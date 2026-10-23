Grappenmaker Pieter Valley koopt Ferrari Amalfi op zijn 31ste

15 jaar geleden was het nog ondenkbaar, maar je kunt dus gewoon een Ferrari bij elkaar verdienen door grappige filmpjes van pakweg een minuut te maken. Dat bewijst Pieter Valley, die zichzelf heeft getrakteerd op een nieuwe Ferrari.

Voor degenen die niet verslaafd zijn aan Instagram of TikTok (goed bezig), zullen we eerst nog even toelichten wie Pieter Valley is. Hij is groot geworden met korte sketches op TikTok en Instagram. Daarmee heeft hij 1,1 miljoen volgers weten te vergaren op TikTok en 747.000 op Instagram. Niet slecht voor iemand die alleen Nederlandstalige video’s maakt. In de video’s van Pieter is vaak op subtiele of minder subtiele wijze een sponsor verwerkt, en dan sprokkel je al snel een leuk zakcentje bij elkaar.

In een Day1-video van drie jaar geleden reed Pieter Valley nog in een oude Ford Fiesta, maar nu heeft hij een serieuze upgrade gemaakt. Pieter heeft namelijk een Ferrari Amalfi opgehaald bij Munsterhuis. De Amalfi is nog maar net op de markt, dus deze auto is óf gloednieuw óf heel jong gebruikt.

Ferrari Amalfi

Helemaal nieuw is het model overigens niet, want de Amalfi is simpelweg de facelift van de Roma. Wat ondergetekende betreft is dat de fraaiste moderne Ferrari, dus smaak heeft Pieter Valley wel. De zwarte kleur is niet heel spannend, maar wel stijlvol. Zeker in combinatie met het bruine interieur. Dit is tien keer beter dan de Lamborghini Urus of Audi RS Q8 die iedere influencer ooit koopt.

Er staan momenteel tien Ferrari Amalfi’s op Nederlands kenteken, met prijzen die uiteenlopen van € 359.834 tot € 420.529. Wat deze specifieke auto heeft gekost weten we niet, maar dan heb je een beetje een idee van de prijs. Het is in ieder geval duidelijk dat Pieter Valley de zaakjes uitstekend voor elkaar heeft op zijn 31ste. Al vonden we een oude Fiesta toch beter bij zijn persona passen. Zo poserend bij een Ferrari is hij een beetje zijn eigen typetje geworden.

Enfin, wat vinden jullie van de keuze van Pieter? Zouden jullie ook voor een Ferrari Amalfi gaan, of toch voor een Mansory Urus?

Foto's: Pieter Valley op Instagram

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