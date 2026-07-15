Laad je EV tot 80 procent en krijg er nog voor betaald ook

Mensen, en dan vooral Nederlanders, zijn gek op korting. We vinden het prima aan de supermarkt te vertellen welke kaas en boter we kopen in ruil voor wat procenten van de prijs af. Ook populair zijn de de acties waarbij je langzaam kunt sparen voor een gratis product. Dat ziet ook laadpaalbeheerder Ionity in.

De laadboer introduceert daarom het Fast Lane Reward-systeem. Hoe werkt het? Ionity beloont je voor het op tijd stoppen met opladen. Zodra de accu van je EV 80 procent vol is, dien je je auto af te koppelen. Daarmee maak je plaats voor de volgende Ionity-klant die wil opladen.

De korting

Haal je voor je EV 85 procent vol is de auto van de lader, dan beloont Ionity je met 5 kWh aan laadvermogen op je account. Kom je dus de volgende keer weer bij Ionity opladen, dan hoef je voor de eerste kWh niet te betalen. Je moet ervoor dus wel Ionity-klant zijn en de app op je telefoon hebben.

De beloning is beschikbaar bij Ionity-stations in heel Europa, dus ook op vakantie kun je er gebruik van maken. Voor nog wat extra voordeel: Ionity geeft ook korting als je buiten de spitsuren komt opladen. Die piekuren zijn van 06:01 tot 21:59 uur. Heb je dus tussen 22:00 en 06:00 uur een laadstop in het verschiet, vergeet dan niet je app te gebruiken. Let op: de beloningen krijg je pas als je tenminste 40 kWh komt opladen. Verdiende gratis kWh is te bekijken in de app onder 'Credits & Rewards'.

Waarom stoppen met je EV opladen bij 80 procent?

Ook los van de korting is het verstandig om bij 80 procent te stoppen met opladen. De batterij van je elektrische auto blijft langer gezond. Laad je helemaal tot de 100 procent, dan zorgt dat voor extra spanning en warmte in de accucellen. Tevens duurt het opladen van de laatste 20 procent heel lang en krijg je er niet bijster veel meer rijbereik door.

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