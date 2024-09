Gratis Akrapovič en meer op een nieuwe Golf R

Toch fijn om gratis spullen te krijgen zoals een uitlaat van Akrapovič op je Volkswagen Golf R van 82k.

We hoeven je vast niet uit te leggen dat nieuwe leuke auto’s in Nederland zo goed als onverkoopbaar zijn. Je moet maar net een liefhebber met diepe zakken vinden die geen probleem heeft met het overmaken van bijvoorbeeld 82.000 euro voor een Volkswagen Golf R.

Volkswagen Golf R Akrapovič goodness

Want ja, de Golf R staat met een pittig prijskaartje in de prijslijsten. Toch moeten we blij zijn dat de 333 pk sterke Golf überhaupt in de prijslijsten staat. De importeur kan er ook voor kiezen om de auto niet aan te bieden, gezien de geringe interesse.

Om de Volkswagen Golf 8.5 R toch iets aantrekkelijker te maken krijg je nu het R-performance pakket kosteloos op de auto. Het belangrijkste onderdeel van dit pakket is het normaal gesproken optionele titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Normaal gesproken moet je daar enkele duizenden euro’s voor betalen, nu is het gratis. Klinken die DSG-scheten bij het opschakelen nog net even wat krokanter nietwaar.

Verder bestaat het R-performance pakket uit een dakspoiler en de 19 inch gesmeden Warmenau lichtmetalen. Deze wegen slechts 8 kg per velg en zijn zo’n 20 procent lichter in vergelijking met gewone lichtmetalen velgen.

Met deze zaken is de toch wel peperdure Volkswagen Golf 8.5 R net een tikkeltje aantrekkelijker geworden. Ja, het is nog steeds een sloot geld. Maar met zaken als een titanium Akrapovič en gesmeden velgen ben je normaal gesproken zo richting de 10 mille verder. Het is nog steeds mogelijk om opties aan te vinken. Dat mooie blauwe Lapiz Blue kost je bijvoorbeeld 890 euro’s. En Nappe-bekleding is ook 2.340 euro. Kortom, je kunt nog steeds los in de configurator.

Mooi meegenomen dus, dat R-performance pakket. Zoals Rowwen Hèze zou zingen: Ach bestel mar bestel mar bestel mar. Ge wet dat ik ’t neet kan loate