GP van Miami 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Heb jij de afgelopen maand de Formule 1 gemist? Ik eerlijk gezegd wel, ondanks de tot dusver tegenvallende races. Gelukkig werden autosportliefhebbers alsnog verwend met het WEC, de IndyCar en natuurlijk Max Verstappen op de Nürburgring. Genoeg daarvan voor nu: de ogen gaan op de vernieuwde F1 in Miami.

Hoe laat begint de GP Miami 2026?

Voor we verder bijpraten over de wereld van de F1, eerst even de agenda erbij. Let op: de GP van Miami 2026 is weer een sprintweekend! De teams krijgen iets meer ruimte om te wennen aan de nieuwe regels. De vrije trainingssessie duurt daarom niet 60 maar 90 minuten.

Vrijdag 1 mei

Vrije training: 18:00 - 19:30

Kwalificatie voor de sprintrace: 22:30 - 23:14

Zaterdag 2 mei

Sprintrace: 18:00 - 19:00

Kwalificatie (voor de hoofdrace, uiteraard): 22:00 - 23:00

Zondag 3 mei

Race: 22:00 - 00:00

GP Miami

Het circuit: Miami International Autodrome

Tja, wij hadden de terugkeer van de Formule 1 ook liever op een ander baantje gezien. Het circuit om het Hard Rock Stadium van American Football-club de Miami Dolphins is nou niet dat je zegt een pareltje. De baan telt 19 bochten en twee echte lange rechte stukken. Het begin van de ronde is nog wel aardig met een soort COTA-achtige S-bochten.

© Foto: F1.com

Hierna kom je op het eerste lange rechte stuk waar een inhaalactie richting bocht 11 mogelijk is. Vervolgens kom je in het Mickey Mouse-kartgedeelte wat natuurlijk veel te krap is voor F1-auto’s, ook voor deze kleinere generatie. Gelukkig komt er na dit smalle stuk een gigantisch recht stuk om op in te halen of een uitremactie te wagen in bocht 17. Wees daar wel voorzichtig mee, want een counter op start/finish en in bocht 1 ligt hier altijd op de loer. Zeker wanneer de batterijsystemen toch weer een prominente rol gaan spelen…

GP Miami 2025

We werpen een blik op het verleden en kijken eventjes naar de uitslagen van vorig jaar.

Sprintrace GP Miami 2025

Dat het kan regenen in de Sunshine State bleek wel bij de sprintrace voor de GP van Miami 2025 . Al in de opwarmronde komt het met bakken uit de lucht. Het is te veel voor Leclerc die als enige op intermediates naar buiten gaat en crasht.

Als we eenmaal beginnen, is het nog steeds nat. Antonelli begint op pole, maar verliest de leiding al in de eerste bocht. Later kan hij zijn pitbox niet insturen omdat Verstappen hem de pas afsnijdt. Tussendoor strijden de McLarens om de overwinning. Die gaat naar Norris dankzij een late safety car. Hamilton profiteert mee en wordt derde achter Piastri.

GP van Miami 2025

Hoewel Max Verstappen zich op zondag nog knap naar de pole position knokte voor de hoofdrace, bleken de McLarens in de race simpelweg te snel; Oscar Piastri rukte op vanaf de vierde plek en greep de overwinning, vlak voor zijn teamgenoot Norris.

Terwijl de Ferrari’s en Mercedessen vochten om de laatste podiumplek — die uiteindelijk naar George Russell ging — beleefde Verstappen een moeizaam weekend vol incidenten en tijdstraffen, waardoor McLaren met een dubbelzege als de grote winnaar uit Florida vertrok.

GP van Miami 2026: wat je moet weten

Voor we verder gaan, even nog een kleine greep uit uit het F1-nieuws dat er in de ellelange pauze voorbij kwam.

