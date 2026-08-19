Alles wat je moet weten als je naar de Dutch GP gaat

Mocht je het nog niet gemerkt hebben: de GP van Nederland 2026 staat voor de deur. Voor de laatste keer kunnen Nederlandse F1-fans in eigen land naar een Grand Prix. Ben je een van de geluksvogels die naar Zandvoort gaat dit weekend? Lees even dit artikel door om perfect voorbereid naar dit historische evenement te gaan.

Openingstijden & De Dutch GP App

Zorg dat je ruim op tijd op het circuit bent om niets te missen van het wederom goed gevulde programma. Houd rekening met volgende: als je eenmaal op het terrein bent, kun je er niet van af om vervolgens weer terug te komen. Als je door de uitgang loopt, is het voor die dag klaar.

Openingstijden evenemententerrein

Vrijdag 21 augustus: 08.00 – 22.00 uur

Zaterdag 22 augustus: 07.00 – 21.00 uur

Zondag 23 augustus: 08.00 – 21.00 uur

Must have!

Download vooraf de officiële Dutch GP-app in de App Store of Google Play Store . Hierin kun je je digitale toegangskaartje uploaden, het complete programma per dag vinden, een interactieve plattegrond van het terrein zien en krijg realtime updates over de doorstroom. Je kunt via de app ook meedoen aan een soort schat zoeken. Doe je dit goed, dan maak je kans op leuke prijzen. Installeer de app al voor je vertrek zodat je je gegevens alvast kun invullen je kaartje er in kunt zetten. Scheelt weer gedoe aan de entree.

Reizen naar Zandvoort: gebruik de Dutch GP-reisplanner!

Al vanaf de eerste editie pakt de GP-organisatie op geheel eigen wijze aan. Niemand mag met de auto komen, maar met de voet of de fiets. Daarom is het dorp tijdens het raceweekend grotendeels afgesloten voor regulier autoverkeer. Houd rekening met grote drukte en vertrek op tijd van huis.

Dutch GP Journey planner

Voor de toeschouwers heeft de raceorganisatie een handige tool opgezet: de reisplanner . Je vult je postcode in en het systeem geeft aan wat voor jou de snelste en goedkoopste manier is om naar Zandvoort af te reizen. Daarnaast kun je de benodige parkeerkaart, huurfiets of busshuttle boeken. Handig! De mogelijkheden bestaan uit het openbaar vervoer of met de auto naar een Park + Bike hub.

Ik ben persoonlijk twee keer met het OV naar de GP geweest en dat verliep telkens erg gesmeerd. Je reist naar Amsterdam Centraal waar er directe treinen af en aan rijden naar Zandvoort. De doorstroom en begeleiding vanaf station Zandvoort aan Zee richting het circuit zijn erg goed geregeld. Er staan mensen die je kunt vragen om informatie en er zijn vele borden die je de weg wijzen richting het deel van het circuit waarvoor jij je kaartje hebt gekocht.

© Bron: NS

Daarnaast ben ik één keer met de auto richting Haarlem gereden om daar de tocht te vervolgen met de tweewieler. Ook hierover kan ik alleen maar lovend zijn. De wegbewijzering is al vroeg op de route top (wat ook meehelpt is dat je niet als enige richting Zandvoort moet). Rondom het circuit zijn vervolgens genoeg gelegenheden (vernoemd naar bekende F1-circuits, zoals fietsenstalling Red Bull Ring) om je fiets te parkeren.

Wat mag je WEL en NIET meenemen naar de Dutch GP?

Bij de toegangscontrole wordt streng gecontroleerd. Bepaalde items zijn strikt verboden op het terrein, al is er de afgelopen jaren ook het een en ander door de vingers gekeken.

