Grapjassen vervangen verkeersbord en zorgen voor chaos

Stel je voor: je rijdt netjes de maximumsnelheid, ziet een verkeersbord dat zegt dat je 70 mag en denkt dat je prima bezig bent. Tot je opeens wordt geflitst. Dat klinkt als een grap, maar precies dat gebeurde gewoon echt in Duitsland.

Het verhaal speelt zich af in Haldensleben, in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Daar werd vorige maand een verkeersbord met daarop een maximumsnelheid van 50 km/u vervangen voor een nep verkeersbord waar een maximumsnelheid van 70 km/u op stond. Je kan je natuurlijk voorstellen wat er vervolgens gebeurde.

Het zal ergens ongetwijfeld hartstikke leuk en grappig zijn om een nep verkeersbord neer te zetten, alleen had de flitser die verderop stond absoluut niet dezelfde vorm van humor.

Het resultaat: in slechts twee dagen werden ongeveer 400 overtredingen geregistreerd. Pas daarna ontdekten medewerkers van de gemeente dat iemand dacht dat die heel grappig was.

Een hoop gezeik

Dit zorgt uiteraard voor een hoop gezeik. Want niemand wist wanneer het neppe bord daar neer was gezet en dus ook niet wie het allemaal had gezien. Dat maakt het dus nogal lastig om bestuurders ook daadwerkelijk te verwijten dat ze te hard hadden gereden. Voor zover jij weet rij je gewoon de maximumsnelheid.

Uiteindelijk is dus maar besloten om alle 400 geregistreerde snelheidsovertredingen maar in de prullenbak te gooien. Ook bestuurders die harder dan 70 km/u reden hadden mazzel.

De dader of daders van het grapje zijn nog niet boven water gekomen. En dat is voor hun misschien maar goed ook. Het veranderen van verkeersborden is natuurlijk gewoon strafbaar en in Duitsland kan dit zelfs leiden tot een gevangenisstraf van twee jaar. Je haalt namelijk niet gewoon een grap uit, maar je maakt de weg in kwestie ook gevaarlijker.

Uiteindelijk zijn er gelukkig geen ongelukken gebeurd en is de oude maximumsnelheid weer van kracht.

Via: HLN.be

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