan afgeroepen. Dit doet de organisatie bij temperaturen boven de 31 graden Celsius tijdens een (sprint)race. Daardoor mogen de coureurs met een koelsysteem op het lichaam rijden of 500 gram extra ballast meenemen ter compensatie voor de rijders die wel een koeljasje aantrekken.

Vrijdag: 21-34 graden Celsius met een licht windje. Er is geen wolkje aan de lucht waardoor de zon, het asfalt lekker kan opwarmen tot wel 57 graden Celsius.

Zaterdag: 22-34 graden Celsius met nog steeds weinig wind. Wederom kan de baan opwarmen richting de 60 graden Celsius.

Zondag: 24-34 graden Celsius. De wind blijft zwak. Er is overdag geen kans op regen en dus wordt het een zeer hete GP voor de rijders en het publiek naast de baan.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Italië 2026?

Voor de verandering is Kimi Antonelli eens NIET de gedoodverfde winnaar. Mercedes heeft namelijk in aanloop naar het raceweekend al bekendgemaakt dat Antonelli achteraan de grid gaat starten vanwege aanpassingen aan zijn krachtbron.

Wie heeft er dan wel de beste kans van slagen op Monza volgens de bookies? Lando Norris. De regerend kampioen heeft een quotering van 2,75. Hierna volgt Russell (3,25). Leclerc en Hamilton (6,50). Max Verstappen krijgt een odd van 13 en zijn teamgenoot Lawson zelfs 201,0.

Hoe kan ik de GP van Italië 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.