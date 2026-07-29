Audi Q9 is de meest Amerikaanse Audi ooit

Als je dacht dat de Audi Q7 al groot was, dan heb je duidelijk nog nooit met een Amerikaan gesproken. Maak kennis met de Q9: de grootste, meest luxe én meest ambitieuze SUV die het merk ooit heeft gebouwd. Dat is ook allemaal niet zo gek, want de Q9 is vooral ontwikkeld om klanten weg te snoepen bij de BMW X7 en Mercedes GLS. Opvallend genoeg wordt hij niet in de Verenigde Staten gebouwd, maar gewoon in Bratislava. Een Europese SUV met een duidelijke Amerikaanse missie.

Audi's nieuwe paradepaardje

Met een ongekende lengte van 5,31 meter is de Q9 duidelijk de grootste productie-Audi ooit. En door de wielbasis van 3,14 meter is er ruimte voor drie volwaardige zitrijen. Standaard krijg je zeven zitplaatsen, maar wie liever toch nog wat behoefte heeft aan luxe achterin, kan kiezen voor twee losse captain chairs op de tweede rij. Dan wordt de Q9 een rijdende businessclass. Toch lekker voor die lange ritten.

Ondanks zijn nogal grote formaat moet de SUV verrassend makkelijk te manoeuvreren zijn. Audi geeft de Q9 namelijk standaard luchtvering en vierwielsturing, waardoor de draaicirkel toch wat aangenamer uitvalt dan je misschien zou verwachten.

Het is natuurlijk logisch dat Audi ook lekker veel aandacht heeft besteed aan de verlichting. Achterop zitten nieuwe 3D OLED-achterlichten met een gebogen glasconstructie, waardoor ze vanuit vrijwel iedere hoek goed zichtbaar zijn. Natuurlijk loopt er ook een doorlopende lichtbalk over de volledige breedte van de auto.



















Deze Audi opent zelf de deur

Een topmodel als deze moet natuurlijk meer kunnen dan alleen groot zijn. Daarom is de Q9 uiteraard helemaal volgepropt met toffe gadgets.

Zo openen en sluiten de portieren elektrisch. Daarnaast kunnen ze tot 90 graden openzwaaien, stoppen ze automatisch als er een muur of paaltje in de weg staat en zijn ze zelfs via de myAudi-app te bedienen. Je hoeft dus alleen nog maar zelf te gaan zitten.

Ook het gigantische panoramadak is allesbehalve normaal. Met ruim 1,5 vierkante meter glas is het het grootste dat Audi ooit ergens in heeft gebouwd. Het kan open, zichzelf elektronisch verduisteren én beschikt over sfeerverlichting met tientallen instellingen en kleurtjes.

Daarnaast pakt Audi uit met een 4D Sound Bang & Olufsen-audiosysteem van 1.360 watt, goed voor maar liefst 22 speakers. Zelfs in de hoofdsteunen zitten luidsprekers, zodat de bestuurder een navigatie-instructie kan horen terwijl de passagiers ongestoord naar hun muziek luisteren. En ja, de stoelen kunnen zelfs meetrillen op de beat.























Voor Europa een diesel, voor Amerika natuurlijk een V8

Onder de motorkap zie je meteen waar Audi de meeste verkopen verwacht. Europese klanten krijgen voorlopig een 3,0-liter TDI, terwijl de Amerikanen mogen kiezen uit een benzine-V6 of een dikke V8. Die laatste ligt in de SQ9 en levert 599 pk. Audi belooft trouwens dat de vier uitlaatpijpen ook echt uitlaatpijpen zijn. Nepuitlaten doen dus gelukkig niet meer mee.

Voor Nederland wordt waarschijnlijk juist de plug-inhybride interessant. Die volgt later en zou de Q9 een best lekkere voorsprong kunnen geven op concurrenten als de BMW X7 en Mercedes GLS, die in dit segment nog geen vergelijkbare PHEV aanbieden.









Slimmer dan je denkt

De Q9 kan natuurlijk meer dan gewoon comfortabel veel kilometers vreten. Reageert de bestuurder niet meer, dan kan de SUV zelfstandig afremmen, naar de vluchtstrook sturen, volledig tot stilstand komen en automatisch de hulpdiensten inschakelen.

Of de Audi Q9 in Europa een groot succes wordt, moeten we natuurlijk nog maar zien. In de Verenigde Staten lijken de kansen een stuk groter. Daar geldt al jaren: groter is beter. En precies voor die markt heeft Audi dit paradepaardje gebouwd.

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