GroenLinks-PvdA wil brandstofprijzen terug op aarde krijgen

Tanken was ooit een saaie bedoeling. Tegenwoordig is het hartstikke spannend, en niet op een leuke manier. Elke liter voelt ondertussen als een kleine aanslag op je bankrekening. Gelukkig komt daar de redder in nood, en wel in de vorm van Groenlinks-PvdA.

Plan: maximumprijs aan de pomp

GroenLinks-PvdA wil dus maximumprijzen invoeren voor benzine en diesel. Partijleider Jesse Klaver besprak dat prachtige idee met premier Rob Jetten, die het voorstel “interessant” noemt, dat is Haagse code voor: dit gaan we nog uitgebreid uitmelken in een debat.

Het idee is een bewegende maximumprijs: dagelijks vastgesteld op basis van de markt, maar dan wel met een vaste winstmarge. Prijzen mogen dus nog wel stijgen, alleen niet meer compleet ontsporen.

België als lichtend voorbeeld

Het plan komt niet uit de lucht vallen. In België werkt zo’n systeem al jaren. De overheid bepaalt daar de maximale prijs, waardoor stijgingen minder heftig zijn en de pompprijs iets voorspelbaarder blijft. Nederland koos altijd voor de vrije markt, met accijnzen als belangrijkste knop om aan te draaien. Maar nu de prijzen steeds harder oplopen, begint dat model her en der een beetje te kraken.

Accijns omlaag of markt beteugelen?

De rechtse oppositie wil vooral accijnzen verlagen, snel, simpel, maar natuurlijk ook duur voor de schatkist. Bovendien profiteren veelrijders daar dan weer het meest van.

GroenLinks-PvdA kiest een andere route: niet de belastingbetaler laten bloeden, maar de winstmarges van oliebedrijven aanpakken. Het kabinet houdt alle opties nog open, want de oplopende brandstofprijzen drukken steeds zwaarder op huishoudens én de economie.