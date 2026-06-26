GP van Oostenrijk 2026: tijden en alles wat je moet weten

Het WK-voetbal dendert door, maar ook in de Formule 1 moet er gesport worden. Dit weekend staat de GP Oostenrijk 2026 op stapel. Dat is vanwege meerdere redenen - die we uiteraard gaan toelichten in dit artikel - een heel erg interessante race.

Tijden GP Oostenrijk 2026

Eerst even de agenda erbij pakken om te zien hoe laat de F1-sessies plaatsvinden.

26 juni

13:30 - 14:30 | Vrije Training 1

17:00 - 18:00 | Vrije Training 2

27 juni

12:30 - 13:30 | Vrije Training 3

16:00 - 17:00 | Kwalificatie

28 juni

15:00 | Race

GP Oostenrijk

Oostenrijk klinkt niet als een autosportland, maar niets is minder waar! De Formule 1 is doorspekt met Oostenrijkers. Toto Wolff is een Oostenrijker, Red Bull Racing is van origine Oostenrijks en er zijn natuurlijk de nodige briljante Oostenrijkse coureurs, zoals Niki Lauda (3x wereldkampioen), Jochen Rindt (1x postuum wereldkampioen) en wat te denken van Gerhard Berger? Of Alexander Wurz, Roland Ratzenberger , Karl Wendlinger en Christian Klien : allemaal Oostenrijkers.

De eerste Oostenrijkse GP was in 1963, maar die telde niet mee voor het kampioenschap. In 1964 was dat wél het geval, Lorenzo Bandini (wie kent hem niet?) won in zijn Ferrari op Zeltweg (niet echt een circuit, meer een veredeld vliegveld). Vanaf 1969 is de Ostereichring het toneel en vanaf 1970 telde deze mee voor het FIA kampioenschap. Toen won Jacky Ickx voor de Scuderia Ferrari. De Ostereichring was een gevaarlijk snelle baan, vandaar dat in 1988 de GP niet meer werd gehouden. Pas na grootschalige renovatie (en een nieuwe naam: A1-Ring) ging men in 1997 weer naar Oostenrijk tot en met 2003. Mede dankzij het succes van Red Bull Racing en een nieuwe eigenaar van de baan (namelijk Red Bull) rijden we weer sinds 2014 op het tot Red Bull Ring omgedoopte circuit.

Max Verstappen gaat vaak goed op deze baan. Hij won de GP van Oostenrijk in 2018, 2019, 2021 én 2023 en is daarmee de succesvolste F1-coureur bij de GP. In 2023 won de Nederlander ook nog de GP van Stiermarken, wat zijn totaal op 5 hoofdraceoverwinningen op de Red Bull Ring brengt. Een jaar later won Verstappen de sprintrace, maar moest tijdens de grote mensen race genoegen nemen met P5.

Het circuit: Red Bull Ring

De Red Bull Ring is dus al jaren het podium van de Oostenrijkse GP. Zo snel als de oude Osterreichring is ‘ie niet meer, maar het is nog altijd een bovengemiddeld snelle baan. Eigenlijk is het een vrij simpel en kort baantje (4,318 km lang) met slechts 10 bochten. De coureurs rijden 71 rondjes. Ondanks het lage aantal bochten, kun je wel degelijk inhalen. Harde en minder harde remzones wisselen zich af met lange rechte stukken.

De beste manier om in te halen is bocht 3, een scherpe bocht naar rechts. Goed aanremmen is van belang, want het rechte stuk loopt naar boven en stopt met klimmen bij de bocht: onderstuur en foutjes bij het remmen (hallo Antonelli!) liggen op de loer. Maar ook in bocht 4 kun je inhalen, mits de tegenstander een beetje wil meehelpen.

GP Oostenrijk 2025

We blikken even terug op de race van afgelopen jaar.

Kwalificatie GP Oostenrijk 2025

Lando Norris is heer en meester op de Red Bull. Hij is maar liefst een halve seconde sneller dan de eerste tegenstander, Charles Leclerc. Max Verstappen is een seconde trager dan de pole-tijd en begint als zevende.

Snelste raceronde GP Oostenrijk 2025

Oscar Piastr noteert in ronde 59 de snelste raceronde van het weekend. Hij doet 1:07,924 over het korte rondje met een gemiddelde snelheid van 229,3 km/u.

