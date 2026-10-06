Hyundai zet misselijkmakend prijskaartje op elektrische STARIA

De Hyundai STARIA Electric is groot. Heel groot. Sterker nog, met zijn 5,25 meter is het de grootste elektrische Hyundai ooit. En ja, met die lengte is het geen auto die je zomaar ergens tussen parkeert. Nu zijn ook de Nederlandse prijzen bekend en blijkt dat niet alleen de STARIA heel groot is.

Vanaf 57 mille

De Hyundai STARIA Electric Passenger is er vanaf €56.995. Voor dat geld krijg je een negenpersoons elektrische personenbus met onder andere LED-verlichting, een warmtepomp, Smart Key, 17-inch lichtmetalen velgen en een 12,3-inch multimediascherm. Helemaal niet slecht dus.

Als we naar de afmetingen kijken is het echt wel duidelijk dat het hier om een rijdend flatgebouw gaat. De STARIA is 5.253 mm in de lengte, 1.997 mm in de breedte en 1.990 mm in de hoogte. De wielbasis bedraagt 3.273 mm.

De actieradius komt uit op maximaal 430 kilometer volgens WLTP. Dankzij de 800-voltarchitectuur kan de accu onder de meest ideale omstandigheden in ongeveer 20 minuten van 10 naar 80 procent laden. Daarnaast mag de STARIA ook nog eens 2.000 kilo geremd trekken. Daar worden de soccer-moms vast vrolijk van.

Goed, dat dit elektrische schip praktisch is, is wel duidelijk. Zeker als je negen mensen, hun bagage én een flinke aanhanger wilt meenemen.







Maar je kunt ook 75 mille uitgeven

De STARIA Electric Passenger komt in vier smaakjes: Passenger, Passenger Plus, VIP Lounge en VIP Elite. Die laatste is uiteraard voor mensen die vinden dat een personenbus nog wel wat meer op de Business Class mag lijken. De VIP Elite komt uiteraard ook met Business Class prijzen. Deze kost je namelijk €75.495. En dan heb je dus nog geen extra opties aangevinkt.

Voor dat bedrag krijg je in ieder geval wel zeven zitplaatsen, captain chairs, verwarmbare en geventileerde stoelen, Relaxation Seats op de tweede zitrij, Nappa-lederen bekleding, een Bose Premium-audiosysteem en een glazen schuif-/kanteldak. De VIP Elite krijgt daarbovenop onder meer suède hemelbekleding en LED-projectiekoplampen.

Ook als elektrische bestelwagen

Voor ondernemers is er de STARIA Electric Cargo. Die heeft drie zitplaatsen voorin, ruimte voor drie europallets en een laadvermogen tot 1.040 kilo. Ook deze variant heeft een 800-voltarchitectuur en kan in ongeveer 20 minuten van 10 naar 80 procent laden. De actieradius bedraagt maximaal 450 kilometer en het geremde trekgewicht is 2.000 kilo.

Dus ja, de prijslijst begint bij €56.995 en loopt door tot €75.495. Voor een Hyundai is dat serieus geld, maar daar krijg je dan ook een serieus stuk Hyundai voor terug.

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