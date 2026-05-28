Grootste concurrent Ferrari is 'blij met hun keuze' na onthulling Luce

Als automerk zal het vast vaak voorkomen dat een concurrent iets verzint waarvan jij denkt: hadden wij het maar bedacht. Al gebeurt het tegenovergestelde ook wel eens. Dat je als merk kijkt naar een potentiële misser van een concurrent en denkt: poeh, gelukkig dat ons dat niet overkomt. Je kan raden welke kant dit opgaat in het licht van de Ferrari Luce: de grote baas van Lamborghini heeft er wat over te zeggen.

Het is deze week Ferrari Luce-week, maar we verwachten dat de schok van die onthulling nog wel even na-ettert. Je hele Instagram staat vol met memes over de auto, amateurdesigners doen hun duit in het zakje over hoe het ontwerp nog gered kan worden en als je een euro zou krijgen voor elke keer dat je de reactie 'Enzo draait zich om in zijn graf' ziet, kom je al een aardig eind om een Luce te kunnen betalen. Goed, dat is allemaal spul waar je als autofabrikant tegen moet kunnen, de reacties op de nieuwe AMG GT 4-door Coupé zijn ook niet mals. Ferrari als publiek bedrijf merkt echter ook de komst van de Luce in aandeelprijzen. Da's minder fraai voor je bedrijf.

CEO Lamborghini versterkt eigen idee

Terugkomend op het intro spreekt CNBC met Stephan Winkelmann, de CEO van Lamborghini. Toegegeven, hij doet niet aan goedkope steken onder water, dus hij zegt eigenlijk niet direct dat hij de Luce een flop vindt. Winkelmann spreekt vooral van een goede zet over hun eigen strategie. Daar is de topman blij mee: hun strategie loont, vindt hij.

Wat was die strategie ook alweer? Lamborghini zou ook met een bijzondere luxueuze crossover komen om het eerste elektrische model uit Sant'Agata Bolognese te worden. De bedoelde auto, een soort modernere Urus, had al een voorlopig uiterlijk en een naam: Lanzador. Verdere details zouden mettertijd bekend worden. Helaas gebeurde er in diezelfde mettertijd iets heel anders: een volledige 180-gradenbocht wat betreft interesse in luxueuze EV's. Lamborghini besloot daarom de Lanzador niet volledig te cancellen, maar in te spelen op PHEV en niet volledig EV.

Nogmaals, Winkelmann zegt niet dat hun strategie loont omdat de Ferrari Luce zo bijzonder ontvangen wordt. Maar gezien de richting waar het heen gaat, is de Luce wel indirect bewijs dat je erg moet uitkijken met zo'n radicale strategie. Volgens Winkelmann werkt het niet als je innoveert gewoon om iets innovatiefs te hebben. Er moet wel een reden voor zijn en, belangrijker, inspelen op wat je klanten willen. Winkelmann bemerkt dat klanten het warmst lopen voor PHEV's, dus baseert Lambo daar hun strategie op.

Kortom, een tevreden Winkelmann en een tevreden Lamborghini. Je weet natuurlijk nooit of Lamborghini als de wiedeweerga weer een EV-strategie zou beginnen als de Luce wel direct goed ontvangen werd, maar goed.