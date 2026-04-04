Grootste automerk ter wereld heeft dit jaar al 1 miljoen auto’s teruggeroepen

Ondanks de competitie van merken als BYD en de Volkswagen Groep heeft Toyota nog altijd de meeste autoverkopen per jaar wereldwijd. Hier in Nederland levert Toyota ook nog eens het bestverkochte model van Q1 van 2026: de Aygo X. Je kent Toyota ook als reuze betrouwbaar automerk, maar dit jaar loopt het wat minder van een leien dakje.

In de eerste drie maanden van 2026 heeft het Japanse automerk al negen terugroepacties afgekondigd. Deze acties samen, raken 1.024.794 auto’s wereldwijd. Fijn dat je zoveel auto’s verkoopt over de hele aarde, maar niet als ze vervolgens terug naar de dealer moeten.

Het grote aantal terugroep-Toyota’s komt voor een groot deel door één model met één terugroepactie. De Toyota Highlander, de grote SUV, heeft te maken met een probleempje. De rugleuning van de achterbank valt in sommige gevallen niet lekker meer in het slot wanneer je de leuning verstel of de achterbank plat legt. Vervelend, maar nu moeten wereldwijd meer dan 550.000 auto’s terug naar de Toyota-garage, waarvan 304 in Nederland.

Toyota-terugroepacties in Nederland

Van de ruim 1 miljoen auto’s die een onderhoudsbeurt van de zaak krijgen, staan er precies 13.777 in Nederland. Deze auto’s zijn verdeeld over zeven terugroepacties. Naast de Highlander-actie kunnen de achterdeuren van de nieuwe Prius plots open vliegen door vocht in de ontgrendelschakelaar (313 Nederlandse auto’s) en kan het storingslampje te laat gaan branden in de Proace- en Proace Verso-busjes (1.341 Nederlandse voertuigen).

Maar ook hier eist één Toyota-actie veel aandacht en auto’s op. De Toyota bZ4X en Camry hadden last van een softwarefout. Hierdoor kon het beeld van de achteruitrijcamera bevriezen. Met een programmering opfrisser van de ECU is het euvel verholpen. Deze actie raakte 10.017 Toyota’s in Nederland, waarvan er al 5.162 zijn behandeld.