GP van Italië bewijst: F1 is nog steeds kapot

De GP van Italië is zojuist tot een einde gekomen. Lees en bekijk hier wat je hebt gemist in vogelvlucht!

Start

Pierre Gasly presteerde het onmogelijke door zijn Alpine op zaterdag op pole-position te kwalificeren. De vreugde bij het Franse team was dan ook groot, maar wat heb je aan die pole? Nou vrij veel. Gasly start geweldig en wet Russell achter zich te houden, terwijl achter hen Leclerc zijn teamgenoot Hamilton in het grind.

Leclerc crasht hard!

Na wat jojo-inhaalacties is Russell, Gasly voorbij voor de leiding. Charles Leclerc heeft het aan de stok met Piastri. Riching de laatste bocht, de Parabolica, zoekt Piastri naar een inhaalactie, maar Leclerc verdedigt goed. Door die actie komt Leclerc wel wat wijder uit de bocht dan gehoopt. Wanneer Leclerc naar vol gas zoekt, verliest hij ineens alle grip aan de achterkant, probeert te corrigeren maar vliegt juist daardoor op hoog tempo die grindbak en kort erna de bandenstapels in. Gelukkig weet Leclerc ongedeerd uit het rode wrak te stappen. Omdat de marshalls veel werk hebben, wordt de rode vlag gezwaaid.

Verstappen en Antonelli op stoom

Na de herstart heeft Max Verstappen het tempo goed te pakken. Nadat hij Colapinto (die op P4 lag!) heeft verschalkt, is ook Gasly het haasje. Vervolgens zet de Nederlander koers op de leider in de wedstrijd, George Russell, die hij in ronde 12 inhaalt. Russell geeft echter niet op en gaat een paar ronden later weer aan Verstappen voorbij.

Ook Antonelli is aangesloten. De jonge Italiaan startte helemaal achteraan, maar heeft geduldig doch resoluut zich een weg naar voren weten te banen. Met wat meer elektrisch vermogen blaast hij eerst voorbij Verstappen en daarna ook voorbij zijn teamgenoot. Hier gaan de thuisfans lekker op hoor!

Spektakel of nepracen?

Het trio blijft dicht bij elkaar en blijft elkaar aanvallen. Nadat Verstappen moet lossen, blijven de twee Mercedessen over. Ze blijven wisselen van positie dankzij meer vermogen uit de elektromotor middels de Overtake Mode. De commentator van dienst noemt het ‘spectaculair’. Het blijft wat mij betreft, zoals we vooraf al wisten , een wedstrijdje wie gebruikt zijn batterij het slimste. Je kunt nog wel een leuke remactie inzetten, maar dat bijt je dus weer bij een volgend recht stuk.

Wie wint de GP van Italië 2026?

Bij een virtual safety car haalt Mercedes wel Antonelli en niet Russell naar binnen voor een bandenwissel. Op de verse banden rijdt Antonelli het gat naar Russell helemaal dicht. Met nog vijf ronden te gaan, is het gat minder dan één seconde. Na een eerste mislukte actie weet ie z’n teamgenoot met nog drie ronden te gaan te verschalken. Antonelli geeft de leiding niet meer weg en wint, nadat hij als negentiende is gestart, op twintigjarige leeftijd zijn thuisrace. Grande, grande Kimi!

Max Verstappen ging net als Antonelli naar binnen voor nieuw rubber. Zijn jacht op Russell wordt echter al wat eerder gestaakt. Hij raakt verwikkeld in een strijd om P3 met de McLarens. Die strijd wint hij voor een solide podiumfinish in de, zoals Verstappen hem noemde, ‘papieren’ Red Bull.

Uitslag GP van Italië 2026