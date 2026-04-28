BYD bevestigt gesprekken voor eigen Formule 1-team

Op basis van anonieme bronnen wisten we al wel wat van de interesse van het Chinese autoconcern BYD in deelname aan de Formule 1. Nu krijgen we iets meer dan een maand later de bevestiging van de vicevoorzitter van het bedrijf: BYD wil een F1-team.

Li levert de scoop bij het Italiaanse Sportmediaset tijdens de autoshow van Peking. Ze windt er weinig doekjes om: ‘’We hebben Stefano Domenicali (CEO van de Formule 1) ontmoet in Shanghai. We hebben nauw contact.’’ Op de vraag of de interesse in de Formule 1 concreet is, antwoordt ze: ‘’Ja, we zijn erover aan het praten.’’

Het klinkt misschien gek, een EV-merk in de Formule 1, maar dat is het niet. BYD verkoopt nu namelijk ook hybride auto’s en die kunnen nog wel wat extra bekendheid gebruiken, vinden ze bij BYD. Het racen in de hoofdklasse, die ook nog eens met hybride krachtbronnen wordt verreden, is daarom het perfecte marketingmiddel. Li ziet het ook als een ‘’echte kans om onze technologie te testen’’.

BYD heeft drie mogelijkheden: een nieuw team inschrijven, een team overnemen of belangrijke sponsor worden (zeg maar zoals Ford bij Red Bull). Als BYD voor optie één of twee gaat, krijgen ze hierbij steun van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Hij heeft al eens laten vallen dat ie graag een Amerikaans en Chinees team wil in de F1. Die steun kunnen ze goed gebruiken. We hebben bij Porsche, Cadillac, Andretti, Rodin en al die andere geïnteresseerden gezien hoe moeilijk de F1 en FIA het merken maken om het startbewijs te mogen bemachtigen.

Nog even over BYD en F1. Dat het merk van ver is gekomen, zien we terug aan Autoblog.nl-artikelen van bijna twintig jaar geleden. Toen was BYD nog een échte kopieermachine van logo's en modellen die het in Europa goed doen. Zo bouwde BYD een kloon van de Toyota Aygo/Citroën C1/Peugeot 107. De naam? De BYD F1! Tenminste, zo heette het kleintje even voordat BYD de naam moest veranderen. Het Chinese merk koos vervolgens voor F0.