Groningen pakt beruchte ‘Mario Kart-bocht’ aan

Sommige bochten zijn gewoon… bochten. Je remt een beetje, stuurt in en dat is het. Maar dan heb je ook nog deze bocht in Groningen. Eentje die inmiddels een bijnaam heeft gekregen, memes oplevert en vooral één ding doet: bestuurders verrassen die denken dat ze er wel even doorheen knallen.

Bekend probleem, nieuwe maatregelen

De provincie Groningen gaat opnieuw ingrijpen bij de beruchte 'Mario Kart bocht' tussen de zuidelijke en westelijke ringweg, aldus NOS. Sinds de opening in 2024 zijn er al 21 ongelukken gebeurd. Nou niet bepaald een lekker trackrecord.

Er lagen wel al maatregelen zoals fluorescerende borden, stroef asfalt en een snelheidsadvies van 50 km/u. Maar blijkbaar is dat voor sommige bestuurders nog steeds meer een aangename suggestie dan een daadwerkelijke regel. Goed, wat krijg je dan? Auto’s die vrolijk de vangrail opzoeken natuurlijk. Daarom komen er nu extra maatregelen. Denk aan betere waarschuwingsborden, antiverblindingsschermen en felgele lamellen die je zicht moeten verbeteren. En als dat nog niet werkt, volgen er matrixborden die jou nog eens extra vertellen dat het misschien handig is om even gas terug te nemen.

Waarom gaat het hier nou mis?

Uit onderzoek blijkt dat vooral jonge bestuurders (lees: onder de 30) de bocht onderschatten. Driekwart van de ongelukken komt uit die groep.

Het probleem zit hem vooral in hoe de bocht eruitziet. Bestuurders komen met een redelijke snelheid aanrijden, zien te laat hoe scherp de bocht daadwerkelijk is en verliezen dan vervolgens grip. Daarbij helpt het ook niet dat het verkeer ernaast rechtdoor kan, waardoor je geneigd bent dezelfde snelheid aan te houden.

En alsof dat nog niet genoeg is, lijken de rijstroken breder dan ze zijn. Dus je denkt: dit kan makkelijk. Totdat het ineens niet meer kan.

Nog een bocht krijgt aandacht

Alsof één probleembocht niet genoeg is, wordt ook de zogeheten ‘Hornbach-bocht’ aangepakt. Daar komen extra pijlborden, duidelijkere markeringen en zelfs het verwijderen van bomen om het zicht te verbeteren.

Daarnaast heeft de politie aangekondigd vaker te gaan controleren op snelheid. Want uiteindelijk kun je nog zoveel borden neerzetten, maar als niemand zich eraan houdt, blijft het natuurlijk dweilen met de kraan open.