Uitslag GP Oostenrijk 2025

De race van Max Verstappen duurt maar drie bochten. Bij de harde aanremzone voor bocht 3 wordt Verstappen uit de race gebeukt door Antonelli. Vervolgens vechten McLaren-coureurs Piastri en Norris erg hard om de overwinning. Het gaat allemaal maar net goed en Piastri wordt op zijn vingers getikt door het team wegens een te gevaarlijke inhaalactie.Lando Norris houdt het hoofd koel en wint de race.

GP Oostenrijk 2026

Check hier alle informatie die beschikbaar is voor aanvang voor de race. Deel deze informatie tijdens de vrijmibo en maak jezelf onsterfelijk!

Stand vóór de GP van Oostenrijk 2026

Kimi Antonelli - 156 punten Lewis Hamilton - 115 punten George Russell - 106 punten Charles Leclerc - 75 punten Lando Norris- 73 punten Oscar Piastri - 68 punten Max Verstappen - 55 punten Pierre Gasly - 41 punten Isack Hadjar - 34 punten Liam Lawson - 28 punten Oliver Bearman - 18 punten Franco Colapinto - 16 punten Arvid Lindblad - 13 punten Carlos Sainz - 6 punten Alexander Albon - 5 punten Esteban Ocon - 3 punten Gabriel Bortoleto - 2 punten Fernando Alonso - 1 punt Nico Hülkenberg - 0 punten Valtteri Bottas - 0 punten Sergio Pérez - 0 punten Lance Stroll - 0 punten

Constructeursstand vóór de GP van Oostenrijk 2026

Mercedes - 262 punten Ferrari - 190 punten McLaren - 141 punten Red Bull Racing - 89 punten Alpine - 57 punten Racing Bulls - 41 punten Haas - 21 punten Williams - 11 punten Audi - 2 punten Aston Martin - 1 punt Cadillac - 0 punten

Weersvoorspelling voor de GP Oostenrijk 2026

Het belooft een bloedheet raceweekend te worden op de Red Bull Ring! Als we de officiële F1-prognose gebruiken, zien we de temperaturen gedurende het weekend flink oplopen, met een spannende ontknoping op de zondag. Weeronline voegt er echter nog een mogelijke factor aan toe: regen op zondag!

Vrijdag : De maximumtemperatuur ligt tussen de 31°C en 33°C. De baan kan door de felle zon opwarmen tot wel 51°C. Er staat een zwakke tot matige wind, maar er is geen kans op regen.

Zaterdag : Richting de kwalificatie doet het weer er nog een schepje bovenop. Het kwik kan stijgen naar 35°C. De omstandigheden zijn droog en zonnig met wederom een matig windje en 0 procent kans op regen.

Zondag: Waar de Formule 1 vasthoudt aan een kurkdroge en hete dag, waarschuwt Weeronline voor een omslag in het weer. Door de ligging van het circuit (tussen bergen in Stiermarken) kan het weer zomaar omslaan. Vandaar dat een verschil in voorspelling niet heel gek is.

Het blijft nog steeds heet met temperaturen richting de 36°C. De dag begint met een heldere hemel, maar gaandeweg ontstaat er een mix van zon en bewolking. De wind is licht tot matig. Volgens Weeronline is er 55 procent kans op regen in de middag terwjil de F1 het heeft over 0 procent kans op regen.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Oostenrijk 2026?

De wedkantoren hebben gesproken. Zij hebben nog steeds vertrouwen in Mercedes. De topfavoriet is Kimi Antonelli (x 2,6) gevolgd door teamgenoot (x 3,75). Na de winst in Barcelona stijgt Lewis Hamilton in de verwachtingen. Je krijgt 4,5 keer je inzet terug als hij wint. Wed je op Max Verstappen en wint hij, dan krijg je 10 keer je inzet terug. Bij teamgenoot Hadjar zijn de odds zelfs x 101!

Waar kan ik de GP van Oostenrijk 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om ViaPlay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.

Grand Prix Radio

Mocht je Olav Mol willen horen, dan kan de komende jaren ook! Stem dan af op zijn zender Grand Prix Radio. Handig voor onderweg, maar je kan het geluid natuurlijk ook afstemmen op een ander beeld.

Helemaal gratis F1 volgen!

De laatste optie is helemaal gratis: kom elke dag even langs op Autoblog.nl om op de hoogte te zijn van de leukste en belangrijkste ontwikkelingen in de F1 zonder door achttien pagina’s vol mini-updates en scheten van Verstappen te moeten scrollen.