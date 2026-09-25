Tesla troeft alle andere automerken af met deze toffe nieuwe functie

Leuk dat je in je Audi of Volkswagen vragen kunt stellen via ChatGPT. Tesla gaat nog een behoorlijke stap verder met de integratie van AI-bot Grok. Met de nieuwste update kan je Tesla daadwerkelijk taken voor je uitvoeren. Terwijl jij rijdt, kan de AI bijvoorbeeld je agenda controleren, e-mails doornemen of zelfs een bestelling plaatsen.

Grok was al enige tijd beschikbaar in Tesla’s. De chatbot van xAI kon vragen beantwoorden, navigatie instellen en verschillende functies van de auto bedienen. Met de komst van Grok Bot verandert dat concept behoorlijk. De AI is niet langer alleen iemand tegen wie je praat, maar kan ook daadwerkelijk actie ondernemen. Kijk, daar hebben we wat aan!

Tesla als persoonlijke assistent

Daarvoor zijn zogenaamde Connectors belangrijk. Daarmee geef je Grok toegang tot externe diensten, zoals je e-mail, agenda en bestanden. Na het koppelen kun je vervolgens simpelweg tegen Grok praten. Even je telefoon erbij pakken om te controleren of je die ene afspraak nog kunt combineren met een weekendje weg is dan niet meer nodig.

Deze Connectors heb je ook op concurrenten zoals ChatGPT en Claude, maar dat is via je smartphone of computer. Tesla is het eerste automerk dat dit concept naar de auto brengt, terwijl je aan het rijden bent.

De mogelijkheden gaan best ver. Grok Bot kan meerdere handelingen achter elkaar uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een reservering of het plannen van een afspraak. Ook kan Grok Bot een koffie bij Starbucks bestellen. Met FSD kan de Tesla er zelf heen rijden, het enige wat je nog zelf moet doen is je bestelling in ontvangst nemen. The future is now old man.

Zoals je van AI mag verwachten werkt het intuitief. De AI ziet dat er een bericht over een reservering is binnengekomen, controleert vervolgens de agenda en concludeert dat er geen conflicten zijn. De informatie kan daarna meteen aan een reisplanning worden toegevoegd. Je zegt wat je wilt en Grok doet de rest.

Kost wel wat

Klinkt allemaal leuk en aardig. Het is alles behalve gratis. Grok Bot is op dit moment alleen beschikbaar voor SuperGrok Heavy-abonnees. Dat abonnement kost 300 dollar per maand. Tesla en xAI zijn van plan om de functionaliteit later naar andere abonnementen uit te rollen.

Daarnaast zijn er technische voorwaarden. De Tesla moet onder meer over een geschikte AMD-processor beschikken en minimaal softwareversie 2025.26 draaien. Ook Premium Connectivity of een goede wifi-verbinding is vereist.

Bovendien werkt deze functionaliteit nog niet in deze vorm in Europa. Het is voor nu beschikbaar in Noord-Amerika. Misschien komt dat ooit een keer deze kant op. Misschien niet zo geïntegreerd dat je er koffie mee kunt bestellen, maar je emails ordenen of agenda checken zou wel mogelijk moeten worden lijkt me.