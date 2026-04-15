Grieken pakken supercars met waarde van 10 miljoen met AI

Je kent ze wel. Van die gasten die rondrijden in een Ferrari met een buitenlands kenteken en doen alsof ze slimmer zijn dan de rest. Geen belasting, geen gedoe, gewoon lekker genieten. Totdat de technologie ineens besluit mee te kijken. Oei.

Buitenlands kenteken = lifehack (dachten ze)

In Griekenland was het jarenlang dé truc: zet je supercar op buitenlandse platen en ontwijk zo de krankzinnig hoge belastingen. Officieel mag het tijdelijk, maar ach, wie controleert dat nou echt? Spoiler: tegenwoordig dus iedereen. Of beter gezegd: alles.

AI zegt: kom maar hier

Volgens Carscoops besloot de Griekse belastingdienst het slimmer aan te pakken. Geen agenten langs de weg, maar gewoon data. Tolcamera’s registreerden alles en AI koppelde dat aan belasting- en douanegegevens.

En dan val je dus keihard door de mand als je te lang rondrijdt met je Ferrari, Porsche of Bentley op buitenlandse platen. Resultaat: een speciale taskforce ging gezellig langs en haalde 229 auto’s van de straat. Waarde? Meer dan 10 miljoen euro.

Van slim naar strafblad

En het bleef niet bij gewoon wat belastingontwijking. Sommige auto’s bleken “ghost cars” te zijn met aangepaste VIN-nummers. Mogelijk gestolen dus.

Oh, en er werd ook nog drugs gevonden in een auto. Want blijkbaar dachten sommigen: als we toch al illegaal bezig zijn… En dan wordt het ineens een stuk minder grappig. Want naast je auto kwijt, krijg je ook nog vragen over waar dat geld vandaan komt. Niet echt handig.

Welkom in 2026

Het mooie is: dit soort trucs werken gewoon niet meer. Alles wordt gelogd, gekoppeld en geanalyseerd. Je rijdt niet alleen over de snelweg, je rijdt door een database. Dus ja, vroeger kon je nog een beetje creatief zijn met kentekens en regels. Nu kijkt AI gewoon over je schouder mee en denkt: leuk geprobeerd, maar lever die sleutels maar in.

Ergens voelt dat allemaal ook wel logisch. Maar toch… als je 10 miljoen aan supercars ziet verdwijnen, doet het ook een beetje pijn.