Standen bij aanvang van de GP van Miami 2026

Positie Coureur Team Punten 1 72 Antonelli Mercedes 2 Russell Mercedes 63 3 Leclerc Ferrari 49 4 Hamilton Ferrari 41 5 Norris McLaren 25 6 Piastri McLaren 21 7 Bearman Haas F1 Team 17 8 Gasly Alpine 15 9 Verstappen Red Bull Racing 12 10 Lawson Racing Bulls 10 11 Lindblad Racing Bulls 4 12 Hadjar Red Bull Racing 4 13 Bortoleto Audi 2 14 Sainz Williams 2 15 Ocon Haas F1 Team 1 16 Colapinto Alpine 1 17 Hulkenberg Audi 0 18 Albon Williams 0 19 Bottas Cadillac 0 20 Perez Cadillac 0 21 Alonso Aston Martin 0 22 Stroll Aston Martin 0

Positie Team Punten 1 135 Mercedes 2 Ferrari 90 3 McLaren 46 4 Haas F1 Team 18 5 Alpine 16 6 Red Bull Racing 16 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Miami 2026?

Je gelooft het misschien niet, maar ook dit jaar is er kans op regen in de zonnige Amerikaanse staat. Het is misschien wat vroeg, maar toch wordt er al regen voorspeld voor de GP van Miami 2026!

Vrijdag

Op de eerste dag van het weekend is het nog droog. Daar zullen de teams blij mee zijn, want zo kunnen ze maximaal gebruik maken van de extra lange vrije training. Het is goed vertoeven en zonnebrand smeren in Miami: het wordt er zo’n 29 graden Celsius met nauwelijks bewolking. Wel staat er een stevig windje van windkracht 3.

Zaterdag

Op dag 2 van de F1-terugkeer zien we ongeveer hetzelfde weerbeeld. Droog, weinig bewolking en een graadje of 29, maar de kans op neerslag groeit wel al van 5 naar 25 procent. De stevige wind blijft ook wat voor problemen kan zorgen voor de F1-auto’s.

Zondag

Op het moment suprême van het weekend wordt het pas echt interessant. In de loop van de zondagmiddag wordt de kans op regen alleen maar groter. Er is nu 70 procent kans op neerslag van 2 millimeter. Wederom staat er windje met windkracht 3. Het blijft trouwens wel lekker warm; alweer 29 graden.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Miami 2026?

Het gokken op Mercedes wordt nog altijd gezien als de veiligste optie. Russell is de gedoodverfde winnaar, maar niet zo gedoodverfd als de McLarens vorig jaar. Je krijgt toch nog 2,37 keer en 2,50 keer je inzet voor een overwining van respectievelijk Russell en Antonelli. Hierna volgen de McLaren-coureurs Piastri (9,00) en Norris (13,00) en daarna de Ferrari’s met elk 15,00 keer je inzet bij een overwinning.

Wint Verstappen en heb je dit voorspeld? Dan krijg je 34 keer je inzet. Voor teammaat Hadjar geldt zelfs een factor van 251. Bij de rest van het hele veld zijn de odds 501,00. Wie durft?

Waar kan ik de GP van Japan 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Echte fans kijken F1 TV. In veel opzichten doet men dat vanwege het commentaar (liever hysterische Britten dan deze Melroy en deze Nelson). Maar eigenlijk is het grootste voordeel de programmering eromheen. De voor- en nabeschouwing zijn heerlijk uitgebreid en nerderig.

Viaplay

Het was eventjes wennen voor het publiek, maar inmiddels zijn Nelson en Melroy zijn tegenwoordig een vertrouwde stemmen voor de F1. @nicolas vindt het toffe peren en dat klopt ook wel. Bij een abonnementje op Viaplay krijg je F1TV er gratis bij. Plus allerlei films, series en andere sporten. Plus darts.

VPN

Met een VPN kun je in een ander land inloggen, toevallig waar Formule 1 races online wordt uitgezonden. Denk bijvoorbeeld aan RTL Luxembourg of ORF1.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen!

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

