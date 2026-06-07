GP van Monaco onderbroken om bizarre reden

De GP van Monaco 2026 is alles behalve saai gebleken. Na een dramastart van Verstappen en twee crashes krijgt de race nog een vreemde wending: een rode vlag door kapot asfalt.

De FIA heeft bepaald om de race in ronde 68 van de 78 stil te leggen. Aan het einde van de ronde, in de laatste Anthony Noges-bocht, breekt de baan open. Er liggen een heleboel losse brokjes asfalt. Dit deel van de baan is opnieuw geasfalteerd, maar geeft nu dus de geest.

Exact in deze bocht ging het voor Lance Stroll en Charles Leclerc fout. Beide rijders lijken dus botte pech te hebben gehad door wat van het gebroken asfalt te hebben opgepikt en grip te hebben verloren. Beide coureurs geven echter andere zaken (bij Stroll het remmen op de motor en bij Leclerc de remmen in het algemeen) de schuld, maar het asfalt moet alsnog wel gemaakt worden.

De FIA doet het enige goede door de race te onderbreken met een rode vlag en de situatie beter te bekijken.

Update 17:04: Een dikke half uur later kunnen we verder met de laatste tien ronden van de GP van Monaco 2026!