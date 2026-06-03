GP van Monaco 2026: tijden en alles wat je moet weten!

Max Verstappen en zijn vriendjes zijn eindelijk in Europa beland. De eerste race op ons continent is meteen het kroonjuweel: de Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2026. Check hier de F1 tijden en alles wat je moet weten over de GP van Monaco 2026!

Tijden F1 in Monaco 2026

Voordat we alle ins en outs met je doornemen, hebben we hier eerst de agenda en F1 tijden voor je. Zo laat begint de GP van Monaco 2026:

Vrijdag 5 juni

13:30 – 14:30 | Eerste vrije training

17:00 – 18:00 | Tweede vrije training

Zaterdag 6 juni

12:30 – 13:30 | Derde vrije training

16:00 – 17:00 | Kwalificatie

Zondag 7 juni

15:00 | Race

GP van Monaco: geschiedenis

De eerste GP werd al in 1929 verreden en gewonnen door William Grover-Williams in zijn Bugatti. Inderdaad, lang voordat het officiële F1-kampioenschap van start ging. Van 1938 tot en met 1947 was er geen GP in Monaco vanwege de Tweede Oorlog en de naweeën ervan. De eerste officiële race in het F1-kampioenschap (1950) werd gewonnen door Juan Manuel Fangio. Van 1955 is de GP van Monaco vaste prik op de kalender. Alleen in 2020 werd de race overgeslagen vanwege de pandemie.

Ayrton Senna won de GP maar liefst zes keer, Schumacher pakte de overwinning vijfmaal net als Graham Hill. Die laatste kreeg door zijn successen in Monte Carlo de bijnaam 'Mr. Monaco'. Max Verstappen heeft de race al tweemaal op zijn naam staan, maar schreef er ook al een paar auto's af. Van alle teams is McLaren het succesvolst hier, met 15 overwinningen, al stamt de laatste uit 2008. Ferrari won hier elf keer.

Het circuit: Circuit de Monaco

Het is de meest bijzondere baan van de kalender. Het is smal en gevaarlijk, want er zijn nauwelijks uitloopstroken. De baan is slechts 3,337 km lang en kent 19 bochten. Inhalen is vrijwel onmogelijk, wat het voor de ongeduldige coureurs des te moeilijker maakt om een auto te passeren. Het uitkomen van de tunnel en ingaan van de laatste bochtencombinatie, La Rascasse, zijn de minst onlogische plekken om een inhaalactie in te zetten.

Doordat inhalen zo extreem lastig is, is de kwalificatie belangrijker dan waar dan ook. Toch zijn er meer overwinningen behaald in Monaco vanaf startplek 2 of verder naar achter dan vanaf pole. Van de 83 Grands Prix in Monte Carlo won maar 32 keer de polesitter. Tevens mogen wij smullen van de auto's en coureurs die op de absolute limiet op zoeken in de smalle straatjes van de kust.

Terugblik GP Monaco 2025

Kwalificatie

Het dominante McLaren toont zich ook de beste auto van het veld in Monte Carlo. Lando Norris is 0,109 seconden sneller dan Leclerc en pakt daarmee de felbegeerde voorste startplek. Piastri en Hamilton maken de McLaren-Ferrari-combi compleet en Max Verstappen begint als vijfde.

Snelste ronde

1.13,221, Lando Norris, ronde 78/78

Podium

De F1 probeert tijdens de GP van Monaco van 2025 een nieuwe regel uit: de verplichte tweestopper (geen zorgen, dit jaar is er geen verplichte tweestopper). Het brengt wat extra denkwerk met zich mee, maar het weerhoudt de race in het Prinsendom er niet van om een dure optocht te worden. De auto die als eerste over de streep komt, is die van latere wereldkampioen Lando Norris.

