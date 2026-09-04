Data van 100.000+ PHEV's laat zien: Uitstoot is enorm!

Het is een dossier dat maar blijft voortslepen: de kloof tussen de CO2-uitstoot op papier en de praktijk van plug-in hybrides (PHEV's). Waar we eerder al schreven dat stekkerhybrides in het wild aanzienlijk meer uitstoten dan de WLTP-tests beloven, blijkt de werkelijkheid nu wéér een stuk grimmiger.

Dat blijkt uit een nieuw, grootschalig rapport van onderzoeksorganisatie International Council on Clean Transportation ( ICCT ). De onderzoekers analyseerden data van honderdduizenden PHEV-auto's in Europa. In plaats van de spreekwoordelijke 30 tot 40 gram CO2 per kilometer die fabrikanten in de verkoopbrochures voorspiegelen, stoten plug-in hybrides in de praktijk tot wel bijna vijf keer meer CO2 uit. Stekkerhybrides uit 2021 zitten gemiddeld 3,5 keer hoger dan de waarde op papier en in 2023 zelfs 4,6 keer.

Dat reële verbruik ligt in het dagelijks verkeer niet op die keurige 1,5 liter per 100 kilometer, maar schiet in de praktijk door naar een gemiddelde van 4 tot 5 liter brandstof per 100 kilometer. Daarmee schurkt de gemiddelde PHEV gevaarlijk dicht aan tegen het verbruik van een traditionele benzine- of dieselauto, terwijl de stekkerhybrides wél profiteren van fiscale voordelen en een 'groen' imago.

De reden voor het verbruiksverschil

De voornaamste boosdoener voor deze afwijking is nog altijd het menselijk gedrag, gecombineerd met de manier waarop de officiële tests worden berekend. Veel automobilisten — en dan met name zakelijke rijders die een tankpas van de zaak bezitten — laden hun auto simpelweg te weinig op. Zodra de relatief kleine accu leeg is, verandert de plug-in hybride in een zware, gewone brandstofauto die een verbrandingsmotor én een zwaar accupakket mee moet slepen.

Maar zelfs als berijders wél netjes opladen, blijkt de verbrandingsmotor bij stevig optrekken, snelwegritten of koud weer veel sneller bij te springen dan de officiële fabrieksmodellen vooraf hadden berekend.

Europa grijpt in

De Europese Unie gebruikt dit soort onderzoeksdata om de rekenmethodes voor CO2-uitstoot (de WLTP-normen) stapsgewijs aan te passen. Vanaf 2027 worden de rekenregels al aangescherpt, waardoor de officiële uitstootcijfers van PHEV's op papier flink omhoog moeten gaan. Dat heeft ook weer invloed op de portemonnee van de PHEV-rijder. De MRB, waarvoor je sinds dit jaar de volle mep betaalt bij plug-in hybrides, zal er duurder van worden.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover