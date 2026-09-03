Gran Turismo 7 Spec IV is zo groot dat 'ie in tweeën wordt gedeeld

Al ruim vier jaar is het laatste deel van Gran Turismo één van de spraakmakendste racespellen van het moment. In tegenstelling tot de ooit zo grote rivaal Forza Motorsport is de exclusieve titel voor de PlayStation niet weg te denken. De graphics blijven zo mooi als wat ze altijd al waren, maar qua content is er de laatste jaren veel gegroeid. Met een tweeledige update genaamd Spec IV wordt die trend doorgezet.

Terwijl andere titels wegvallen, waaronder zoals gezegd de grootste concurrent van Gran Turismo, blijft die laatste gewoon lekker doorgaan. De Sony-titel van ontwikkelaar Polyphony Digital weet nog vaak te verrassen met nieuwe updates, maar vaak gaat het om kleine tweaks en een handjevol nieuwe auto's. Spec IV is de overkoepelende term voor twee grote updates die verschijnen in oktober en december. Ja, ze hebben hem in tweeën moeten delen. Dat belooft wat.

Twee nieuwe circuits

Wat kun je verwachten? Ten eerste: twee nieuwe locaties om op te racen in Gran Turismo 7. In oktober verschijnt Sportsland Sugo. Dit Japanse circuit wordt voor verschillende disciplines gebruikt, zoals Super GT en Super Formula. Het 3,7 kilometer lange circuit is in al zijn details nagemaakt voor Gran Turismo om het aantal circuits te vergroten. Ondergetekende moet eerlijk bekennen dat Sugo geen belletje doet rinkelen, maar goed: wat je niet kent kan je leren kennen.

Daarover gesproken: het circuit dat in december verschijnt in het tweede deel van Gran Turismo 7 Spec IV is de Autumn Ring. Dit circuit kan je bekend voorkomen, maar niet vanwege een echte racediscipline. Nee, de Autumn Ring is ontwikkeld voor Gran Turismo als hun eigen reeks circuits. Ook al blijven die zich ook ontwikkelen, het terugbrengen van 'verloren' circuits brengt vaak een portie nostalgie mee. Toch bijzonder, dat circuits ooit bedoeld om het circuitpalet te vergroten zonder echte circuits nodig te hebben, nu op zichzelf iconisch zijn geworden. De Autumn Ring kent twee layouts, de drie kilometer lange volledige versie of de 1,2 kilometer lange korte versie. Ondanks dat dit circuit verzonnen is, brengt Gran Turismo 7 hem terug in een mooiere weergave dan ooit tevoren.

Twaalf nieuwe auto's

Waar Gran Turismo 7 normaliter zo'n vier auto's per update vrij geeft, gaat het in Spec IV om twaalf stuks. Zes stuks in oktober, zes stuks in december. Het wordt nog niet helemaal duidelijk wat ze alle twaalf zijn, maar er worden zes plaatjes vrijgegeven. Het lijkt aannemelijk dat dit de eerste zes zijn en dat de andere zes voor december later bekend worden gemaakt, maar het kan ook een grabbelton zijn van beide updates. We zien de volgende auto's:

Mazda RX-Vision GT3 (al dachten we dat deze al beschikbaar was?)

Citroën 2CV Charleston

BMW M5 (E60)

Honda Civic Si Mugen Motul Touring Car (AH)

Honda StepWGN e:HEV (2026)

Xiaomi Vision Gran Turismo

Zoals we inmiddels gewend zijn, een bonte mix auto's. Van sportlegendes als de BMW M5 tot Japanse raceauto's in de vorm van de Civic Si en Mazda RX-Vision, tot alledaagse klassiekers en moderne auto's als de 2CV en de StepWGN. En als je wil weten hoe Xiaomi een bloedsnelle hypercar voor ogen heeft, kom je ook aan je trekken.

Divers

Gran Turismo 7 Spec IV brengt ook een paar andere features mee. Ten eerste: pret voor het hele gezin met de nieuwe Family Mode. Nee, dat is geen verkapte Fast & Furious-samenwerking, maar een toegankelijke raceserie met allerlei races, proeven en 'missies' die leuk zijn om met het hele gezin te spelen. Dus als jij liefde voor racegames met de paplepel wil ingieten, zeker een aanrader. Dit maakt deel uit van de december-update.

In oktober wordt er ingezoomd op de klassieke auto's van Gran Turismo 7. Middels de nieuwe vintage-categorie worden oude auto's nu meer behandeld zoals ze in het echt ook zijn. Exclusief en echte collector's items. Iets wat misschien ietsje meer uitleg nodig heeft wanneer de update uitkomt: de conciërge. Zoals het nu lijkt is de conciërge in staat om deze vintage auto's voor je te vinden zodat je ze makkelijker aan je collectie kan toevoegen. Wederom: daar wordt later meer over duidelijk.

Ten slotte bouwt Gran Turismo 7 Spec IV door op het aanschouwen van je collectie middels de showroom-functie, waarmee je tot in detail je eigen auto's kan bekijken. Ook speelt Gran Turismo vanaf december in op driften met online driftraces waar je kan zien wie er nou echt het beste kan driften. Mochten in december de artikelen wat later verschijnen, dan zijn we op de redactie waarschijnlijk aan het kijken of Wouter echt de beste drifter van Autoblog is. Ook komt er een 'shuffle race', waar je elke race een willekeurige auto krijgt en je geluk moet hebben dat het een beetje iets snels is. Wellicht levert het wel bijzondere raceperikelen op.

Kortom: Gran Turismo-fanaten krijgen een mooie eindejaarsbonus op deze manier. Beide updates zijn gratis te downloaden voor PlayStation-spelers. Elk ander platform heeft helaas pech wat betreft Gran Turismo.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover