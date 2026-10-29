Grootste automerk ter wereld gaat motoren bouwen voor andere merken

Terwijl enorm veel autofabrikanten al hun geld in EV's steken, heeft niemand minder dan Toyota een andere manier gevonden om flink geld te verdienen aan de toekomst van de auto. De Japanse autobouwer ontwikkelt een compleet nieuwe generatie benzinemotoren en zijn niet van plan die alleen in hun eigen wagens te gooien. Nee hoor, ook andere merken mogen mee eten. Zolang ze maar betalen.

Het grootste automerk ter wereld verwacht in 2032 jaarlijks zo'n 1,5 miljard euro binnen te slepen met de verkoop van motoren aan andere automerken. En daar zijn ze niet van plan mee om te wachten. Nee, Toyota wil dit jaar al 500 miljoen binnenhalen. Aan ambitie in ieder geval geen gebrek. De eerste leveringen van de nieuwe batch motoren en hybride aandrijflijnen zouden al vanaf 2027 kunnen beginnen.

Ergens wel opvallend, want een nieuwe generatie brandstofmotoren ontwikkelen staat niet bij elke autofabrikant hoog op het prioriteitenlijstje. Erg veel merken passen namelijk gewoon bestaande motoren aan om aan de steeds strengere emissieregels te kunnen voldoen. Het grote budget gaat natuurlijk naar elektrisch. Toyota denkt in ieder geval dat er nog meer dan genoeg vraag is naar een nieuwe generatie vierpitters.

De nieuwe motor-familie zal bestaan uit ongeblazen en geblazen versies van een 1,5-liter viercilinder en een 2,0-liter viercilinder. Ze zijn een flink stuk kleiner dan hun voorouders en ook nog ontwikkeld met hybride in het achterhoofd. Zo zou de 1,5 net zoveel vermogen moeten kunnen leveren als een oudere atmosferische 2,5-liter motor, maar daarnaast ook minder verbruiken. Dat klinkt veelbelovend.

Wie gaat er bij Toyota winkelen?

Wie er allemaal gaat shoppen bij Toyota is nog niet bekendgemaakt. Maar vergis je niet, Toyota heeft natuurlijk her en der connecties in de Japanse markt. Daihatsu is bijvoorbeeld van Toyota, en daarnaast heeft Toyota ook nog belangen in Subaru en Mazda. Daarnaast werken ze met verschillende merken samen op het gebied van techniek. Connecties genoeg zou je dus zeggen.

Dat wil trouwens niet zeggen dat Mazda en Subaru al hun eigen projecten stil gaan zetten en alleen maar bij Toyota gaan winkelen. Mazda is zelf nog bezig met allerlei motoren en hybride aandrijflijnen en Subaru is voorlopig nog trouw aan zijn boxermotoren.

Maar het voordeel is in ieder geval duidelijk. Door motoren aan meerdere merken te verkopen, kan Toyota de ontwikkelingskosten over meer auto's verdelen. Andere merken hoeven dus niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden, terwijl Toyota lekker extra inkomsten genereert uit techniek die ze toch al ontwikkelen.

Toyota zet dus niet volledig in op elektrisch rijden, maar probeert nog lekker de volgende generatie plofmotoren winstgevend te maken. Als het lukt, verdient het merk in ieder geval genoeg munten om de boel draaiende te houden.

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