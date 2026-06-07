GP van Monaco 2026 was een complete CHAOS!

De jaarlijkse miljardairsparade in de haven van Monte Carlo zit er weer op. Omdat je niet de hele race hebt willen kijken, neem ik je graag mee in de momenten die je hebt gemist zodat je kunt meepraten over de F1-race bij het koffiezetapparaat.

Verstappen valt uit na 1 ronde!

De race is voor Max Verstappen nog geen 5 minuten lang. De Red Bull-coureur merkt tijdens de opwarmronde al dat er wat vreemds aan de hand is met zijn krachtbron. Bij de start komt Verstappen moeilijk weg, valt terug naar de laatste plaats en wordt naar binnen geroepen. Red Bull duwt de auto de pitbox binnen en het is einde verhaal voor de GP van Monaco 2026 van Verstappen. Balen voor hem en zijn fans, maar ook voor de kijkers die zich verheugden op een duel tussen Antonelli en Verstappen.

Hadjar vs Red Bull

Aan de andere kant van de Red Bull-garage gaat het ook niet geweldig. Ook de RB-aandrijflijn van Isack Hadjar werkt niet naar behoren. Daar kan de coureur moeilijk aan wennen. Hij blijft als een klein kind over de boordradio schreeuwen naar zijn team dat hij meer vermogen nodig heeft. En dat terwijl George Russell constant de achteruitkijkspiegels vult. Na de pitstops moet Hadjar lossen en is Russell hem voorbij.

Bad luck George

Toch is de GP van Monaco 2026 er ook voor Russell een om te vergeten. De eerste helft van de race zit hij vast achter een trage Hadjar. Vervolgens komt hij na de stops achter Norris terecht. Ook hij heeft een motorprobleem.

Daarbovenop krijgt Norris de opdracht om Russell verder op te houden. Daarmee kan McLaren-teammaat Piastri een groter gat opbouwen naar de Mercedes. En hoe: Russell en Norris rijden drie seconden trager dan Hadjar achter hen. Tot overmaat van ramp zit hij in een grote groep rijders die vijf seconden straf krijgen.

Houdt het daar op? Nee hoor. Eerst moet hij in pitlane wachten omdat Antonelli een trage stop heeft. Vervolgens begint de pitcrew meteen aan zijn auto te werken terwijl hij nog een vijf seconden straf heeft openstaan. Die straf moet je bij de eerstvolgende pitstop inlossen, of aan het einde van de race. Russell krijgt daardoor nóg een straf: een drive-through penalty. Én dan loopt de concurrent in het kampioenschap ook nog eens extra ver uit.

Flitspaal draait overuren!

Meer dan normaal komen de coureurs met te veel snelheid de pitlane binnen. Piastri, Russell, Hamilton, Colapinto én Gasly (twee keer zelfs!) krijgen de extra tijd voor te hard de pitstraat binnen rijden. Het zou te maken kunnen hebben met de lagere pitlanesnelheid (60 km/u in Monaco in plaats van de gebruikelijke 80 km/u) of de vreemde ingang (halverwege een bocht). Hoe dan ook: zure seconden verlies voor deze rijders. En overuren bij de FIA over wie welke straf heeft ingelost en wie niet.

Stroll en Leclerc crashen!

Lance Stroll wordt wel eens - ook door ons - voor de gek gehouden. Deze keer kan de miljardairszoon echter weinig doen aan zijn uitvalbeurt. Stroll is de eerste die het slachtoffer wordt van een probleem met het Monegaskische wegdek. Vlak buiten de ideale lijn is het asfalt opgebroken. Stroll, en iets later ook Leclerc, pikken wat van de asfaltkorrels op en glijden zo de muur in. Beide coureurs geven echter andere zaken (bij Stroll het remmen op de motor en bij Leclerc de remmen in het algemeen) de schuld.

De FIA doet het enige goede door de race te onderbreken met een rode vlag en de situatie beter te bekijken. Ruim een half uur later mogen de coureurs de laatste 10 ronden uitrijden.

Antonelli is foutloos en wint alweer!

Doordat Verstappen meteen wegvalt zullen we nooit weten hoe en of er een gevecht tussen de Nederlander en de Italiaan was gekomen. Het zal Antonelli aan z’n reet roesten. Hij rijdt een feilloze GP van Monaco. Ook na de safety car periodes en de rode vlag houdt hij zijn hoofd koel en pakt zijn vijfde raceoverwinning op rij. Hulde aan Grande Kimi!

Voorlopige uitslag van GP van Monaco 2026

Gezien de vele straffen en mogelijke overtredingen die nog onderzocht worden, moet je de ranglijst hieronder nog niet definitief zien. Zodra er nieuwe straffen zijn uitgedeeld, pas ik de ranglijst staan.

Ook mooi: er komt sowieso een punt voor Cadillac (Pérez) of Aston Martin (Alonso) afhankelijk van de FIA-uitspraak over een overtreding van Pérez.