Categorie Toegestaan Verboden Kleding & Vlaggen Nationale voetbalshirts, Nederlandse vlaggen (met vlaggenstok < 1 meter) Kleding van reguliere voetbalclubs (balen voor FC Volendam-fans), uitingen van motorclubs, overige nationalistische tekens/uitingen Tassen & Regenkleding Tassen maximaal A4-formaat en max. 10 cm dik, regencape / poncho Tassen groter dan A4/10 cm, paraplu's Eten & Drinken 1x lege hervulbare waterfles (max. 0,5L p.p.), babyvoeding / medische voeding Overige eigen etenswaren en drankjes Sfeerartikelen 'Go Max'-vlaggen, kleine spandoeken Fakkels, rookbommen, vuurwerk, luchthoorns/toeters Zitten & Foto/Video Smartphones, compacte camera's zonder afschroefbare lens Opvouwbare stoeltjes/krukjes, professional foto/video met afschroefbare lens, selfiesticks, drones

Het programma

Naast optredens van Afrojack, Snollebollekes en ga zo maar kom je uiteindelijk voor de actie op de baan. Bij de laatste GP van Nederland rijden nadat de F1 ook de F1 Academy en de Porsche Supercup. Er is ook weer een showteam dat met geinige stunts het publiek vermaakt. Bekijk hieronder het schema van de raceactie. Het tijdschema inclusief de optredens en andere gebeurtenissen in de fanzone vind je in de Dutch GP-app.

Vrijdag 21 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 11:30 - 12:00 Showteam - 12:30 - 13:30 Formule 1 Eerste vrije training 14:00 - 14:40 F1 Academy Vrije training 15:25 - 15:40 Showteam - 16:30 - 17:14 Formule 1 Sprintkwalificatie 18:00 - 18:45 Porsche Mobil 1 Supercup Vrije training

Zaterdag 22 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 09:20 - 09:50 F1 Academy Kwalificatie 10:15 - 10:45 Porsche Mobil 1 Supercup Kwalificatie 12:00 - 12:30 Formule 1 Sprintrace 14:35 - 15:10 F1 Academy Reverse Grid-race 15:20 - 15:35 Showteam - 16:00 - 17:00 Formule 1 Kwalificatie 18:00 - 18:35 Porsche Mobil 1 Supercup Race 1

Zondag 23 augustus

Tijd Raceklasse Sessie 10:30 - 11:05 F1 Academy Hoofdrace 11:45 - 12:20 Porsche Mobil 1 Supercup Race 2 13:00 - 13:30 Formule 1 Drivers parade 14:30 - 14:46 Formule 1 Pre-race show 15:00 Formule 1 Start Grand Prix

Eten, drinken en betalen op het circuit

Het terrein staat vol met verscheidene food courts, van snelle snacks tot uitgebreide maaltijden. Zoals hierboven beschreven mag je niet je eigen eten of drinken meenemen. Neem je lege waterfles van halve liter mee; verspreid over het terrein zijn diverse gratis watertappunten aanwezig. Let op: je kunt NIET betalen met contant geld. Je kunt op het gehele terrein uitsluitend pinnen.

Wat moet er nog meer mee?

Om je dag op Zandvoort compleet te maken, zijn de volgende zaken onmisbaar:

Gehoorbescherming: Ja, de auto’s klinken niet meer zo hard als vroeger, maar voor kinderen en op de tribunes dicht bij de start/finish is goede gehoorbescherming (zoals oordoppen of gehoorkappen) dringend aanbevolen.

Powerbank: Je smartphone gebruik je voor je ticket, de Dutch GP-app, foto's en video's. Wel zo handig als ie gedurende het hele weekend dat je nooit meer gaat vergeten, het doet.

Zonnebrand: de weersvoorspelling is voorlopig nog niet heel erg zonnig, maar toch is het verstandig om wat zonnebrand op zak te hebben. De tribunes en duinen bieden nauwelijks beschutting.

Goede (wandel)schoenen: Het is tussen de sessies door wel zo leuk om het evenemententerrein te verkennen. Zorg dus voor goed schoeisel, zeker als je door de duinen moet!

Zo, nu weet je zo'n beetje alles dat je moet weten voor als je naar de laatste Dutch GP gaat. Het belangrijkste: vergeet niet je kaartje en vergeet niet de Dutch GP-app. Dan rest mij niets anders dan je ongelofelijk veel plezier te wensen in Zandvoort!

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