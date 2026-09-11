GP van Spanje 2026 gaat beginnen! Dit moet je weten

Dit jaar racet de Formule 1 twee keer in Spanje. Na de race in Barcelona genaamd de GP van Barcelona-Catalonië is het nu tijd voor de echte GP van Spanje 2026 op het gloednieuwe Circuito de Madring in Madrid.

Tijden GP van Spanje 2026

Voor we verder ingaan over het nieuwe F1-weekend kijken we even naar het tijdschema.

Vrijdag 11 september

Vrije Training 1: 12:30 - 13:30

Vrije Training 2: 17:00 - 18:00

Zaterdag 12 september

Vrije Training: 12:30 - 13:30

Kwalificatie: 16:00 - 17:00

Zondag 13 september

Race: 15:00

GP van Spanje

Dit weekend wordt voor de 56e keer een GP van Spanje gehouden. De Madring is het zesde circuit waarop de Spaanse GP wordt gehouden sinds 1950. Voorgaande circuits zijn Pedralbes, Jarama, Montjuïc, Jerez en natuurlijk Barcelona-Catalunya. Tussen 1982 en ‘85 is de race niet verreden, maar verder is het een vrij permanente naam op de F1-kalender. Je hebt ook nog wat F1-races die in Spanje werden verreden maar niet de GP van Spanje heette. Denk aan de Grand Prix van Europa in Jerez en Valencia.

De succesvolste coureurs van de GP van Spanje zijn Michael Schumacher en Lewis Hamilton met ieder zes overwinningen. Max Verstappen volgt als derde met vier Spaanse grote prijzen, met natuurlijk die van 2016 die het meest gedenkwaardig is. Thuisrijder Fernando Alonso won nog maar twee keer de GP van Spanje.

Het circuit: Madring

Het idee van een stratencircuit in de Spaanse hoofdstad dateert al uit 2014. Het was een idee uit de hoge hoed van, hoe kan het ook anders, Bernie Ecclestone. Twaalf jaar later is het de raceorganisatie toch maar mooi gelukt. Daarvoor is circuitontwerper Studio Dromo ingehuurd. Dit bedrijf nam ook de renovatie van Circuit Zandvoort voor zijn rekening. Het circuit ligt in het stadsdeel Barajas en is 5,416 kilometer lang, ongeveer net zo lang als Miami en COTA. De F1 heeft 57 ronden nodig om aan 308 kilometer raceafstand te komen.

© Bron: Mercedes

Het circuit is allesbehalve makkelijk. Coureurs hebben vele uren op de simulator doorgebracht om de remzones uit hun hoofden te leren en de bochten uit elkaar te houden. Veel delen lijken namelijk op elkaar en het is lastig om delen langs de baan als referentiekader te gebruiken. De meest bijzondere bocht is La Monumental, een 550 meter lange oval-achtige bocht met een hellingshoek van 24 procent.

Volgens Pirelli wordt het ook een hel voor de banden. Het rubber krijgt met veel zijwaartse krachten te maken net zoals in de Esses en natuurlijk in de kombocht. Op dat moment gaat er veel energie door de band wat voor slijtage zorgt. Daarnaast verwacht Pirelli weinig grip op het circuit. Genoeg reden dus om er dit weekend lekker voor te gaan zitten! Wie helemaal uit is op chaos: de Formule 2 en 3 rijden dit weekend ook in Madrid.

In de video hieronder neemt Red Bull Racing Academy-coureur Alisha Palmowski je mee over het circuit. Ze gaat in de laatste sector al een keer de fout in om maar aan te tonen hoe lastig het baantje is. Vind je de baan niks? Wen er toch maar aan. De raceorganisatie heeft een contract tot en met 2035.

GP van Spanje 2026: het laatste nieuws

De afgelopen dagen hebben we je bestookt met F1-nieuwtjes in aanloop naar deze bijzondere race. Hieronder vind je een korte opsomming van de belangrijkste verhalen.

Standen voor de GP van Spanje 2026

Positie Coureur Team Punten 1 Antonelli Mercedes 267 2 Russell Mercedes 201 3 Hamilton Ferrari 191 4 Norris McLaren 171 5 Leclerc Ferrari 155 6 Verstappen Red Bull Racing 127 7 Piastri McLaren 116 8 Hadjar Red Bull Racing 71 9 Lawson Racing Bulls/Red Bull 51 10 Gasly Alpine 41 11 Lindblad Racing Bulls 29 12 Colapinto Alpine 21 13 Bearman Haas F1 Team 18 14 Bortoleto Audi 10 15 Hulkenberg Audi 6 16 Sainz Williams 6 17 Albon Williams 5 18 Ocon Haas F1 Team 3 19 Alonso Aston Martin 3 20 Tsunoda Racing Bulls 1 21 Stroll Aston Martin 0 22 Bottas Cadillac 0 23 Pérez Cadillac 0

Positie Team Punten 1 Mercedes 468 2 Ferrari 346 3 McLaren 287 4 Red Bull Racing 204 5 Racing Bulls 75 6 Alpine 62 7 Haas F1 Team 21 8 Audi 16 9 Williams 11 10 Aston Martin 3 11 Cadillac 0

Wat is de weersvoorspelling voor de GP Spanje 2026?

Er is gedurende het hele raceweekend 0 procent kans op regen. De FIA moet misschien wel weer het hitteplan van zolder halen. Dit doet de organisatie bij temperaturen boven de 31 graden Celsius tijdens een (sprint)race. Omdat we in behoorlijk stedelijk gebied zitten, zal ook de wind weinig invloed hebben op de actie op de baan. Het asfalt kan wel erg warm worden (tot 53 graden Celsius) dus laten we hopen dat er niet weer delen van de baan wegsmelten .

Vrijdag: 14 tot 30 graden Celsius

Zaterdag: 16 tot 31 graden Celsius

Zondag: 17 tot 32 graden Celsius

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Spanje 2026?

Tja, hoe ga je als bookmaker om met de odds op een gloednieuw F1-circuit? De wedkantoren hebben gekeken naar vorm. Natuurlijk krijgt Antonelli de kleinste odds (x 2,75), maar hij wordt niet gevolgd door Russell (x 6,00) maar door Norris (x 4,25). Max Verstappen kreeg 9,00. Je kunt een flinke verdubbeling winnen als je inzet op een thuisoverwinning van Fernando Alonso (x 501,00) of Carlos Sainz (x 1001).

Hoe kan ik de GP van Spanje 2026 volgen?

Er zijn grofweg zes manieren om de race te consumeren. De bekendste zijn F1 TV en Viaplay die met verschillende prijzen werken .

Helemaal gratis F1 volgen!

De eerste is ook meteen de beste optie: Autoblog.nl in de gaten houden! Hier brengen we je tijdens de race de belangrijkste updates net nadat ze zijn gebeurd. Aan het einde van de race vind je hier een samenvatting met de leukste video’s van de race!

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden . Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxemburg.

Streams

Wil je een matige verbinding, korrelig beeld, veel vertraging en de kans op een hoop virussen? Ga dan lekker streamen! We hebben hier een overzichtje met wat streams.