F1 in Japan 2026: tijden en alles wat je moet weten

Het is tijd voor een van de mooiste GP’s van de kalender: Japan! De race waarbij de fans op de tribune uitzinniger zijn dan waar dan ook. En ook nog eens een wedstrijd op een van de tofste circuits ter wereld. Verplichte kost voor zowel de liefhebber als de leek dus. Je zult er net als bij de races in Australië en China vroeg voor uit je bed moeten komen.

In dit artikel zullen we alles met je doornemen wat je moet weten voordat de race begint, zodat je maximaal geïnformeerd aan de koffietafel verschijnt.

Tijden GP Japan 2026

Voordat we je gaan overladen met data, meningen en voorspellingen, hebben we hier eerst de agenda voor je. Zoals gezegd: er is een tijdsverschil, dus je dient op tijd op te staan!

Vrijdag 27 maart

03:30 - 04:30 | Eerste vrije training

07:00 - 08:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 28 maart

03:30 - 04:30 | Derde vrije training

07:00 - 08:00 | Kwalificatie

Zondag 29 maart

07:00 | Race

GP Japan

De Japanse Grand Prix is sinds 1987 een vaste naam op de kalender. De eerste editie vond echter al in 1976 plaats. De Fuji Speedway was meteen de locatie voor een legendarische race: de seizoensafsluiter waarbij Niki Lauda uitstapte vanwege de regen en James Hunt wereldkampioen werd. Er werd vele jaren later nog een prachtige speelfilm over gemaakt.

Na nog een race in Fuji duurde het dus tot ‘87 voordat de F1 weer terugkwam in Japan. Sindsdien is Suzuka het vaste strijdtoneel, met een tweejarig uitstap in 2007 en ‘08 naar Fuji. Daarna, vanaf 2009 was het weer Suzuka. In 2020 en 2021 was er geen Japanse GP vanwege Covid-issues, maar vanaf 2022 is het weer vaste prik.

Het circuit: Suzuka International Racing Course

Is dit het mooiste circuit van de kalender? Het baantje dingt in ieder geval mee om de titel, samen met Silverstone en Spa-Francorchamps. De baan is ontworpen door de Nederlander Hans Hugenholtz senior, destijds als een testbaan voor Honda dat zich aan het ontwikkelen was als autofabrikant.

De baan heeft een paar zeer unieke features. Het meest bijzondere is de overpass: het is een '8.' Na bocht 9 gaat het circuit door een tunnel, waarboven het einde van het ‘rechte’ stuk zit tussen Spoon-curve (bocht 14) en 130R (bocht 15). Hopelijk gaan de coureurs hier nog met een beetje tempo doorheen en gaan ze er niet hun batterijen opladen. Leuk weetje: Hans Hugenholtz hield niet van saaie rechte stukken. Dus op start/finishlijn na zitten er bijna geen rechte stukken in. Zelfs bij het lange ‘rechte’ stuk zit er een kromming in.

Dan even wat informatie over de baan. De coureurs rijden met de klok mee, tot bocht 9 dus, daarna tegen de klok in. Vanaf 130R is het weer met de klok mee. De baan is vrij lang: 5,807 kilometer, dus het aantal raceronden valt mee: 53 stuks. Het ronderecord staat op naam van nieuwbakken racewinnaar Kimi Antonelli. Hij klokte vorig jaar een 1.30,965.

Inhalen is doorgaans niet makkelijk, maar absoluut mogelijk. Aanremmen bij bocht 1 of agressief de auto positioneren bij bocht 10 voor de hairpin. In de Spoon Curves zijn er meerdere lijnen mogelijk, waardoor je via de slipstream je auto kan positioneren voor de chicane. Maar nogmaals: laten we hopen dat we geen herhaling krijgen van Melbourne waar energiemanagement een te grote rol speelde. De harde remzones van Degner 2, de haarspeldbocht en de Casio-chicane zorgen hopelijk voor genoeg recuperatie onderweg.

GP Japan 2025: Wat gebeurde er vorig jaar ook alweer?

Kwalificatie

McLaren is heer en meester wanneer het F1-circus naar Japan afreist. De verwachting heerst dus ook dat Piastri of Norris de pole-position gaat veroveren. Hier denkt Max Verstappen anders over. In zijn speciaal voor Honda aangepaste kleurstelling rijdt Verstappen een magistrale ronde die op lof uit de hele paddock kan rekenen. De rondetijd van 1.26,983 blijkt 0,012 seconden genoeg te zijn voor P1. Piastri moet 0,044 seconden toevoegen.

Snelste raceronde

Kimi Antonelli: 1.30,965. in ronde 50.

Race en podium

Verstappen maakt een goede start vanaf de eerste plaats en houdt de McLarens achter zich. Door een matige stop komt Lando Norris naast Verstappen te rijden in de pitstraat. De Red Bull-coureur wimpelt de aanval af door zijn auto keurig breed te houden terwijl Norris klaagt. Hij vindt dat Verstappen hem op het gras heeft geduwd. De raceleiding deelt hier geen straffen voor uit.

Richting het einde van de race komen beide auto’s van de oranje brigade steeds dichterbij Verstappen. Het is echter niet genoeg om Verstappen van de 64e F1-overwinning te houden. De vreugde is groot: dit is Verstappens eerste winst in 2025.

GP Japan 2026: wat we al weten

Ondanks dat er nog geen meter is gereden (afhankelijk wanneer je dit leest, uiteraard), zijn er natuurlijk al veel dingen die we wel weten.

