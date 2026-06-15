Grootste accubouwer erkent de realiteit: solid-state is het wachten niet waard

De solid-state batterij gaat de hele EV-wereld overhoop gooien. En als we de Chinese ontwikkelingen mogen geloven, dan kan dat al vanaf volgend jaar gebeuren. Tenminste, voor een heel beperkt aantal mensen.

CEO Robin Zeng van ‘s werelds grootste accubouwer CATL gooit namelijk een beetje realiteit in de toekomst van de aanzienlijk opgehypte accutechnologie. In een interview met Cajing Magazine geeft hij aan dat we echt niet hoeven te verwachten dat de solide accu’s vanaf volgend jaar de massa gaan bereiken, laat staan dat er voldoende productie van dit type accu op gang is gekomen.

Echte massaproductie duurt nog jaren

Zijn visie op de solid-state batterij is daarmee ietwat negatiever dan wat veel Chinese autoproducenten willen doen geloven. Velen hebben al meerdere keren aangegeven dat ze de technologie nu aan het testen zijn en dat de massaproductie nog dit jaar op gang moet komen. Daarmee impliceren ze dat ze er nog dit jaar vol op zullen inzetten.

Zeng stelt alleen dat dit alleen beperkt zal blijven tot enkele voertuigen. De echte massaproductie komt volgens hem pas tegen 2030 op gang, waardoor de accutechnologie ook pas vanaf dan in relatief betaalbare auto’s te vinden zal zijn. Hoe betaalbaar vraagt u? Hij denkt aan een ondergrens van 250.000 yuan, wat omgerekend op net geen 32.000 euro uitkomt. En dat is dan nog geen Nederlandse, maar Chinese prijs. Auto’s met een dergelijke prijs op de Chinese markt kosten in Nederland al snel het dubbele.

Overschakelen gaat niet zo snel

Volgens Zeng zit de beperking in het opschalen van de productie en daarmee het verlagen van de kosten simpelweg in het feit dat de autowereld op dit moment platformen bouwt die op reguliere, op vloeibare elektrolyten gebaseerde accutechnologie bouwt. Het overschakelen naar een compleet nieuwe accustructuur vraagt niet alleen om de nodige technische aanpassingen in platformen, maar ook het ombouwen van productielijnen. Dat kost tijd en geld.

Daarnaast zou massaproductie van de solid-state batterij nog steeds niet mogelijk zijn voor de wat goedkopere auto’s. De kosten zijn te hoog en het verlagen ervan vereist de nodige aanpassingen in het productieproces waarbij de foutmarges toenemen. Iets wat allerminst gewenst is op grotere schaal. Kortom: het duurt nog wel even voordat je een auto met een solide accu voor de deur hebt staan. En dat terwijl de ontwikkeling van de batterijen met vloeibare elektrolyten zeker niet stilstaat.

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