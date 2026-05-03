GP van Miami 2026: wat je hebt gemist

Hoe hebben Max Verstappen en zijn concullega’s het er van af gebracht na een wekenlange F1-pauze? Lees hier in een kort verslag wat je moet weten over de GP van Miami 2026 om erover mee te kunnen praten. Bijvoorbeeld: de race begint drie uur eerder dan gepland, omdat later op de dag in Miami gaat donderen en bliksemen zoals vooraf voorspeld .

Verstappen doet een 360

Kijk gerust de eerste twee ronden van Max Verstappen terug ter vermaak. De chaos begint met het blokkeren van de wielen in bocht 1 gevolgd door een inhaalpoging op Leclerc die eindigt in een spin. Verstappen maakt er een pirouette van en vervolgt zijn weg om erna de ene na de andere divebomb te plaatsen.

Onboard Verstappen

Dramaweekend Hadjar

De teamgenoot van Verstappen, Isack Hadjar, had zich als negende gekwalificeerd, maar deed dat met een illegale auto. De plank onder de auto van de Red Bull was 2 millimeter te breed. Daardoor werd Hadjar gediskwalificeerd van de kwalificatie en start hij vanuit de pits. De auto van Verstappen is wel legaal bevonden.

Het wordt een weekend om snel te vergeten voor de teammaat van Verstappen. Al na zes ronden houdt zijn GP van Miami 2026 op, compleet door zijn eigen toedoen. Hij snijdt de trage chicane in het Mickey Mouse-gedeelte te scherp aan, raakt de muur aan de binnenkant en breekt zijn stuurstang af.

Gasly maakt een salto

F1 saai? Nee hoor. Alsof de actie van Verstappen al niet spectaculair genoeg was, krijgen we ook nog een F1-auto die loskomt van de grond. Gasly is de ongelukkige: zijn Alpine wordt gelift door Lawson die een wieltje blokkeert en daardoor een botsing veroorzaakt.

Vermaak vooraan!

Verstappen gaat vroeg naar binnen waardoor hij na de pitstops van anderen vooraan ligt. Daardoor moet de rest ook voorbij de Nederlander. Bij iedere concurrent die er voorbij moet, heeft Verstappen het mes tussen de tanden. Hij pakt Leclerc een keer terug op heerlijke wijze en Russell rijdt zijn voorvleugel kapot op de Red Bull. Beide coureurs komen later wel voorbij de viervoudig wereldkampioen.

Ook andere auto's vooraan zorgen voor mooie momenten. Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull liggen qua snelheid zo dichtbij elkaar dat het moeilijk te zeggen is wie deze race gaat winnen. Ja, het batterijgedoe is er nog steeds, maar de raceactie is absoluut om van te genieten.

De laatste ronde

Leclerc begint het einde van de race als derde, maar finisht als zesde. Hij wordt ingehaald door Piastri, spint vervolgens en maakt er net als Verstappen een 360 van. Leclerc raakt hierbij echter wel de muur en heeft schade. De gehavende Ferrari moet veel snelheid inleveren en ziet eerst Russell voorbijkomen. Op luttele meters van de streep komt ook Verstappen nog voorbij. Wow!

Hoe de GP van Miami 2026 werd gewonnen

In de beginfase is het stuivertje wisselen tussen Leclerc, Antonelli en Norris alvorens die laatste een gaatje slaat. Na de pitstops is zijn voorsprong weg door een slome bandenwissel. Het duel om de winst gaat enkel nog tussen Norris en Antonelli, omdat Leclerc te veel tijd verliest op de harde banden.

De overwinning gaat uiteindelijk naar de polesitter Kimi Antonelli mede dankzij de matige pitstop van Norris. De tiener uit Bologna blijft dus de leider in het kampioenschap!

Krijgen Verstappen en Leclerc nog straf?

Na zijn pitstop zou Max Verstappen over de doorgetrokken streep bij het uitrijden van de pitstraat zijn gereden. Vreemd genoeg willen de stewards het voorval pas na de race onderzoeken. De vorige keer dat dit gebeurde - GP van Monaco 2024, Nico Hülkenberg - werd een 5-seconden straf uitgedeeld. Ook Charles Leclerc legt onder vuur. Zijn Ferrari zou onveilig zijn in de laatste ronde én hij zou meerdere delen van de baan hebben afgesneden en er een voordeeltje uit hebben gehaald.

Zodra we de uitkomst van de FIA krijgen, delen we hem met je!