Speciale kleurstellingen

Red Bull en Honda zijn losgekoppeld van elkaar, maar dat is nog geen reden voor zusterteam VCARB om te stoppen met een aangepaste livery voor de GP van Japan. En wat voor een! De toch al lekkere witte kleurstelling krijgt wat meer rode tinten en een boel Japanse tekens. Puik werk, Racing Bulls!

Ook bij Haas hebben ze de auto-ontwerper aan het werk gezet, al zal die iets sneller klaar zijn geweest. Haas voert een Godzilla-livery met het mytische beest op de motorkap. Best cool, maar het had van mij wel wat verder doorgevoerd mogen worden.

Ook de leider in beide kampioenschappen, Mercedes, past haar kleurstelling lichtjes aan. De Silberpfeilen hebben op de voorvleugel een soort zwart-wit katachtig beest verwerkt. Wanneer de aero-mode van de auto wordt geactiveerd (waarbij de voorvleugelflapjes omhoog staan) opent het wezen zijn gele ogen. Ook geinig gedaan, maar wel wat schaars, alleen zo'n voorvleugelaanpassing.

Shopt Aston Martin bij Audi?

Het begin van het huwelijk tussen Aston Martin en Honda is op z’n minst ongelukkig begonnen. Het raceteam met bakken met geld en een eigen motorfabrikant heeft nog niet een keer de finish gehaald en staat daarom ook troosteloos onderaan. Tijd voor verandering!

Het verhaal gaat dat teambaas en ontwerpgenie Adrian Newey zich weer gaat richten op het design van de F1-auto en dat er een nieuwe topman komt. Die topman moet ook een oude bekende van Red Bull Racing worden: Jonathan Wheatley. Hij verliet Red Bull om als teambaas aan de slag te gaan bij Audi. Daar is hij sinds afgelopen week vertrokken ‘’om persoonlijke redenen’’. Het lijkt zo klaar als een klontje dat Wheatley aan de slag gaat bij AM, maar van een bevestiging is het nog niet gekomen.

Sterker nog, Lawrence Stroll ging afgelopen week nog in op de speculaties. Volgens de vermogende Aston Martin-baas is Newey niet eens ooit teambaas geweest: ‘’Wij doen de dingen hier anders, en hoewel we momenteel niet de traditionele rol van teamleider hanteren zoals je die elders ziet, is dat wel een bewuste keuze." Toch verwachten we binnenkort een nieuwe kapitein aan het roer, genaamd Jonathan Wheatley.

Weersvoorspelling GP Japan 2026

De geschiedenis heeft ons geleerd: de weergoden kunnen heel veel invloed hebben op de uitkomst van de GP van Japan. Zo ook dit jaar?

Vrijdag

Net als in China worden er koele temperaturen voorspeld voor het GP-weekend. Op vrijdag is het tijdens de F1-sessies een graad of 15 met afwisselend wat bewolking waar volgens de voorspellingen geen regen uit komt.

Zaterdag

De temperaturen blijven ongeveer gelijk aan vrijdag, maar tijdens de kwalificatie kan er een drupje regen vallen waarbij ook onweer wordt verwacht. De kans op regen is 25 procent.

Zondag

Op zondag trekt de bewolking van de dagen ervoor (helaas?) weg en krijgt het zonnetje de kans om de temperatuur wat op te krikken. Het wordt dan zo’n 18 graden Celsius.

Kansen Max Verstappen GP Japan 2026

Verstappen zal zelf met een goed gevoel naar Suzuka afreizen na zijn sterke optreden op de Nordschleife. Het grote nadeel: hij rijdt weer in een Red Bull en niet meer in een Mercedes. Of is dat wat te kort door de bocht? Red Bull neemt namelijk aan een eerste upgradepakket mee naar Japan. Naar verluidt moeten de aangepaste onderdelen zorgen voor meer snelheid in de trage bochten.

De problemen van de RB22 lijken echter veel verder te reiken dan enkel de trage bochten. Verstappen klaagde veelvuldig over zijn materiaal in China. In Japan gaat het vooral in de snelheid in snelle bochten en daardoor op het kunnen vertrouwen op de auto. Dat mist nog bij Red Bull en zijn nummer 1-coureur.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Japan 2026

Het zal niet als een verrassing komen: de wedkantoren geven de laagste quoteringen aan de Mercedes-coureur, Russell (x1,57) en Antonelli (x4,00). Hierna volgen de Ferrari’s (x11,00) en dan Max Verstappen met een quotering van 26,00. Gok op diens teamgenoot Hadjar, dan kun je 251 keer je inzet krijgen.

Waar kan ik de GP van Japan 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Echte fans kijken F1 TV. In veel opzichten doet men dat vanwege het commentaar (liever hysterische Britten dan deze Melroy en deze Nelson). Maar eigenlijk is het grootste voordeel de programmering erom heen. De voor- en nabeschouwing zijn heerlijk uitgebreid en nerderig.

Viaplay

Het was eventjes wennen voor het publiek, maar inmiddels zijn Nelson en Melroy zijn tegenwoordig een vertrouwde stemmen voor de F1. @nicolas vindt het toffe peren en dat klopt ook wel. Bij een abonnementje op Viaplay krijg je F1TV er gratis bij. Plus allerlei films, series en andere sporten. Plus darts.

VPN

Met een VPN kun je in een ander land inloggen, toevallig waar Formule 1 races online wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan RTL Luxembourg of ORF1.

Streams

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!