Stand vóór de GP Monaco 2026

Kimi Antonelli - 131 punten George Russell - 88 punten Charles Leclerc - 75 punten Lewis Hamilton - 72 punten Lando Norris- 58 punten Oscar Piastri - 48 punten Max Verstappen - 43 punten Pierre Gasly - 20 punten Oliver Bearman - 18 punten Liam Lawson - 16 punten Franco Colapinto - 15 punten Isack Hadjar - 14 punten Carlos Sainz - 6 punten Arvid Lindblad - 5 punten Gabriel Bortoleto - 2 punten Esteban Ocon - 1 punt Alexander Albon - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten Fernando Alonso - 0 punten

Constructeursstand vóór de GP Monaco 2026

Mercedes - 219 punten Ferrari - 147 punten McLaren - 106 punten Red Bull Racing - 57 punten Alpine - 35 punten Racing Bulls - 21 punten Haas - 19 punten Williams - 7 punten Audi - 2 punten Cadillac - 0 punten Aston Martin - 0 punten

GP Monaco 2026: laatste nieuws

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Speciale Monaco-regels

Zo’n bijzondere race als die in Monaco verdient aparte regels. Omwille van veiligheid is er op het Circuit de Monte Carlo niet één stuk Straight Mode . Dit zijn delen op de baan waar de auto’s, de actieve voor- en achtervleugel mogen openklappen. Dit gebeurt dus niet in Monaco. Daarnaast krijgt de elektromotor een strengere begrenzer . Het vermogen uit de MGU-K wordt sneller afgebouwd, wederom om het allemaal wat veiliger te maken.

Waarom zien de McLaren en Aston Martin er anders uit?

Twee teams hebben voor de GP van Monaco 2026 een speciale kleurstelling op de F1-auto’s gezet. McLaren blijft vrij dicht bij het huidige kleurenschema. Er zijn net wat meer zwarte vlakken. McLaren viert hiermee het 1.000ste F1-raceweekend van het team. Deze livery komt ook terug in Barcelona.

Ook Aston Martin punt de F1-auto wat bij, zij het een stuk opvallender dan McLaren. De doorgaans groene auto krijgt een oranje-bronzen neus. Oranje-groen klinkt al niet als een beste combinatie en dit is het bewijs dat het ook niet mooi samen gaat. De kleurstelling is samen gemaakt met de Saudische sponsor Maaden. De link tussen bedrijf en kleurstelling zit hem in grondstoffen. Maaden is een mijnbouwbedrijf. Het ontwerp moet ‘’transformatie van grondstoffen naar geavanceerde technologie symboliseren’’. Precies ja.

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Weersvoorspelling GP Monaco 2026

We gaan een woord zeggen dat je veel gaat horen: microklimaat. Monaco ligt in een baai met hoge bergen eromheen. Het weer in Monaco kan dus enorm afwijken van het weer in de regio.

Vrijdag: 24 graden Celsius, kleine kans op een bui

Volgens Weeronline begint het raceweekend zonnig, maar er komen in de middag wel stapelwolken in de buurt van Monte Carlo. Het is met het microklimaat van Monaco moeilijk te zeggen of de buien blijven hangen in de bergen of ook het circuit gaan raken.

Zaterdag: 24 graden Celsius, nog steeds dreiging van wolken

Een dag later zien we hetzelfde weerbeeld. De zon schijnt wel wat krachtiger. Zit je dus dit weekend op de tribune in Monte Carlo? Zorg dan voor genoeg zonnebrandcrème! Nog steeds is er de dreiging van stapelwolken in de bergen.

Zondag: 25 graden, zonnig!

De dreiging van buien op vrijdag en zaterdag neemt zondag (helaas) af. De zon krijgt vrij spel en het is een graadje of 25. Waaien doet het het hele weekend uit het zuiden tot zuidoosten met matig windje (windkracht 3, 10 tot 20 km/u).

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Monaco 2026?

Kijk, en nu wordt het interessant. Mercedes heeft tot nu toe iedere race in 2026 gewonnen. Dan zullen ze ook wel de GP van Monaco op hun naam schrijven, toch? Volgens de wedkantoren niet. Zij geven Ferrari de beste kans, in het bijzonder Charles Leclerc (x 2,87) en dan pas Lewis Hamilton (x 5,00).

Wint een Mercedes? Dan krijg je bij Antonelli zes keer je inzet en bij Russel 6,5 keer. Vervolgens heeft Lando Norris x 7,00 en Verstappen een mooi afgeronde x 10,00.

Waar kan ik de GP van Monaco 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttien pagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen.